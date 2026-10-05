वनडे क्रिकेट में भारत के शीर्ष क्रम कप्तान शुभमन गिल,रोहित शर्मा और विराट कोहली की 2026 में तूती रही है। तीनों 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। टॉप-10 बल्लेबाजों में ऋतुराज गयाकवाड़, हर्षित राणा और नितीश कुमार रेड्डी भी शामिल है। 8 बल्लेबाजों ने 100 से ज्यादा रन बनाए हैं।

शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 11 पारियों में 111.87 के औसत से 895 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 118 का है। उन्होंने एक दोहरा शतक भी जड़ा है। रोहित शर्मा ने 50.33 के औसत से 604 रन बनाए। विराट कोहली ने 69 के औसत से 552 रन बनाए हैं। केएल राहुल ने 80.75 के औसत से 323 रन बनाए हैं।

श्रेयस अय्यर-इशान किशन भी लिस्ट में शामिल

श्रेयस अय्यर ने 9 पारियों में 27.37 के औसत से 219, इशान किशन ने 4 पारियों ने 43.5 के औसत से 174, यशस्वी जायसवाल ने 114 के औसत से 114, ऋतुराज गायकवाड़ ने 101 के औत से 101, हर्षित राणा ने 27.66 के औसत से 83 और नितीश कुमार रेड्डी ने 27.33 के औसत से 82 रन बनाए।

वनडे में 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय

खिलाड़ीमैचपारीनॉटआउटरनसर्वोच्च स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेटशतकअर्धशतक0चौकाछक्का
शुभमन गिल12113895223*111.87754118.735011518
रोहित शर्मा1212060413850.33577104.672206726
विराट कोहली991552139*69468117.942314617
केएल राहुल1084323129*80.75237136.282012911
श्रेयस अय्यर9912196627.3725984.55011136
इशान किशन54017412543.5121143.8100188
यशस्वी जायसवाल221114110*11495120100153
ऋतुराज गायकवाड़3321015710112580.801034
हर्षित राणा330835227.6670118.5701065
नितीश कुमार रेड्डी630825327.339487.2301023

2026 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

इस साल अब तक वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल मौजूद हैं जिन्होंने 12 मैचों में 3 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से 895 रन बनाए हैं जिसमें उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 223 रन रहा है। पूरी खबर पढ़ें