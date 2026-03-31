Most Runs For Gujarat Titans In T20s: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में गुजरात टाइटंस ने अपने छोटे से इतिहास में कई दमदार बल्लेबाज दिए हैं। हालांकि, जब बात टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की होती है तो मौजूदा कप्तान शुभमन गिल सबसे ऊपर नजर आते हैं। शुभमन गिल ने लगातार प्रदर्शन करते हुए टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।

अपनी कप्तानी में डेब्यू सीजन में ही गुजरात टाइटंस को खिताब दिलाने वाले हार्दिक पंड्या और भारतीय टेस्ट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा भी शीर्ष-5 में अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं।

इस सूची में दूसरे नंबर पर बीसाई सुदर्शन हैं। बीसाई सुदर्शन और शुभमन गिल के रनों में 600 से ज्यादा का अंतर है। वहीं तीसरे नंबर पर मौजूद डेविड मिलर और बीसाई सुदर्शन के रनों में 800 से ज्यादा का अंतर है।

यहां गुजरात टाइटंस के लिए अब तक (31 मार्च 2026 की शाम 4 बजे तक) सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष-20 खिलाड़ियों की पूरी सूची दी गई है।

गुजरात टाइटंस के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष-20 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीनाबादरनउच्चतमऔसतBFSR1005004s6s
शुभमन गिल60607244912946.21635149.78416323583
बी साई सुदर्शन404041793108*49.81229145.89212018352
डेविड मिलर41381795094*45.23654145.250317044
हार्दिक पंड्या3130883387*37.86624133.490607527
ऋद्धिमान साहा373728248123.54661124.6505310518
राहुल तेवतिया60431759143*22.73392150.760035528
जोस बटलर1413453897*59.77330163.030515224
विजय शंकर2521440363*23.7295136.610313517
राशिद खान60331536379*20.16203178.810172428
मोहम्मद शाहरुख खान221853065823.53175174.850212022
शेरफेन रदरफोर्ड131122914632.33185157.290012218
अभिनव मनोहर191512314316.5174132.750012110
मैथ्यू वेड121101613514.63144111.8000232
वॉशिंगटन सुंदर6501334926.680166.25000107
अजमुल्लाह उमरजई740421710.533127.2700022
केन विलियमसन320272613.52710000040
दासुन शनाका3312617132610000121
अरशद खान953232011.519121.0500003
कुसल मेंडिस1102020201020000012
आर साई किशोर255118134.516112.500002

वैभव सूर्यवंशी के टीम इंडिया में डेब्यू को लेकर दिग्गजों की बटी राय, क्यों खतरे में है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड

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