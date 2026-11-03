एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (ODI) के इतिहास में कई दिग्गज बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं, जिन्हें तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी चुनौती है। इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में भारत के सचिन तेंदुलकर पहले स्थान पर हैं। सचिन तेंदुलकर ने 463 वनडे मैचों में 18426 रन बनाए हैं। विराट कोहली 15109 रनों के साथ दूसरे नंबर पर हैं।

विराट कोहली के नाम वनडे इंटरनेशनल में सर्वाधिक 55 शतक भी दर्ज हैं। इस सूची में श्रीलंका के कुमार संगकारा तीसरे और ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग चौथे स्थान पर हैं। रोहित शर्मा और सौरव गांगुली भी शीर्ष-10 में शामिल हैं। आइए, वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष-20 बल्लेबाजों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड

सचिन तेंदुलकर ने 1989 से 2012 तक अपने करियर में 463 मैच खेले और 18,426 रन बनाए। उनके नाम 49 शतक और 96 अर्धशतक हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 200 रन है। विराट कोहली ने 317 मैचों की 305 पारियों में 15109 रन बनाए हैं। उनका औसत 58.78 और स्ट्राइक रेट 94.36 है। विराट कोहली ने 55 शतक और 79 अर्धशतक लगाए हैं।

कुमार संगकारा 14234 रनों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 404 मैचों में 25 शतक और 93 अर्धशतक लगाए। ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग 13704 रनों के साथ चौथे और श्रीलंका के सनत जयसूर्या 13430 रनों के साथ पांचवें नंबर पर हैं।

रोहित शर्मा और एमएस धोनी भी सूची में शामिल

भारत के रोहित शर्मा इस सूची में सातवें स्थान पर हैं। उन्होंने 291 मैचों में 12120 रन बनाए हैं। उनके नाम 35 शतक और 63 अर्धशतक हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 264 रन है, जो वनडे क्रिकेट का एक पारी में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी है।

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली 11363 रनों के साथ दसवें और राहुल द्रविड़ 10889 रनों के साथ 11वें स्थान पर हैं। एमएस धोनी ने 350 मैचों में 10773 रन बनाए और वह 12वें नंबर पर हैं। एमएस धोनी का बल्लेबाजी औसत 50.57 रहा।

वेस्टइंडीज के क्रिस गेल (10480 रन) और ब्रायन लारा (10405 रन) क्रमशः 13वें और 14वें स्थान पर हैं। दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स 9577 रनों के साथ 18वें नंबर पर हैं। उनका स्ट्राइक रेट 101.09 रहा, जो इस सूची के शीर्ष-20 बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा है।

इस तरह वनडे क्रिकेट के शीर्ष-20 बल्लेबाजों की सूची में भारत के पांच खिलाड़ी शामिल हैं। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के अलावा रोहित शर्मा, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और एमएस धोनी के आंकड़े इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाजों के शानदार योगदान को दर्शाते हैं।

वनडे इंटरनेशनल करियर में सर्वाधिक रन बनाने वाले शीर्ष-20 बल्लेबाजों की सूची