Most ODI Runs By Indian Openers: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ओपनर्स सिर्फ पारी की शुरुआत नहीं करते, बल्कि टीम की बल्लेबाजी की पूरी दिशा तय करते हैं। नई गेंद का सामना करने से लेकर बड़े लक्ष्य की नींव रखने तक भारतीय क्रिकेट में कई दिग्गजों ने इस भूमिका को अपनी बल्लेबाजी से नई पहचान दी है।

अगर वनडे में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची देखें तो इसमें भारतीय क्रिकेट के कई युग एक साथ नजर आते हैं। इस सूची में सचिन तेंदुलकर का अनुभव, वीरेंद्र सहवाग की आक्रामकता, सौरव गांगुली की क्लास, शिखर धवन की निरंतरता और रोहित शर्मा की रिकॉर्डतोड़ बल्लेबाजी शामिल है। दिलचस्प यह है कि इस सूची में कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने कम मैचों में ही अपनी छाप छोड़ी।

रोहित शर्मा ने जहां आधुनिक वनडे क्रिकेट में ओपनिंग की परिभाषा बदली, वहीं सचिन तेंदुलकर ने लंबे समय तक इस भूमिका में भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ बने रहे। शुभमन गिल और इशान किशन जैसे नए दौर के बल्लेबाजों ने भी कम पारियों में अपने प्रदर्शन से भविष्य की झलक दिखाई है।

बतौर ओपनर वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर ने 1994 से 2012 के बीच 340 पारियों में ओपनिंग करते हुए 15310 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 48.29 रहा। उन्होंने 45 शतक तथा 75 अर्धशतक लगाए। 200 रन का आंकड़ा छूने वाले शुरुआती बल्लेबाजों में शामिल सचिन ने भारत को कई यादगार शुरुआत दीं।

इसके बाद रोहित शर्मा का नंबर आता है। रोहित शर्मा ने ओपनिंग करते हुए वनडे क्रिकेट को एक अलग अंदाज दिया। रोहित शर्मा ने 2011 से 2026 के बीच 194 पारियों में 9563 रन बनाए हैं। वह 10 हजार रन के जादुई आंकड़े से 437 रन दूर हैं। रोहित इस सूची में 54.33 के शानदार औसत और 31 शतकों के साथ सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले बैटर्स में शामिल हैं। रोहित का 264 रन का विश्व रिकॉर्ड वनडे की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है।

ODI में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष-20 भारतीय

खिलाड़ीकब से कब तकमैचपारियांनाबादरनउच्चतमऔसतBFSR100500
सचिन तेंदुलकर1994-20123443402315310200*48.291738888.04457512
रोहित शर्मा2011-202619619418956326454.33994896.1231488
सौरव गांगुली1996-200724223616914618341.571242873.59195813
वीरेंद्र सहवाग2001-20132042026724021936.936905104.85143413
शिखर धवन2010-202216616410679314344.11743691.3517395
कृष्णामचारी श्रीकांत1981-19921461454409112329.01570271.7442711
गौतम गंभीर2003-201394916336715039.61389386.488218
शुभमन गिल2020-202657579277120857.72278999.357171
सुनील गावस्कर1974-1987838382651103*35.34431061.51257
नवजोत सिंह सिद्धू1988-1998636332418134*40.3355468.034154
अजिंक्य रहाणे2011-201754541193711136.54250877.233155
रवि शास्त्री1983-199249492146410931.14280352.22493
मनोज प्रभाकर1987-199646464142910634.02229162.372114
अजय जडेजा1992-199943421138410433.75239157.881103
केएल राहुल2016-20222323291511143.57114879.7361
राहुल द्रविड़1997-20092121178610539.3115468.11172
पार्थिव पटेल2004-2011252516509527.0881180.14041
सदागोपन रमेश1999-1999232316448229.27107759.79063
दिनेश कार्तिक2009-2010212005046725.268673.46022
इशान किशन2022-202399149521061.87406121.92131

स्मृति की शीर्ष 5 में एंट्री, कोहली नंबर 1; T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले 8 भारतीय

नई गेंद से पारी की शुरुआत करने वाले भारतीय बल्लेबाजों ने एकदिवसीय क्रिकेट में कई यादगार रिकॉर्ड बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर से लेकर रोहित शर्मा तक, भारत के सबसे सफल ODI ओपनर्स की सूची में अनुभव, आक्रामकता और निरंतरता की शानदार कहानी दिखाई देती है। (पूरी सूची देखने के लिए क्लिक करें)