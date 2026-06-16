Most ODI Five Wickets Haul: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक से भी ज्यादा दुर्लभ उपलब्धियों में से एक है एक पारी में पांच विकेट लेना। लंबे समय तक दुनिया के कई महान गेंदबाजों ने अपनी स्विंग, रफ्तार और स्पिन के दम पर बार-बार ये उपलब्धियां अपने नाम की हैं। इस फेहरिस्त में कुछ ऐसे दिग्गज शामिल हैं, जिन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से कई बार विपक्षी बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस किया।

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार पांच विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में दुनिया के कई दिग्गज नाम शामिल हैं। इस सूची में पाकिस्तान के वकार यूनुस शीर्ष पर हैं। वकार यूनुस ने सबसे ज्यादा 13 बार यह उपलब्धि हासिल की है।वहीं भारतीय गेंदबाजों में सिर्फ मोहम्मद शमी शीर्ष-25 खिलाड़ियों में शामिल हैं। मोहम्मद शमी अपने वनडे करियर में 6 बार पारी में पांच विकेट लेने में सफल रहे हैं।

मुरलीधरन दूसरे और ब्रेट ली तीसरे स्थान पर

श्रीलंका के महान ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 350 वनडे मैचों में 10 बार पांच विकेट लिए। मुरलीधरन के नाम वनडे में सबसे ज्यादा 534 विकेट का रिकॉर्ड भी दर्ज है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने भी अपने करियर में 9 बार पांच विकेट लिए। उन्होंने 221 वनडे मैचों में 380 विकेट हासिल किए। उनकी तेज रफ्तार और आक्रामक गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए परेशानी का कारण रही।

मिचेल स्टार्क भी टॉप-5 में शामिल

मौजूदा दौर के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिने जाने वाले ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क भी इस सूची में शामिल हैं। मिचेल स्टार्क ने 130 वनडे मैचों में 9 बार पांच विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6 विकेट पर 28 रन है। श्रीलंका के लसित मलिंगा ने भी वनडे करियर में 8 बार यह उपलब्धि हासिल की। अपनी यॉर्कर और डेथ ओवर गेंदबाजी के लिए मशहूर मलिंगा ने 226 वनडे में 338 विकेट लिए।

टॉप-25 में भारत से मोहम्मद शमी

इस सूची की सबसे खास बात यह है कि दुनिया के शीर्ष 25 गेंदबाजों में भारत से सिर्फ मोहम्मद शमी का नाम शामिल है। मोहम्मद शमी ने 2013 से 2025 के बीच 108 वनडे मैच खेले और 6 बार एक पारी में पांच विकेट लेने की उपलब्धि अपने नाम की। मोहम्मद शमी ने वनडे में 206 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7 विकेट पर 57 रन है। उनकी सीम और स्विंग गेंदबाजी ने उन्हें भारतीय वनडे टीम के सबसे प्रभावी तेज गेंदबाजों में शामिल किया।

ODI में एक पारी में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट लेने वाले टॉप-29 गेंदबाज

