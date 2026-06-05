टेस्ट क्रिकेट को धैर्य, उत्कृष्ट तकनीक और मानसिक दृढ़ता की अंतिम कसौटी माना जाता है। पांच दिनों तक चलने वाले इस फॉर्मेट में किसी एक मैच की दोनों पारियों को मिलाकर रनों का विशाल पहाड़ खड़ा करना एक असाधारण बात है। इस लेख में हम टेस्ट क्रिकेट के समृद्ध इतिहास के उन शीर्ष 20 बल्लेबाजों के आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करेंगे, जिन्होंने एक ही मैच में पिच पर ‘खूंटा गाड़कर’ ‘रनों का पहाड़’ खड़ा किया।
इस सूची शीर्ष पर इंग्लैंड के ग्राहम गूच (456 रन) और वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा जैसे नाम शुमार हैं। इसमें महान सुनील गावस्कर से लेकर शुभमन गिल (430 रन) तक भारतीय बल्लेबाजों का जुझारूपन भी प्रमुखता से दर्ज है। शुभमन गिल ने बर्मिंघम टेस्ट की पहली पारी में 269 और दूसरी पारी में 161 रन बनाकर एक ही टेस्ट मैच में कुल 430 रन जुटाए।
ग्राहम गूच टेस्ट इतिहास में एक मैच की दोनों पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। शीर्ष पर काबिज इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ग्राहम गूच ने 1990 में भारत के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में कुल 456 रन बनाए थे। ग्राहम गूच ने उस मुकाबले में पहली पारी में 333 और दूसरी पारी में 123 रन बनाए थे।
एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष-20 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|पहली पारी में रन
|दूसरी पारी में रन
|एक टेस्ट मैच
में कुल रन
|टीम
|विपक्षी टीम
|मैदान
|मैच शुरू होने की तिथि
|ग्राहम गूच
|333
|123
|456
|इंग्लैंड
|भारत
|लॉर्ड्स
|26 जुलाई 1990
|शुभमन गिल
|269
|161
|430
|भारत
|इंग्लैंड
|बर्मिंघम
|02 जुलाई 2025
|मार्क टेलर
|334*
|92
|426
|ऑस्ट्रेलिया
|पाकिस्तान
|पेशावर
|15 अक्टूबर 1998
|कुमार संगकारा
|319
|105
|424
|श्रीलंका
|बांग्लादेश
|चट्टोग्राम
|04 फरवरी 2014
|ब्रायन लारा
|400*
|–
|400
|वेस्टइंडीज
|इंग्लैंड
|सेंट जॉन
|10 अप्रैल 2004
|ग्रेग चैपल
|247*
|133
|380
|ऑस्ट्रेलिया
|न्यूजीलैंड
|वेलिंग्टन
|01 मार्च 1974
|मैथ्यू हेडन
|380
|–
|380
|ऑस्ट्रेलिया
|जिम्बाब्वे
|वाका
|09 अक्टूबर 2003
|एंडी सैंडहम
|325
|50
|375
|इंग्लैंड
|वेस्टइंडीज
|किंटाल
|03 अप्रैल 1930
|ब्रायन लारा
|375
|बल्लेबाजी नहीं की
|375
|वेस्टइंडीज
|इंग्लैंड
|सेंट जॉन
|16 अप्रैल 1994
|महेला जयवर्द्धने
|374
|–
|374
|श्रीलंका
|दक्षिण अफ्रीका
|कोलंबो (एसएससी)
|27 जुलाई 2006
|वियान मुल्डर
|367*
|–
|367
|दक्षिण अफ्रीका
|जिम्बाब्वे
|बुलावायो
|06 जुलाई 2025
|गैरी सोबर्स
|365*
|–
|365
|वेस्टइंडीज
|पाकिस्तान
|किंटाल
|26 फरवरी 1958
|लियोनार्ड हटन
|364
|–
|364
|इंग्लैंड
|ऑस्ट्रेलिया
|ओवल
|20 अगस्त 1938
|ग्रीम स्मिथ
|277
|85
|362
|दक्षिण अफ्रीका
|इंग्लैंड
|बर्मिंघम
|24 जुलाई 2003
|हनीफ मोहम्मद
|17
|337
|354
|पाकिस्तान
|वेस्टइंडीज
|ब्रिजटाउन
|17 जनवरी 1958
|ब्रायन लारा
|221
|130
|351
|वेस्टइंडीज
|श्रीलंका
|कोलंबो (एसएससी)
|29 नवंबर 2001
|यूनिस खान
|267
|84*
|351
|पाकिस्तान
|भारत
|बेंगलुरु
|24 मार्च 2005
|डग वाल्टर्स
|242
|103
|345
|ऑस्ट्रेलिया
|वेस्टइंडीज
|सिडनी
|14 फरवरी 1969
|सुनील गावस्कर
|124
|220
|344
|भारत
|वेस्टइंडीज
|पोर्ट ऑफ स्पेन
|13 अप्रैल 1971
|स्टीफन फ्लेमिंग
|274*
|69*
|343
|न्यूज़ीलैंड
|श्रीलंका
|कोलंबो (पीएसएस)
|25 अप्रैल 2003
क्यों खास शुभमन गिल की उपलब्धि?
टेस्ट क्रिकेट में अब तक कुछ बल्लेबाज ही 400 से अधिक रन बना पाए हैं। इसमें शुभमन गिल भी हैं। शुभमन गिल से पहले केवल तीन बल्लेबाज ग्राहम गूच, मार्क टेलर और कुमार संगकारा ही ऐसा कर पाए थे। शुभमन गिल ने यह उपलब्धि इंग्लैंड की धरती पर हासिल की, जहां विदेशी बल्लेबाजों के लिए बड़ी पारियां खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि बर्मिंघम में बनाए गए उनके 430 रन टेस्ट क्रिकेट के सबसे यादगार व्यक्तिगत प्रदर्शनों में से एक है।
टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, शीर्ष पर है 1931 विकेट लेने वाले गेंदबाज
टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज्यादा 12 छक्के लगाने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से वसीम अकरम और यशस्वी जायसवाल के नाम है। इस सूची में नाथन एस्टल, ब्रेंडन मैकुलम, बेन स्टोक्स और मैथ्यू हेडन जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी शामिल हैं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)