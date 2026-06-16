टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन दिग्गज सचिन तेंदुलकर के नाम हैं। उन्होंने 15,921 रन बनाए हैं। 10 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में 3 भारतीय शामिल हैं। तेंदुलकर के अलावा सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ ने 10 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं। गावस्कर टेस्ट में 10 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी थी।

कुल 15 खिलाड़ियों ने टेस्ट में 10 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के चार खिलाड़ियों ने रिकी पोंटिंग, एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ और स्टीव स्मिथ ने 10 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं। इंग्लैंड के दो खिलाड़ियों जो रूट और एलिस्टेयर कुक ने 10 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं।

यूनुस खान ने भी 10 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं

वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा और शिवनारयण चंद्रपॉल ने 10 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं। श्रीलंका के कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने ने 10 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस ने 10 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं। पाकिस्तान के यूनुस खान ने भी 10 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं।

टेस्ट क्रिकेट रिकॉर्ड टेस्ट में सर्वाधिक रन — शीर्ष 15 बल्लेबाज तेंदुलकर शीर्ष पर · Root दूसरे · दो भारतीय शीर्ष 15 में 15,921 सर्वाधिक (तेंदुलकर) 13,952 रूट (सक्रिय, 2nd) 2 भारतीय (तेंदुलकर, गावस्कर) 53.78 तेंदुलकर औसत बार चार्ट विस्तृत तालिका सभी खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी विदेशी खिलाड़ी रनों के आधार पर — बार चार्ट 1 SR Tendulkar सचिन तेंदुलकर 15,921 1989–2013 2 JE Root * जो रूट (ENG) 13,952 2012–2026 सक्रिय* 3 RT Ponting रिकी पोंटिंग (AUS) 13,378 1995–2012 4 JH Kallis जैक्स कैलिस (SA) 13,289 1995–2013 5 R Dravid राहुल द्रविड़ 13,288 1996–2012 भारत 6 AN Cook एलिस्टेयर कुक (ENG) 12,472 2006–2018 7 KC Sangakkara कुमार संगकारा (SL) 12,400 2000–2015 8 BC Lara ब्रायन लारा (WI) 11,953 1990–2006 9 S Chanderpaul शिवनारायण चंद्रपॉल (WI) 11,867 1994–2015 10 DPMD Jayawardene महेला जयवर्धने (SL) 11,814 1997–2014 11 AR Border एलन बॉर्डर (AUS) 11,174 1978–1994 12 SR Waugh स्टीव वॉ (AUS) 10,927 1985–2004 13 SPD Smith * स्टीव स्मिथ (AUS) 10,763 2010–2026 सक्रिय* 14 SM Gavaskar सुनील गावस्कर 10,122 1971–1987 भारत 15 Younis Khan यूनिस खान (PAK) 10,099 2000–2017 विस्तृत आंकड़े # खिलाड़ी अवधि मैच पारी NO रन HS औसत 100 50 1 सचिन तेंदुलकर (IND) 1989–2013 200 329 33 15,921 248* 53.78 51 68 2 जो रूट * (ENG) 2012–2026 164 300 25 13,952 262 50.73 41 66 3 रिकी पोंटिंग (AUS) 1995–2012 168 287 29 13,378 257 51.85 41 62 4 जैक्स कैलिस (SA) 1995–2013 166 280 40 13,289 224 55.37 45 58 5 राहुल द्रविड़ (IND) 1996–2012 164 286 32 13,288 270 52.31 36 63 6 एलिस्टेयर कुक (ENG) 2006–2018 161 291 16 12,472 294 45.35 33 57 7 कुमार संगकारा (SL) 2000–2015 134 233 17 12,400 319 57.40 38 52 8 ब्रायन लारा (WI) 1990–2006 131 232 6 11,953 400* 52.88 34 48 9 शिवनारायण चंद्रपॉल (WI) 1994–2015 164 280 49 11,867 203* 51.37 30 66 10 महेला जयवर्धने (SL) 1997–2014 149 252 15 11,814 374 49.84 34 50 11 एलन बॉर्डर (AUS) 1978–1994 156 265 44 11,174 205 50.56 27 63 12 स्टीव वॉ (AUS) 1985–2004 168 260 46 10,927 200 51.06 32 50 13 स्टीव स्मिथ * (AUS) 2010–2026 123 220 28 10,763 239 56.05 37 44 14 सुनील गावस्कर (IND) 1971–1987 125 214 16 10,122 236* 51.12 34 45 15 यूनिस खान (PAK) 2000–2017 118 213 19 10,099 313 52.05 34 33 Jansatta InfoGenIE

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