खिलाड़ी कब से कब तक मैच पारियां विकेट लिए पारी में 4 विकेट पारी में 5 विकेट गेंदें फेंकी रन दिये BBI औसत इकॉनमी SR वकार यूनुस (पाकिस्तान) 1989-2003 262 258 416 14 13 12698 9919 7/36 23.84 4.68 30.5 मुथैया मुरलीधरन (एशिया/आईसीसी/श्रीलंका) 1993-2011 350 341 534 15 10 18811 12326 7/30 23.08 3.93 35.2 ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया) 2000-2012 221 217 380 14 9 11185 8877 5/22 23.36 4.76 29.4 शाहिद अफरीदी (एशिया/आईसीसी/पाकिस्तान) 1996-2015 398 372 395 4 9 17670 13632 7/12 34.51 4.62 44.7 मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) 2010-2025 130 130 247 12 9 6638 5826 6/28 23.58 5.26 26.8 लसित मलिंगा (श्रीलंका) 2004-2019 226 220 338 11 8 10936 9760 6/38 28.87 5.35 32.3 ग्लेन मैकग्रा (ऑस्ट्रेलिया/आईसीसी) 1993-2007 250 248 381 9 7 12970 8391 7/15 22.02 3.88 34 ट्रेंट बोल्ट (न्यूजीलैंड) 2012-2023 114 113 211 10 6 6180 5146 7/34 24.38 4.99 29.2 लांस क्लूसेनर (साउथ अफ्रीका) 1996-2004 171 164 192 1 6 7336 5751 6/49 29.95 4.7 38.2 मोहम्मद शमी (भारत) 2013-2025 108 107 206 10 6 5326 4955 7/57 24.05 5.58 25.8 मुस्तफिजुर रहमान (बांग्लादेश) 2015-2026 123 121 193 6 6 5873 5057 6/43 26.2 5.16 30.4 राशिद खान (अफगानिस्तान) 2015-2026 118 110 211 6 6 5918 4164 7/18 19.73 4.22 28 सकलैन मुश्ताक (पाकिस्तान) 1995-2003 169 165 288 11 6 8770 6275 5/20 21.78 4.29 30.4 वसीम अकरम (पाकिस्तान) 1984-2003 356 351 502 17 6 18186 11812 5/15 23.52 3.89 36.2 रिचर्ड हेडली (न्यूजीलैंड) 1973-1990 115 112 158 1 5 6182 3407 5/25 21.56 3.3 39.1 शॉन पोलॉक (अफ्रीका/आईसीसी/दक्षिण अफ्रीका) 1996-2008 303 297 393 12 5 15712 9631 6/35 24.5 3.67 39.9 आकिब जावेद (पाकिस्तान) 1988-1998 163 159 182 2 4 8012 5721 7/37 31.43 4.28 44 अब्दुर रज्जाक (बांग्लादेश) 2004-2014 153 152 207 5 4 7965 6065 5/29 29.29 4.56 38.4 कर्टली एम्ब्रोस (वेस्टइंडीज) 1988-2000 176 175 225 6 4 9353 5429 5/17 24.12 3.48 41.5 बिलाल खान (ओमान) 2019-2024 49 49 101 4 4 2510 2118 5/31 20.97 5.06 24.8 शेन बॉन्ड (न्यूजीलैंड) 2002-2010 82 80 147 7 4 4295 3070 6/19 20.88 4.28 29.2 हसन अली (पाकिस्तान) 2016-2025 68 66 102 2 4 3286 3179 5/34 31.16 5.8 32.2 वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका) 2017-2026 71 69 113 5 4 3305 2807 7/19 24.84 5.09 29.2 सनत जयसूर्या (एशिया/श्रीलंका) 1989-2011 445 368 323 8 4 14874 11871 6/29 36.75 4.78 46 मखाया एंटिनी (आईसीसी/साउथ अफ्रीका) 1998-2009 173 171 266 8 4 8687 6559 6/22 24.65 4.53 32.6 तिसारा परेरा (श्रीलंका) 2009-2021 166 157 175 5 4 5900 5740 6/44 32.8 5.83 33.7 शाकिब अल हसन (बांग्लादेश) 2006-2023 247 241 317 10 4 12575 9360 5/29 29.52 4.46 39.6 शोएब अख्तर (एशिया/आईसीसी/पाकिस्तान) 1998-2011 163 162 247 6 4 7764 6169 6/16 24.97 4.76 31.4 चामिंडा वास (एशिया/श्रीलंका) 1994-2008 322 320 400 9 4 15775 11014 8/19 27.53 4.18 39.4

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना को TIME की 2026 की 100 सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियों की सूची में शामिल किया गया है। स्मृति मंधाना इस सूची में शामिल इकलौती भारतीय हैं। इस सूची में क्रिकेट जगत से स्मृति मंधाना और टेम्बा बावुमा ही जगह बना पाए हैं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



