आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होगी और एक बार फिर से इस लीग में शामिल सभी 10 टीमों के बीच चैंपियन बनने की जंग होगी। आईपीएल के 19वें सीजन के शुरू होने से पहले आइए जानते हैं कि इस लीग में एक से लेकर ग्यारह तक यानी हर बैटिंग पोजिशन पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर कौन-कौन हैं।

वार्नर ने पहले नंबर पर बनाए सबसे ज्यादा रन

आईपीएल के पिछले 18 सीजन में पहले बैटिंग पोजिशन पर यानी ओपन करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड डेविड वार्नर के नाम पर दर्ज है जिन्होंने कुल 4268 रन बनाए थे तो वहीं दूसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए इस लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान शिखर धवन के नाम पर दर्ज है जिन्होंने इस पोजिशन पर खेलते हुए कुल 5225 रन बनाने में सफलता हासिल की थी।

रैना ने तीसरे नंबर पर बनाए सबसे ज्यादा रन

आईपीएल में तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सुरेश रैना ने अपने नाम कर रखा है और उन्होंने इस पोजिशन पर खेलते हुए सबसे ज्यादा 4934 रन बनाए थे जबकि चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का कमाल रोहित शर्मा ने किया है जिन्होंने इस नंबर पर खेलते हुए 2392 रन बनाए हैं।

5वें नंबर पर मिलर ने किया है कमाल

पांचवें नंबर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का कमाल डेविड मिलर ने किया है और उनके नाम पर अब तक 2002 रन हैं। वहीं छठे नंबर पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन किरोन पोलार्ड के नाम पर दर्ज है जिन्होंने कुल 1372 रन बनाए थे। इसके अलावा 7वें नंबर पर ये कमाल आंद्रे रसेल ने किया था और उनके नाम पर 890 रन दर्ज हैं।

8वें स्थान पर भज्जी के नाम सबसे ज्यादा रन

आईपीएल में 8वें नंबर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का कमाल हरभजन सिंह ने किया है और उन्होंने इस नंबर पर खेलते हुए 406 रन बनाए थे जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 9वें नंबर पर सबसे ज्यादा 232 रन बनाए हैं। इसके अलावा प्रवीण कुमार ने 10वें नंबर पर सबसे ज्यादा रन 86 रन जबकि 11वें नंबर पर संदीप शर्मा के नाम सबसे ज्यादा रन दर्ज हैं जिन्होंने अब तक कुल 37 रन बनाए हैं।

आईपीएल के हर पोजिशन पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर्स की लिस्ट

? – डेविड वार्नर (4268), केएल राहुल (3349), विराट कोहली (2626)

? – शिखर धवन (5225), फॉफ डुप्लेसिस (3411), शुभमन गिल (2788)

? – सुरेश रैना (4934), संजू सैमसन (3096), विराट कोहली (2815)

? – रोहित शर्मा (2392), ऋषभ पंत (2012), एबी डिविलियर्स (1956)

? – डेविड मिलर (2002), एमएस धोनी (1982), दिनेश कार्तिक (1370)

? – किरोन पोलार्ड (1372), रविंद्र जडेजा (1283), एमएस धोनी (990)

? – आंद्रे रसेल (890), अक्षर पटेल (862), रविंद्र जडेजा (674)

? – हरभजन सिंह (406), राशिद खान (382), पीयूष चावला (346)

? – भुवनेश्वर (232), कुलदीप यादव (126), विनय कुमार (123)

?? – प्रवीण कुमार (86), उमेश यादव (84), धवल कुलकर्णी (75)

?? – संदीप शर्मा (37), मोहम्मद सिराज (30), मुनाफ पटेल (30)

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