कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2026 में बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में बारबाडोस ट्राइडेंट्स के क्विंटन डीकॉक शीर्ष पर हैं। क्विंटन डीकॉक ने 10 मैचों की 10 पारियों में 321 रन बनाए हैं। क्विंटन डीकॉक के नाम एक शतक भी है और उनका सर्वोच्च स्कोर 106 रन रहा है। उनका बल्लेबाजी औसत 40.12 और स्ट्राइक रेट 142.66 का रहा है।
क्रिकइंफो के अनुसार, डीकॉक के बाद ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स के कॉलिन मुनरो 320 रन के साथ दूसरे स्थान पर हैं। कॉलिन मुनरो ने 10 मैचों में 10 पारियां खेलीं और एक अर्धशतक लगाया। क्विंटन डीकॉक का सर्वोच्च स्कोर 52 रन रहा। डीकॉक ने 125.98 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं।
निकोलस पूरन तीसरे नंबर पर
ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स के निकोलस पूरन 283 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं। निकोलस पूरन ने नौ मैचों की नौ पारियों में 35.37 के औसत से रन बनाए। निकोलस पूरन का स्ट्राइक रेट 174.69 रहा। यह औसत शीर्ष बल्लेबाजों में बेहद प्रभावशाली है। उन्होंने दो अर्धशतक लगाए हैं और उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 60 रन है।
शनाका की तूफानी बल्लेबाजी
सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के दासुन शनाका 281 रन के साथ चौथे स्थान पर हैं। हालांकि, रन के मामले में वह डीकॉक से पीछे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में उन्होंने सभी को पीछे छोड़ दिया है। दासुन शनाका ने 145 गेंदों में 281 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 193.79 रहा। उनके नाम एक शतक है और उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 121 रन है। 56.20 का औसत भी उनकी निरंतरता को दर्शाता है।
शाई होप का शानदार औसत
गुयाना अमेजन वॉरियर्स के शाई होप 276 रन के साथ पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने 10 मैचों की 10 पारियों में बल्लेबाजी की, जिसमें पांच बार नाबाद रहे। यही वजह है कि उनका बल्लेबाजी औसत 55.20 रहा, जो इस सूची में शीर्ष बल्लेबाजों में सबसे बेहतर है।
शाई होप का सर्वोच्च स्कोर नाबाद 56 रन और स्ट्राइक रेट 112.65 रहा। सेंट लूसिया किंग्स के कामिल पूरन ने 8 मैचों में 273 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 159.64 रहा। उन्होंने दो अर्धशतक लगाए और उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 81 रन रहा।
हेटमायर का आक्रामक अंदाज
गुयाना अमेजन वॉरियर्स के शिमरोन हेटमायर 263 रन के साथ सातवें स्थान पर हैं। उन्होंने 10 मैचों में 10 पारियां खेलीं और एक शतक लगाया। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 111 रन रहा। हेटमायर का स्ट्राइक रेट 191.97 रहा, जो इस सूची में दासुन शनाका के बाद सबसे ज्यादा है।
सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के आंद्रे फ्लेचर 230 रन के साथ आठवें स्थान पर हैं। उन्होंने दो अर्धशतक लगाए और उनका सर्वोच्च स्कोर 64 रन रहा। जमैका किंग्समेन के रोवमैन पॉवेल 221 रन के साथ नौवें और बारबाडोस ट्राइडेंट्स के ब्रैंडन किंग 214 रन के साथ दसवें स्थान पर हैं।
ये बल्लेबाज भी टॉप-10 में शामिल
बारबाडोस ट्राइडेंट्स के शेरफेन रदरफोर्ड ने 205 रन बनाए हैं। जैकरी कार्टर के नाम 203 रन हैं। ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स के कीरोन पोलार्ड 196 रन के साथ सूची में हैं। इतने ही रन सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के जोहानसन चार्ल्स ने भी बनाए हैं।
जमैका किंग्समेन के कीसी कार्टी ने 194 रन बनाए हैं, जबकि ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स के सुनील नरेन के नाम 182 रन हैं। सेंट लूसिया किंग्स के टिम सीफर्ट ने सिर्फ पांच मैचों में 178 रन बनाए हैं। उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया है तथा उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 105 रन है।
