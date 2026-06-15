Most ODI Runs By Indian Openers: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ओपनर्स सिर्फ पारी की शुरुआत नहीं करते, बल्कि टीम की बल्लेबाजी की पूरी दिशा तय करते हैं। नई गेंद का सामना करने से लेकर बड़े लक्ष्य की नींव रखने तक भारतीय क्रिकेट में कई दिग्गजों ने इस भूमिका को अपनी बल्लेबाजी से नई पहचान दी है।

अगर वनडे में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची देखें तो इसमें भारतीय क्रिकेट के कई युग एक साथ नजर आते हैं। इस सूची में सचिन तेंदुलकर का अनुभव, वीरेंद्र सहवाग की आक्रामकता, सौरव गांगुली की क्लास, शिखर धवन की निरंतरता और रोहित शर्मा की रिकॉर्डतोड़ बल्लेबाजी शामिल है। दिलचस्प यह है कि इस सूची में कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने कम मैचों में ही अपनी छाप छोड़ी।

रोहित शर्मा ने जहां आधुनिक वनडे क्रिकेट में ओपनिंग की परिभाषा बदली, वहीं सचिन तेंदुलकर ने लंबे समय तक इस भूमिका में भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ बने रहे। शुभमन गिल और इशान किशन जैसे नए दौर के बल्लेबाजों ने भी कम पारियों में अपने प्रदर्शन से भविष्य की झलक दिखाई है।

बतौर ओपनर वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर ने 1994 से 2012 के बीच 340 पारियों में ओपनिंग करते हुए 15310 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 48.29 रहा। उन्होंने 45 शतक तथा 75 अर्धशतक लगाए। 200 रन का आंकड़ा छूने वाले शुरुआती बल्लेबाजों में शामिल सचिन ने भारत को कई यादगार शुरुआत दीं।

इसके बाद रोहित शर्मा का नंबर आता है। रोहित शर्मा ने ओपनिंग करते हुए वनडे क्रिकेट को एक अलग अंदाज दिया। रोहित शर्मा ने 2011 से 2026 के बीच 194 पारियों में 9563 रन बनाए हैं। वह 10 हजार रन के जादुई आंकड़े से 437 रन दूर हैं। रोहित इस सूची में 54.33 के शानदार औसत और 31 शतकों के साथ सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले बैटर्स में शामिल हैं। रोहित का 264 रन का विश्व रिकॉर्ड वनडे की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है।

ODI में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष-20 भारतीय

खिलाड़ी कब से कब तक मैच पारियां नाबाद रन उच्चतम औसत BF SR 100 50 0 सचिन तेंदुलकर 1994-2012 344 340 23 15310 200* 48.29 17388 88.04 45 75 12 रोहित शर्मा 2011-2026 196 194 18 9563 264 54.33 9948 96.12 31 48 8 सौरव गांगुली 1996-2007 242 236 16 9146 183 41.57 12428 73.59 19 58 13 वीरेंद्र सहवाग 2001-2013 204 202 6 7240 219 36.93 6905 104.85 14 34 13 शिखर धवन 2010-2022 166 164 10 6793 143 44.11 7436 91.35 17 39 5 कृष्णामचारी श्रीकांत 1981-1992 146 145 4 4091 123 29.01 5702 71.74 4 27 11 गौतम गंभीर 2003-2013 94 91 6 3367 150 39.61 3893 86.48 8 21 8 शुभमन गिल 2020-2026 57 57 9 2771 208 57.72 2789 99.35 7 17 1 सुनील गावस्कर 1974-1987 83 83 8 2651 103* 35.34 4310 61.5 1 25 7 नवजोत सिंह सिद्धू 1988-1998 63 63 3 2418 134* 40.3 3554 68.03 4 15 4 अजिंक्य रहाणे 2011-2017 54 54 1 1937 111 36.54 2508 77.23 3 15 5 रवि शास्त्री 1983-1992 49 49 2 1464 109 31.14 2803 52.22 4 9 3 मनोज प्रभाकर 1987-1996 46 46 4 1429 106 34.02 2291 62.37 2 11 4 अजय जडेजा 1992-1999 43 42 1 1384 104 33.75 2391 57.88 1 10 3 केएल राहुल 2016-2022 23 23 2 915 111 43.57 1148 79.7 3 6 1 राहुल द्रविड़ 1997-2009 21 21 1 786 105 39.3 1154 68.11 1 7 2 पार्थिव पटेल 2004-2011 25 25 1 650 95 27.08 811 80.14 0 4 1 सदागोपन रमेश 1999-1999 23 23 1 644 82 29.27 1077 59.79 0 6 3 दिनेश कार्तिक 2009-2010 21 20 0 504 67 25.2 686 73.46 0 2 2 इशान किशन 2022-2023 9 9 1 495 210 61.87 406 121.92 1 3 1

नई गेंद से पारी की शुरुआत करने वाले भारतीय बल्लेबाजों ने एकदिवसीय क्रिकेट में कई यादगार रिकॉर्ड बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर से लेकर रोहित शर्मा तक, भारत के सबसे सफल ODI ओपनर्स की सूची में अनुभव, आक्रामकता और निरंतरता की शानदार कहानी दिखाई देती है। (पूरी सूची देखने के लिए क्लिक करें)



