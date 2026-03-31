Most Runs For Gujarat Titans In T20s: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में गुजरात टाइटंस ने अपने छोटे से इतिहास में कई दमदार बल्लेबाज दिए हैं। हालांकि, जब बात टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की होती है तो मौजूदा कप्तान शुभमन गिल सबसे ऊपर नजर आते हैं। शुभमन गिल ने लगातार प्रदर्शन करते हुए टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।
अपनी कप्तानी में डेब्यू सीजन में ही गुजरात टाइटंस को खिताब दिलाने वाले हार्दिक पंड्या और भारतीय टेस्ट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा भी शीर्ष-5 में अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं।
इस सूची में दूसरे नंबर पर बीसाई सुदर्शन हैं। बीसाई सुदर्शन और शुभमन गिल के रनों में 600 से ज्यादा का अंतर है। वहीं तीसरे नंबर पर मौजूद डेविड मिलर और बीसाई सुदर्शन के रनों में 800 से ज्यादा का अंतर है।
यहां गुजरात टाइटंस के लिए अब तक (31 मार्च 2026 की शाम 4 बजे तक) सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष-20 खिलाड़ियों की पूरी सूची दी गई है।
गुजरात टाइटंस के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष-20 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|उच्चतम
|औसत
|BF
|SR
|100
|50
|0
|4s
|6s
|शुभमन गिल
|60
|60
|7
|2449
|129
|46.2
|1635
|149.78
|4
|16
|3
|235
|83
|बी साई सुदर्शन
|40
|40
|4
|1793
|108*
|49.8
|1229
|145.89
|2
|12
|0
|183
|52
|डेविड मिलर
|41
|38
|17
|950
|94*
|45.23
|654
|145.25
|0
|3
|1
|70
|44
|हार्दिक पंड्या
|31
|30
|8
|833
|87*
|37.86
|624
|133.49
|0
|6
|0
|75
|27
|ऋद्धिमान साहा
|37
|37
|2
|824
|81
|23.54
|661
|124.65
|0
|5
|3
|105
|18
|राहुल तेवतिया
|60
|43
|17
|591
|43*
|22.73
|392
|150.76
|0
|0
|3
|55
|28
|जोस बटलर
|14
|13
|4
|538
|97*
|59.77
|330
|163.03
|0
|5
|1
|52
|24
|विजय शंकर
|25
|21
|4
|403
|63*
|23.7
|295
|136.61
|0
|3
|1
|35
|17
|राशिद खान
|60
|33
|15
|363
|79*
|20.16
|203
|178.81
|0
|1
|7
|24
|28
|मोहम्मद शाहरुख खान
|22
|18
|5
|306
|58
|23.53
|175
|174.85
|0
|2
|1
|20
|22
|शेरफेन रदरफोर्ड
|13
|11
|2
|291
|46
|32.33
|185
|157.29
|0
|0
|1
|22
|18
|अभिनव मनोहर
|19
|15
|1
|231
|43
|16.5
|174
|132.75
|0
|0
|1
|21
|10
|मैथ्यू वेड
|12
|11
|0
|161
|35
|14.63
|144
|111.8
|0
|0
|0
|23
|2
|वॉशिंगटन सुंदर
|6
|5
|0
|133
|49
|26.6
|80
|166.25
|0
|0
|0
|10
|7
|अजमुल्लाह उमरजई
|7
|4
|0
|42
|17
|10.5
|33
|127.27
|0
|0
|0
|2
|2
|केन विलियमसन
|3
|2
|0
|27
|26
|13.5
|27
|100
|0
|0
|0
|4
|0
|दासुन शनाका
|3
|3
|1
|26
|17
|13
|26
|100
|0
|0
|1
|2
|1
|अरशद खान
|9
|5
|3
|23
|20
|11.5
|19
|121.05
|0
|0
|0
|0
|3
|कुसल मेंडिस
|1
|1
|0
|20
|20
|20
|10
|200
|0
|0
|0
|1
|2
|आर साई किशोर
|25
|5
|1
|18
|13
|4.5
|16
|112.5
|0
|0
|0
|0
|2
वैभव सूर्यवंशी के टीम इंडिया में डेब्यू को लेकर दिग्गजों की बटी राय, क्यों खतरे में है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड
वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से पिछले एक साल में खेल दिखाया और फिर आईपीएल 2026 का तूफानी आगाज किया, उसके बाद उनके टीम इंडिया में डेब्यू की मांग उठ रही है। वहीं एक तरफ उनके निशाने पर अब सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी आ चुका है जो टूट सकता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।