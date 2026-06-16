टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन दिग्गज सचिन तेंदुलकर के नाम हैं। उन्होंने 15,921 रन बनाए हैं। 10 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में 3 भारतीय शामिल हैं। तेंदुलकर के अलावा सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ ने 10 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं। गावस्कर टेस्ट में 10 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी थी।
कुल 15 खिलाड़ियों ने टेस्ट में 10 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के चार खिलाड़ियों ने रिकी पोंटिंग, एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ और स्टीव स्मिथ ने 10 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं। इंग्लैंड के दो खिलाड़ियों जो रूट और एलिस्टेयर कुक ने 10 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं।
यूनुस खान ने भी 10 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं
वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा और शिवनारयण चंद्रपॉल ने 10 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं। श्रीलंका के कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने ने 10 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस ने 10 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं। पाकिस्तान के यूनुस खान ने भी 10 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं।
|#
|खिलाड़ी
|अवधि
|मैच
|पारी
|NO
|रन
|HS
|औसत
|100
|50
|1
|सचिन तेंदुलकर (IND)
|1989–2013
|200
|329
|33
|15,921
|248*
|53.78
|51
|68
|2
|जो रूट * (ENG)
|2012–2026
|164
|300
|25
|13,952
|262
|50.73
|41
|66
|3
|रिकी पोंटिंग (AUS)
|1995–2012
|168
|287
|29
|13,378
|257
|51.85
|41
|62
|4
|जैक्स कैलिस (SA)
|1995–2013
|166
|280
|40
|13,289
|224
|55.37
|45
|58
|5
|राहुल द्रविड़ (IND)
|1996–2012
|164
|286
|32
|13,288
|270
|52.31
|36
|63
|6
|एलिस्टेयर कुक (ENG)
|2006–2018
|161
|291
|16
|12,472
|294
|45.35
|33
|57
|7
|कुमार संगकारा (SL)
|2000–2015
|134
|233
|17
|12,400
|319
|57.40
|38
|52
|8
|ब्रायन लारा (WI)
|1990–2006
|131
|232
|6
|11,953
|400*
|52.88
|34
|48
|9
|शिवनारायण चंद्रपॉल (WI)
|1994–2015
|164
|280
|49
|11,867
|203*
|51.37
|30
|66
|10
|महेला जयवर्धने (SL)
|1997–2014
|149
|252
|15
|11,814
|374
|49.84
|34
|50
|11
|एलन बॉर्डर (AUS)
|1978–1994
|156
|265
|44
|11,174
|205
|50.56
|27
|63
|12
|स्टीव वॉ (AUS)
|1985–2004
|168
|260
|46
|10,927
|200
|51.06
|32
|50
|13
|स्टीव स्मिथ * (AUS)
|2010–2026
|123
|220
|28
|10,763
|239
|56.05
|37
|44
|14
|सुनील गावस्कर (IND)
|1971–1987
|125
|214
|16
|10,122
|236*
|51.12
|34
|45
|15
|यूनिस खान (PAK)
|2000–2017
|118
|213
|19
|10,099
|313
|52.05
|34
|33
भारत के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले टॉप-10 खिलाड़ी
रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ जैसे ही लखनऊ में मैदान पर उतरेंगे वो राहुल द्रविड़ का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। रोहित भारत के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इस नंबर पर आ जाएंगे। पूरी खबर पढ़ें।