एंटीगा एंड बारबुडा फाल्कन्स के हसन नवाज 173 रन, एविन लेविस 159 रन और गुयाना अमेजन वॉरियर्स के मावेंद्र दिनदयाल 155 रन बना चुके हैं। जमैका किंग्समेन के आंद्रे रसेल 20वें स्थान पर हैं। आंद्रे रसेल ने 25.50 के औसत और 164.51 के स्ट्राइक रेट से 153 रन बनाए हैं।
सीपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष 20 क्रिकेटर
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|उच्चतम
|औसत
|100
|50
|4s
|6s
|BF
|SR
|0
|क्विंटन डीकॉक (बारबाडोस ट्राइडेंट्स)
|10
|10
|2
|321
|106
|40.12
|1
|0
|24
|18
|225
|142.66
|1
|कॉलिन मुनरो (ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स)
|10
|10
|0
|320
|52
|32
|0
|1
|32
|16
|254
|125.98
|0
|निकोलस पूरन (ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स)
|9
|9
|1
|283
|60*
|35.37
|0
|2
|20
|23
|162
|174.69
|2
|दासुन शनाका (सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स)
|9
|8
|3
|281
|121*
|56.2
|1
|0
|18
|24
|145
|193.79
|0
|शाई होप (गुयाना अमेजन वॉरियर्स)
|10
|10
|5
|276
|56*
|55.2
|0
|1
|11
|13
|245
|112.65
|2
|कामिल पूरन (सेंट लूसिया किंग्स)
|8
|8
|1
|273
|81*
|39
|0
|2
|33
|13
|171
|159.64
|1
|शिमरोन हेटमायर (गुयाना अमेजन वॉरियर्स)
|10
|10
|3
|263
|111*
|37.57
|1
|0
|15
|21
|137
|191.97
|1
|आंद्रे फ्लेचर (सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स)
|10
|9
|2
|230
|64
|32.85
|0
|2
|16
|14
|175
|131.42
|0
|रोवमैन पॉवेल (जमैका किंग्समेन)
|10
|10
|2
|221
|49
|27.62
|0
|0
|11
|14
|172
|128.48
|2
|ब्रैंडन किंग (बारबाडोस ट्राइडेंट्स)
|8
|8
|1
|214
|73
|30.57
|0
|1
|22
|8
|177
|120.9
|1
|शेरफेन रदरफोर्ड (बारबाडोस ट्राइडेंट्स)
|10
|9
|1
|205
|61
|25.62
|0
|2
|16
|10
|149
|137.58
|1
|जैकरी कार्टर (बारबाडोस ट्राइडेंट्स)
|10
|10
|0
|203
|57
|20.3
|0
|1
|15
|16
|159
|127.67
|0
|कीरोन पोलार्ड (ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स)
|8
|8
|1
|196
|65
|28
|0
|1
|16
|12
|136
|144.11
|1
|जोहानसन चार्ल्स (सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स)
|10
|9
|0
|196
|78
|21.77
|0
|1
|18
|12
|159
|123.27
|1
|कीसी कार्टी (जमैका किंग्समेन)
|10
|10
|0
|194
|50
|19.4
|0
|1
|12
|8
|169
|114.79
|2
|सुनील नरेन (ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स)
|10
|9
|2
|182
|55
|26
|0
|2
|12
|14
|112
|162.5
|0
|टिम सीफर्ट (सेंट लूसिया किंग्स)
|5
|5
|1
|178
|105*
|44.5
|1
|1
|20
|5
|123
|144.71
|0
|हसन नवाज (एंटीगा एंड बारबुडा फाल्कन्स)
|7
|6
|0
|173
|76
|28.83
|0
|1
|17
|7
|138
|125.36
|0
|एविन लेविस (एंटीगा एंड बारबुडा फाल्कन्स)
|8
|7
|0
|159
|48
|22.71
|0
|0
|5
|16
|129
|123.25
|0
|मावेंद्र दिनदयाल (गुयाना अमेजन वॉरियर्स)
|8
|8
|0
|155
|50
|19.37
|0
|1
|13
|10
|129
|120.15
|1
|आंद्रे रसेल (जमैका किंग्समेन)
|7
|7
|1
|153
|68
|25.50
|0
|1
|06
|17
|93
|164.51
|1
इस तरह CPL 2026 की रन बनाने वाली सूची में क्विंटन डीकॉक और कॉलिन मुनरो के बीच बेहद करीबी मुकाबला है। निकोलस पूरन, दासुन शनाका और शिमरोन हेटमायर ने तेज बल्लेबाजी के जरिये टूर्नामेंट में अपनी अलग छाप छोड़ी है। दासुन शनाका का 193.79 का स्ट्राइक रेट और शिमरोन हेटमायर का 191.97 का स्ट्राइक रेट इस सूची में खास तौर पर उल्लेखनीय है।
अभिषेक का रिकॉर्ड, जो दुनिया के 112 बल्लेबाज नहीं कर पाए, वह कर दिखाया; इशान के साथ रोहित को भी पछाड़ा
अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में 32 गेंद पर 82 रन की तूफानी पारी खेली। इस पारी में उन्होंने राशिद खान के खिलाफ एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे दुनिया के 112 बल्लेबाज पहले नहीं कर पाए थे। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)