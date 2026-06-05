टेस्ट क्रिकेट को धैर्य, उत्कृष्ट तकनीक और मानसिक दृढ़ता की अंतिम कसौटी माना जाता है। पांच दिनों तक चलने वाले इस फॉर्मेट में किसी एक मैच की दोनों पारियों को मिलाकर रनों का विशाल पहाड़ खड़ा करना एक असाधारण बात है। इस लेख में हम टेस्ट क्रिकेट के समृद्ध इतिहास के उन शीर्ष 20 बल्लेबाजों के आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करेंगे, जिन्होंने एक ही मैच में पिच पर ‘खूंटा गाड़कर’ ‘रनों का पहाड़’ खड़ा किया।

इस सूची शीर्ष पर इंग्लैंड के ग्राहम गूच (456 रन) और वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा जैसे नाम शुमार हैं। इसमें महान सुनील गावस्कर से लेकर शुभमन गिल (430 रन) तक भारतीय बल्लेबाजों का जुझारूपन भी प्रमुखता से दर्ज है। शुभमन गिल ने बर्मिंघम टेस्ट की पहली पारी में 269 और दूसरी पारी में 161 रन बनाकर एक ही टेस्ट मैच में कुल 430 रन जुटाए।

ग्राहम गूच टेस्ट इतिहास में एक मैच की दोनों पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। शीर्ष पर काबिज इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ग्राहम गूच ने 1990 में भारत के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में कुल 456 रन बनाए थे। ग्राहम गूच ने उस मुकाबले में पहली पारी में 333 और दूसरी पारी में 123 रन बनाए थे।

एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष-20 बल्लेबाज

खिलाड़ी पहली पारी में रन दूसरी पारी में रन एक टेस्ट मैच

में कुल रन टीम विपक्षी टीम मैदान मैच शुरू होने की तिथि ग्राहम गूच 333 123 456 इंग्लैंड भारत लॉर्ड्स 26 जुलाई 1990 शुभमन गिल 269 161 430 भारत इंग्लैंड बर्मिंघम 02 जुलाई 2025 मार्क टेलर 334* 92 426 ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान पेशावर 15 अक्टूबर 1998 कुमार संगकारा 319 105 424 श्रीलंका बांग्लादेश चट्टोग्राम 04 फरवरी 2014 ब्रायन लारा 400* – 400 वेस्टइंडीज इंग्लैंड सेंट जॉन 10 अप्रैल 2004 ग्रेग चैपल 247* 133 380 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वेलिंग्टन 01 मार्च 1974 मैथ्यू हेडन 380 – 380 ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे वाका 09 अक्टूबर 2003 एंडी सैंडहम 325 50 375 इंग्लैंड वेस्टइंडीज किंटाल 03 अप्रैल 1930 ब्रायन लारा 375 बल्लेबाजी नहीं की 375 वेस्टइंडीज इंग्लैंड सेंट जॉन 16 अप्रैल 1994 महेला जयवर्द्धने 374 – 374 श्रीलंका दक्षिण अफ्रीका कोलंबो (एसएससी) 27 जुलाई 2006 वियान मुल्डर 367* – 367 दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे बुलावायो 06 जुलाई 2025 गैरी सोबर्स 365* – 365 वेस्टइंडीज पाकिस्तान किंटाल 26 फरवरी 1958 लियोनार्ड हटन 364 – 364 इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ओवल 20 अगस्त 1938 ग्रीम स्मिथ 277 85 362 दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड बर्मिंघम 24 जुलाई 2003 हनीफ मोहम्मद 17 337 354 पाकिस्तान वेस्टइंडीज ब्रिजटाउन 17 जनवरी 1958 ब्रायन लारा 221 130 351 वेस्टइंडीज श्रीलंका कोलंबो (एसएससी) 29 नवंबर 2001 यूनिस खान 267 84* 351 पाकिस्तान भारत बेंगलुरु 24 मार्च 2005 डग वाल्टर्स 242 103 345 ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज सिडनी 14 फरवरी 1969 सुनील गावस्कर 124 220 344 भारत वेस्टइंडीज पोर्ट ऑफ स्पेन 13 अप्रैल 1971 स्टीफन फ्लेमिंग 274* 69* 343 न्यूज़ीलैंड श्रीलंका कोलंबो (पीएसएस) 25 अप्रैल 2003

क्यों खास शुभमन गिल की उपलब्धि?

टेस्ट क्रिकेट में अब तक कुछ बल्लेबाज ही 400 से अधिक रन बना पाए हैं। इसमें शुभमन गिल भी हैं। शुभमन गिल से पहले केवल तीन बल्लेबाज ग्राहम गूच, मार्क टेलर और कुमार संगकारा ही ऐसा कर पाए थे। शुभमन गिल ने यह उपलब्धि इंग्लैंड की धरती पर हासिल की, जहां विदेशी बल्लेबाजों के लिए बड़ी पारियां खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि बर्मिंघम में बनाए गए उनके 430 रन टेस्ट क्रिकेट के सबसे यादगार व्यक्तिगत प्रदर्शनों में से एक है।

टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज्यादा 12 छक्के लगाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से वसीम अकरम और यशस्वी जायसवाल के नाम है। इस सूची में नाथन एस्टल, ब्रेंडन मैकुलम, बेन स्टोक्स और मैथ्यू हेडन जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी शामिल हैं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



