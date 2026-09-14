कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2026 में बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में बारबाडोस ट्राइडेंट्स के क्विंटन डीकॉक शीर्ष पर हैं। क्विंटन डीकॉक ने 10 मैचों की 10 पारियों में 321 रन बनाए हैं। क्विंटन डीकॉक के नाम एक शतक भी है और उनका सर्वोच्च स्कोर 106 रन रहा है। उनका बल्लेबाजी औसत 40.12 और स्ट्राइक रेट 142.66 का रहा है।

क्रिकइंफो के अनुसार, डीकॉक के बाद ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स के कॉलिन मुनरो 320 रन के साथ दूसरे स्थान पर हैं। कॉलिन मुनरो ने 10 मैचों में 10 पारियां खेलीं और एक अर्धशतक लगाया। क्विंटन डीकॉक का सर्वोच्च स्कोर 52 रन रहा। डीकॉक ने 125.98 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं।

निकोलस पूरन तीसरे नंबर पर

ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स के निकोलस पूरन 283 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं। निकोलस पूरन ने नौ मैचों की नौ पारियों में 35.37 के औसत से रन बनाए। निकोलस पूरन का स्ट्राइक रेट 174.69 रहा। यह औसत शीर्ष बल्लेबाजों में बेहद प्रभावशाली है। उन्होंने दो अर्धशतक लगाए हैं और उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 60 रन है।

शनाका की तूफानी बल्लेबाजी

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के दासुन शनाका 281 रन के साथ चौथे स्थान पर हैं। हालांकि, रन के मामले में वह डीकॉक से पीछे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में उन्होंने सभी को पीछे छोड़ दिया है। दासुन शनाका ने 145 गेंदों में 281 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 193.79 रहा। उनके नाम एक शतक है और उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 121 रन है। 56.20 का औसत भी उनकी निरंतरता को दर्शाता है।

शाई होप का शानदार औसत

गुयाना अमेजन वॉरियर्स के शाई होप 276 रन के साथ पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने 10 मैचों की 10 पारियों में बल्लेबाजी की, जिसमें पांच बार नाबाद रहे। यही वजह है कि उनका बल्लेबाजी औसत 55.20 रहा, जो इस सूची में शीर्ष बल्लेबाजों में सबसे बेहतर है।

शाई होप का सर्वोच्च स्कोर नाबाद 56 रन और स्ट्राइक रेट 112.65 रहा। सेंट लूसिया किंग्स के कामिल पूरन ने 8 मैचों में 273 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 159.64 रहा। उन्होंने दो अर्धशतक लगाए और उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 81 रन रहा।

हेटमायर का आक्रामक अंदाज

गुयाना अमेजन वॉरियर्स के शिमरोन हेटमायर 263 रन के साथ सातवें स्थान पर हैं। उन्होंने 10 मैचों में 10 पारियां खेलीं और एक शतक लगाया। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 111 रन रहा। हेटमायर का स्ट्राइक रेट 191.97 रहा, जो इस सूची में दासुन शनाका के बाद सबसे ज्यादा है।

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के आंद्रे फ्लेचर 230 रन के साथ आठवें स्थान पर हैं। उन्होंने दो अर्धशतक लगाए और उनका सर्वोच्च स्कोर 64 रन रहा। जमैका किंग्समेन के रोवमैन पॉवेल 221 रन के साथ नौवें और बारबाडोस ट्राइडेंट्स के ब्रैंडन किंग 214 रन के साथ दसवें स्थान पर हैं।

ये बल्लेबाज भी टॉप-10 में शामिल

बारबाडोस ट्राइडेंट्स के शेरफेन रदरफोर्ड ने 205 रन बनाए हैं। जैकरी कार्टर के नाम 203 रन हैं। ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स के कीरोन पोलार्ड 196 रन के साथ सूची में हैं। इतने ही रन सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के जोहानसन चार्ल्स ने भी बनाए हैं।

जमैका किंग्समेन के कीसी कार्टी ने 194 रन बनाए हैं, जबकि ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स के सुनील नरेन के नाम 182 रन हैं। सेंट लूसिया किंग्स के टिम सीफर्ट ने सिर्फ पांच मैचों में 178 रन बनाए हैं। उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया है तथा उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 105 रन है।

