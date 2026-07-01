टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी बल्लेबाज का शून्य पर आउट होना (डक) आम बात है, लेकिन जब पूरी टीम में आधा दर्जन बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाएं तो यह उसके लिए बेहद शर्मनाक दिन माना जाता है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऐसे मौके बहुत कम आए हैं, जब एक ही पारी में छह बल्लेबाज डक पर आउट हुए हों।

वनडे इतिहास में अब तक केवल छह बार किसी टीम के छह बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए हैं। दिलचस्प यह है कि इनमें से तीन बार यह शर्मनाक रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम दर्ज हुआ है। वहीं दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) एक-एक बार इस सूची में शामिल हैं।

वनडे में एक पारी में छह बल्लेबाजों के डक

इस अनचाहे रिकॉर्ड की शुरुआत 25 मई 1987 को हुई थी। बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने 213/9 का स्कोर बनाया, लेकिन उसके 6 बल्लेबाज बिना खाता खोले आउट हो गए। हालांकि, पाकिस्तान 200 रन का आंकड़ा पार करने में सफल रहा, जो हैरान करने वाला तथ्य है।

इसके करीब छह साल बाद 25 फरवरी 1993 को केप टाउन में वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 43 रन पर सिमट गई। इस पारी में भी छह बल्लेबाज डक पर आउट हुए। यह आज भी वनडे इतिहास के सबसे खराब बल्लेबाजी प्रदर्शनों में गिना जाता है।

वनडे इतिहास में एक पारी में छह बल्लेबाजों के शून्य पर आउट होने का अनचाहा रिकॉर्ड अब तक 6 बार बन चुका है। (फोटो सोर्स- AI)

22 जनवरी 2002 को सिडनी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी ऐसा ही दुर्भाग्य देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम 106 रन पर आउट हुई और उसके छह बल्लेबाज शून्य पर पवेलियन लौटे। हरारे में 20 नवंबर 2008 को जिम्बाब्वे ने श्रीलंका के खिलाफ 127 रन बनाए। इस पारी में भी छह बल्लेबाज डक पर आउट हुए।

कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में 16 जून 2012 को पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए 199 रन बनाए, लेकिन उसके छह बल्लेबाज शून्य पर आउट हो गए। इस तरह पाकिस्तान तीसरी बार इस शर्मनाक रिकॉर्ड का हिस्सा बना। इस सूची में सबसे नया नाम यूएई का है। अल अमीरात में 7 नवंबर 2024 को ओमान के खिलाफ यूएई की टीम 78 रन पर सिमट गई। उसके भी छह बल्लेबाज बिना खाता खोले आउट हो गए।

वनडे की एक पारी में सबसे ज्यादा Ducks

टीमें स्कोर कितने बल्लेबाज 0 पर आउट विपक्षी टीम मैदान मैच की तिथि नतीजा पाकिस्तान 213/9 6 इंग्लैंड बर्मिंघम 25 मई 1987 हार पाकिस्तान 43 6 वेस्टइंडीज केप टाउन 25 फरवरी 1993 हार साउथ अफ्रीका 106 6 ऑस्ट्रेलिया सिडनी 22 जनवरी 2002 हार जिम्बाब्वे 127 6 श्रीलंका हरारे 20 नवंबर 2008 हार पाकिस्तान 199 6 श्रीलंका कोलंबो (RPS) 16 जून 2012 हार यूएई 78 6 ओमान अल अमीरात 7 नवंबर 2024 हार इंग्लैंड 194 5 वेस्टइंडीज लॉर्ड्स 23 जून 1979 हार इंग्लैंड 118 5 जिम्बाब्वे हरारे 3 जनवरी 1997 हार वेस्टइंडीज 103 5 पाकिस्तान मेलबर्न 20 जनवरी 1997 हार साउथ अफ्रीका 101 5 पाकिस्तान शारजाह 28 मार्च 2000 हार वेस्टइंडीज 91 5 जिम्बाब्वे सिडनी 23 जनवरी 2001 हार न्यूजीलैंड 149 5 पाकिस्तान ऑकलैंड 17 फरवरी 2001 हार जिम्बाब्वे 38 5 श्रीलंका कोलंबो (SSC) 8 दिसंबर 2001 हार कनाडा 36 5 श्रीलंका पार्ल 19 फरवरी 2003 हार श्रीलंका 109 5 भारत जोहानिसबर्ग 10 मार्च 2003 हार केन्या 94 5 पाकिस्तान बर्मिंघम 14 सितंबर 2004 हार कनाडा 94 5 केन्या टोरंटो 6 अगस्त 2006 हार बरमूडा 156 5 भारत पोर्ट ऑफ स्पेन 19 मार्च 2007 हार आयरलैंड 77 5 श्रीलंका सेंट जार्ज 18 अप्रैल 2007 हार अफगानिस्तान 63 5 स्कॉटलैंड अबुधाबी 14 जनवरी 2015 हार स्कॉटलैंड 142 5 न्यूजीलैंड डुनेडिन 17 फरवरी 2015 हार स्कॉटलैंड 130 5 ऑस्ट्रेलिया होबार्ट 14 मार्च 2015 हार न्यूजीलैंड 79 5 भारत विशाखापत्तनम 29 अक्टूबर 2016 हार श्रीलंका 50 5 भारत कोलंबो (RPS) 17 सितंबर 2023 हार श्रीलंका 55 5 भारत वानखेड़े 2 नवंबर 2023 हार पाकिस्तान 92 5 वेस्टइंडीज तारौबा 12 अगस्त 2025 हार

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