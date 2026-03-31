Most Runs For Gujarat Titans In T20s: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में गुजरात टाइटंस ने अपने छोटे से इतिहास में कई दमदार बल्लेबाज दिए हैं। हालांकि, जब बात टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की होती है तो मौजूदा कप्तान शुभमन गिल सबसे ऊपर नजर आते हैं। शुभमन गिल ने लगातार प्रदर्शन करते हुए टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।

अपनी कप्तानी में डेब्यू सीजन में ही गुजरात टाइटंस को खिताब दिलाने वाले हार्दिक पंड्या और भारतीय टेस्ट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा भी शीर्ष-5 में अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं।

इस सूची में दूसरे नंबर पर बीसाई सुदर्शन हैं। बीसाई सुदर्शन और शुभमन गिल के रनों में 600 से ज्यादा का अंतर है। वहीं तीसरे नंबर पर मौजूद डेविड मिलर और बीसाई सुदर्शन के रनों में 800 से ज्यादा का अंतर है।

यहां गुजरात टाइटंस के लिए अब तक (31 मार्च 2026 की शाम 4 बजे तक) सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष-20 खिलाड़ियों की पूरी सूची दी गई है।

गुजरात टाइटंस के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष-20 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी नाबाद रन उच्चतम औसत BF SR 100 50 0 4s 6s शुभमन गिल 60 60 7 2449 129 46.2 1635 149.78 4 16 3 235 83 बी साई सुदर्शन 40 40 4 1793 108* 49.8 1229 145.89 2 12 0 183 52 डेविड मिलर 41 38 17 950 94* 45.23 654 145.25 0 3 1 70 44 हार्दिक पंड्या 31 30 8 833 87* 37.86 624 133.49 0 6 0 75 27 ऋद्धिमान साहा 37 37 2 824 81 23.54 661 124.65 0 5 3 105 18 राहुल तेवतिया 60 43 17 591 43* 22.73 392 150.76 0 0 3 55 28 जोस बटलर 14 13 4 538 97* 59.77 330 163.03 0 5 1 52 24 विजय शंकर 25 21 4 403 63* 23.7 295 136.61 0 3 1 35 17 राशिद खान 60 33 15 363 79* 20.16 203 178.81 0 1 7 24 28 मोहम्मद शाहरुख खान 22 18 5 306 58 23.53 175 174.85 0 2 1 20 22 शेरफेन रदरफोर्ड 13 11 2 291 46 32.33 185 157.29 0 0 1 22 18 अभिनव मनोहर 19 15 1 231 43 16.5 174 132.75 0 0 1 21 10 मैथ्यू वेड 12 11 0 161 35 14.63 144 111.8 0 0 0 23 2 वॉशिंगटन सुंदर 6 5 0 133 49 26.6 80 166.25 0 0 0 10 7 अजमुल्लाह उमरजई 7 4 0 42 17 10.5 33 127.27 0 0 0 2 2 केन विलियमसन 3 2 0 27 26 13.5 27 100 0 0 0 4 0 दासुन शनाका 3 3 1 26 17 13 26 100 0 0 1 2 1 अरशद खान 9 5 3 23 20 11.5 19 121.05 0 0 0 0 3 कुसल मेंडिस 1 1 0 20 20 20 10 200 0 0 0 1 2 आर साई किशोर 25 5 1 18 13 4.5 16 112.5 0 0 0 0 2

वैभव सूर्यवंशी के टीम इंडिया में डेब्यू को लेकर दिग्गजों की बटी राय, क्यों खतरे में है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से पिछले एक साल में खेल दिखाया और फिर आईपीएल 2026 का तूफानी आगाज किया, उसके बाद उनके टीम इंडिया में डेब्यू की मांग उठ रही है। वहीं एक तरफ उनके निशाने पर अब सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी आ चुका है जो टूट सकता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।