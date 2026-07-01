टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी बल्लेबाज का शून्य पर आउट होना (डक) आम बात है, लेकिन जब पूरी टीम में आधा दर्जन बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाएं तो यह उसके लिए बेहद शर्मनाक दिन माना जाता है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऐसे मौके बहुत कम आए हैं, जब एक ही पारी में छह बल्लेबाज डक पर आउट हुए हों।
वनडे इतिहास में अब तक केवल छह बार किसी टीम के छह बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए हैं। दिलचस्प यह है कि इनमें से तीन बार यह शर्मनाक रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम दर्ज हुआ है। वहीं दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) एक-एक बार इस सूची में शामिल हैं।
वनडे में एक पारी में छह बल्लेबाजों के डक
इस अनचाहे रिकॉर्ड की शुरुआत 25 मई 1987 को हुई थी। बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने 213/9 का स्कोर बनाया, लेकिन उसके 6 बल्लेबाज बिना खाता खोले आउट हो गए। हालांकि, पाकिस्तान 200 रन का आंकड़ा पार करने में सफल रहा, जो हैरान करने वाला तथ्य है।
इसके करीब छह साल बाद 25 फरवरी 1993 को केप टाउन में वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 43 रन पर सिमट गई। इस पारी में भी छह बल्लेबाज डक पर आउट हुए। यह आज भी वनडे इतिहास के सबसे खराब बल्लेबाजी प्रदर्शनों में गिना जाता है।
22 जनवरी 2002 को सिडनी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी ऐसा ही दुर्भाग्य देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम 106 रन पर आउट हुई और उसके छह बल्लेबाज शून्य पर पवेलियन लौटे। हरारे में 20 नवंबर 2008 को जिम्बाब्वे ने श्रीलंका के खिलाफ 127 रन बनाए। इस पारी में भी छह बल्लेबाज डक पर आउट हुए।
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में 16 जून 2012 को पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए 199 रन बनाए, लेकिन उसके छह बल्लेबाज शून्य पर आउट हो गए। इस तरह पाकिस्तान तीसरी बार इस शर्मनाक रिकॉर्ड का हिस्सा बना। इस सूची में सबसे नया नाम यूएई का है। अल अमीरात में 7 नवंबर 2024 को ओमान के खिलाफ यूएई की टीम 78 रन पर सिमट गई। उसके भी छह बल्लेबाज बिना खाता खोले आउट हो गए।
वनडे की एक पारी में सबसे ज्यादा Ducks
|टीमें
|स्कोर
|कितने बल्लेबाज 0 पर आउट
|विपक्षी टीम
|मैदान
|मैच की तिथि
|नतीजा
|पाकिस्तान
|213/9
|6
|इंग्लैंड
|बर्मिंघम
|25 मई 1987
|हार
|पाकिस्तान
|43
|6
|वेस्टइंडीज
|केप टाउन
|25 फरवरी 1993
|हार
|साउथ अफ्रीका
|106
|6
|ऑस्ट्रेलिया
|सिडनी
|22 जनवरी 2002
|हार
|जिम्बाब्वे
|127
|6
|श्रीलंका
|हरारे
|20 नवंबर 2008
|हार
|पाकिस्तान
|199
|6
|श्रीलंका
|कोलंबो (RPS)
|16 जून 2012
|हार
|यूएई
|78
|6
|ओमान
|अल अमीरात
|7 नवंबर 2024
|हार
|इंग्लैंड
|194
|5
|वेस्टइंडीज
|लॉर्ड्स
|23 जून 1979
|हार
|इंग्लैंड
|118
|5
|जिम्बाब्वे
|हरारे
|3 जनवरी 1997
|हार
|वेस्टइंडीज
|103
|5
|पाकिस्तान
|मेलबर्न
|20 जनवरी 1997
|हार
|साउथ अफ्रीका
|101
|5
|पाकिस्तान
|शारजाह
|28 मार्च 2000
|हार
|वेस्टइंडीज
|91
|5
|जिम्बाब्वे
|सिडनी
|23 जनवरी 2001
|हार
|न्यूजीलैंड
|149
|5
|पाकिस्तान
|ऑकलैंड
|17 फरवरी 2001
|हार
|जिम्बाब्वे
|38
|5
|श्रीलंका
|कोलंबो (SSC)
|8 दिसंबर 2001
|हार
|कनाडा
|36
|5
|श्रीलंका
|पार्ल
|19 फरवरी 2003
|हार
|श्रीलंका
|109
|5
|भारत
|जोहानिसबर्ग
|10 मार्च 2003
|हार
|केन्या
|94
|5
|पाकिस्तान
|बर्मिंघम
|14 सितंबर 2004
|हार
|कनाडा
|94
|5
|केन्या
|टोरंटो
|6 अगस्त 2006
|हार
|बरमूडा
|156
|5
|भारत
|पोर्ट ऑफ स्पेन
|19 मार्च 2007
|हार
|आयरलैंड
|77
|5
|श्रीलंका
|सेंट जार्ज
|18 अप्रैल 2007
|हार
|अफगानिस्तान
|63
|5
|स्कॉटलैंड
|अबुधाबी
|14 जनवरी 2015
|हार
|स्कॉटलैंड
|142
|5
|न्यूजीलैंड
|डुनेडिन
|17 फरवरी 2015
|हार
|स्कॉटलैंड
|130
|5
|ऑस्ट्रेलिया
|होबार्ट
|14 मार्च 2015
|हार
|न्यूजीलैंड
|79
|5
|भारत
|विशाखापत्तनम
|29 अक्टूबर 2016
|हार
|श्रीलंका
|50
|5
|भारत
|कोलंबो (RPS)
|17 सितंबर 2023
|हार
|श्रीलंका
|55
|5
|भारत
|वानखेड़े
|2 नवंबर 2023
|हार
|पाकिस्तान
|92
|5
|वेस्टइंडीज
|तारौबा
|12 अगस्त 2025
|हार
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