एंटीगा एंड बारबुडा फाल्कन्स के हसन नवाज 173 रन, एविन लेविस 159 रन और गुयाना अमेजन वॉरियर्स के मावेंद्र दिनदयाल 155 रन बना चुके हैं। जमैका किंग्समेन के आंद्रे रसेल 20वें स्थान पर हैं। आंद्रे रसेल ने 25.50 के औसत और 164.51 के स्ट्राइक रेट से 153 रन बनाए हैं।

सीपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष 20 क्रिकेटर

खिलाड़ी मैच पारी नाबाद रन उच्चतम औसत 100 50 4s 6s BF SR 0 क्विंटन डीकॉक (बारबाडोस ट्राइडेंट्स) 10 10 2 321 106 40.12 1 0 24 18 225 142.66 1 कॉलिन मुनरो (ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स) 10 10 0 320 52 32 0 1 32 16 254 125.98 0 निकोलस पूरन (ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स) 9 9 1 283 60* 35.37 0 2 20 23 162 174.69 2 दासुन शनाका (सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स) 9 8 3 281 121* 56.2 1 0 18 24 145 193.79 0 शाई होप (गुयाना अमेजन वॉरियर्स) 10 10 5 276 56* 55.2 0 1 11 13 245 112.65 2 कामिल पूरन (सेंट लूसिया किंग्स) 8 8 1 273 81* 39 0 2 33 13 171 159.64 1 शिमरोन हेटमायर (गुयाना अमेजन वॉरियर्स) 10 10 3 263 111* 37.57 1 0 15 21 137 191.97 1 आंद्रे फ्लेचर (सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स) 10 9 2 230 64 32.85 0 2 16 14 175 131.42 0 रोवमैन पॉवेल (जमैका किंग्समेन) 10 10 2 221 49 27.62 0 0 11 14 172 128.48 2 ब्रैंडन किंग (बारबाडोस ट्राइडेंट्स) 8 8 1 214 73 30.57 0 1 22 8 177 120.9 1 शेरफेन रदरफोर्ड (बारबाडोस ट्राइडेंट्स) 10 9 1 205 61 25.62 0 2 16 10 149 137.58 1 जैकरी कार्टर (बारबाडोस ट्राइडेंट्स) 10 10 0 203 57 20.3 0 1 15 16 159 127.67 0 कीरोन पोलार्ड (ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स) 8 8 1 196 65 28 0 1 16 12 136 144.11 1 जोहानसन चार्ल्स (सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स) 10 9 0 196 78 21.77 0 1 18 12 159 123.27 1 कीसी कार्टी (जमैका किंग्समेन) 10 10 0 194 50 19.4 0 1 12 8 169 114.79 2 सुनील नरेन (ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स) 10 9 2 182 55 26 0 2 12 14 112 162.5 0 टिम सीफर्ट (सेंट लूसिया किंग्स) 5 5 1 178 105* 44.5 1 1 20 5 123 144.71 0 हसन नवाज (एंटीगा एंड बारबुडा फाल्कन्स) 7 6 0 173 76 28.83 0 1 17 7 138 125.36 0 एविन लेविस (एंटीगा एंड बारबुडा फाल्कन्स) 8 7 0 159 48 22.71 0 0 5 16 129 123.25 0 मावेंद्र दिनदयाल (गुयाना अमेजन वॉरियर्स) 8 8 0 155 50 19.37 0 1 13 10 129 120.15 1 आंद्रे रसेल (जमैका किंग्समेन) 7 7 1 153 68 25.50 0 1 06 17 93 164.51 1

इस तरह CPL 2026 की रन बनाने वाली सूची में क्विंटन डीकॉक और कॉलिन मुनरो के बीच बेहद करीबी मुकाबला है। निकोलस पूरन, दासुन शनाका और शिमरोन हेटमायर ने तेज बल्लेबाजी के जरिये टूर्नामेंट में अपनी अलग छाप छोड़ी है। दासुन शनाका का 193.79 का स्ट्राइक रेट और शिमरोन हेटमायर का 191.97 का स्ट्राइक रेट इस सूची में खास तौर पर उल्लेखनीय है।

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