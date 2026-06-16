Most ODI Five Wickets Haul: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक से भी ज्यादा दुर्लभ उपलब्धियों में से एक है एक पारी में पांच विकेट लेना। लंबे समय तक दुनिया के कई महान गेंदबाजों ने अपनी स्विंग, रफ्तार और स्पिन के दम पर बार-बार ये उपलब्धियां अपने नाम की हैं। इस फेहरिस्त में कुछ ऐसे दिग्गज शामिल हैं, जिन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से कई बार विपक्षी बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस किया।
वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार पांच विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में दुनिया के कई दिग्गज नाम शामिल हैं। इस सूची में पाकिस्तान के वकार यूनुस शीर्ष पर हैं। वकार यूनुस ने सबसे ज्यादा 13 बार यह उपलब्धि हासिल की है।वहीं भारतीय गेंदबाजों में सिर्फ मोहम्मद शमी शीर्ष-25 खिलाड़ियों में शामिल हैं। मोहम्मद शमी अपने वनडे करियर में 6 बार पारी में पांच विकेट लेने में सफल रहे हैं।
मुरलीधरन दूसरे और ब्रेट ली तीसरे स्थान पर
श्रीलंका के महान ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 350 वनडे मैचों में 10 बार पांच विकेट लिए। मुरलीधरन के नाम वनडे में सबसे ज्यादा 534 विकेट का रिकॉर्ड भी दर्ज है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने भी अपने करियर में 9 बार पांच विकेट लिए। उन्होंने 221 वनडे मैचों में 380 विकेट हासिल किए। उनकी तेज रफ्तार और आक्रामक गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए परेशानी का कारण रही।
मिचेल स्टार्क भी टॉप-5 में शामिल
मौजूदा दौर के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिने जाने वाले ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क भी इस सूची में शामिल हैं। मिचेल स्टार्क ने 130 वनडे मैचों में 9 बार पांच विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6 विकेट पर 28 रन है। श्रीलंका के लसित मलिंगा ने भी वनडे करियर में 8 बार यह उपलब्धि हासिल की। अपनी यॉर्कर और डेथ ओवर गेंदबाजी के लिए मशहूर मलिंगा ने 226 वनडे में 338 विकेट लिए।
टॉप-25 में भारत से मोहम्मद शमी
इस सूची की सबसे खास बात यह है कि दुनिया के शीर्ष 25 गेंदबाजों में भारत से सिर्फ मोहम्मद शमी का नाम शामिल है। मोहम्मद शमी ने 2013 से 2025 के बीच 108 वनडे मैच खेले और 6 बार एक पारी में पांच विकेट लेने की उपलब्धि अपने नाम की। मोहम्मद शमी ने वनडे में 206 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7 विकेट पर 57 रन है। उनकी सीम और स्विंग गेंदबाजी ने उन्हें भारतीय वनडे टीम के सबसे प्रभावी तेज गेंदबाजों में शामिल किया।
ODI में एक पारी में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट लेने वाले टॉप-29 गेंदबाज
|खिलाड़ी
|कब से कब तक
|मैच
|पारियां
|विकेट लिए
|पारी में 4 विकेट
|पारी में 5 विकेट
|गेंदें फेंकी
|रन दिये
|BBI
|औसत
|इकॉनमी
|SR
|वकार यूनुस (पाकिस्तान)
|1989-2003
|262
|258
|416
|14
|13
|12698
|9919
|7/36
|23.84
|4.68
|30.5
|मुथैया मुरलीधरन (एशिया/आईसीसी/श्रीलंका)
|1993-2011
|350
|341
|534
|15
|10
|18811
|12326
|7/30
|23.08
|3.93
|35.2
|ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया)
|2000-2012
|221
|217
|380
|14
|9
|11185
|8877
|5/22
|23.36
|4.76
|29.4
|शाहिद अफरीदी (एशिया/आईसीसी/पाकिस्तान)
|1996-2015
|398
|372
|395
|4
|9
|17670
|13632
|7/12
|34.51
|4.62
|44.7
|मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)
|2010-2025
|130
|130
|247
|12
|9
|6638
|5826
|6/28
|23.58
|5.26
|26.8
|लसित मलिंगा (श्रीलंका)
|2004-2019
|226
|220
|338
|11
|8
|10936
|9760
|6/38
|28.87
|5.35
|32.3
|ग्लेन मैकग्रा (ऑस्ट्रेलिया/आईसीसी)
|1993-2007
|250
|248
|381
|9
|7
|12970
|8391
|7/15
|22.02
|3.88
|34
|ट्रेंट बोल्ट (न्यूजीलैंड)
|2012-2023
|114
|113
|211
|10
|6
|6180
|5146
|7/34
|24.38
|4.99
|29.2
|लांस क्लूसेनर (साउथ अफ्रीका)
|1996-2004
|171
|164
|192
|1
|6
|7336
|5751
|6/49
|29.95
|4.7
|38.2
|मोहम्मद शमी (भारत)
|2013-2025
|108
|107
|206
|10
|6
|5326
|4955
|7/57
|24.05
|5.58
|25.8
|मुस्तफिजुर रहमान (बांग्लादेश)
|2015-2026
|123
|121
|193
|6
|6
|5873
|5057
|6/43
|26.2
|5.16
|30.4
|राशिद खान (अफगानिस्तान)
|2015-2026
|118
|110
|211
|6
|6
|5918
|4164
|7/18
|19.73
|4.22
|28
|सकलैन मुश्ताक (पाकिस्तान)
|1995-2003
|169
|165
|288
|11
|6
|8770
|6275
|5/20
|21.78
|4.29
|30.4
|वसीम अकरम (पाकिस्तान)
|1984-2003
|356
|351
|502
|17
|6
|18186
|11812
|5/15
|23.52
|3.89
|36.2
|रिचर्ड हेडली (न्यूजीलैंड)
|1973-1990
|115
|112
|158
|1
|5
|6182
|3407
|5/25
|21.56
|3.3
|39.1
|शॉन पोलॉक (अफ्रीका/आईसीसी/दक्षिण अफ्रीका)
|1996-2008
|303
|297
|393
|12
|5
|15712
|9631
|6/35
|24.5
|3.67
|39.9
|आकिब जावेद (पाकिस्तान)
|1988-1998
|163
|159
|182
|2
|4
|8012
|5721
|7/37
|31.43
|4.28
|44
|अब्दुर रज्जाक (बांग्लादेश)
|2004-2014
|153
|152
|207
|5
|4
|7965
|6065
|5/29
|29.29
|4.56
|38.4
|कर्टली एम्ब्रोस (वेस्टइंडीज)
|1988-2000
|176
|175
|225
|6
|4
|9353
|5429
|5/17
|24.12
|3.48
|41.5
|बिलाल खान (ओमान)
|2019-2024
|49
|49
|101
|4
|4
|2510
|2118
|5/31
|20.97
|5.06
|24.8
|शेन बॉन्ड (न्यूजीलैंड)
|2002-2010
|82
|80
|147
|7
|4
|4295
|3070
|6/19
|20.88
|4.28
|29.2
|हसन अली (पाकिस्तान)
|2016-2025
|68
|66
|102
|2
|4
|3286
|3179
|5/34
|31.16
|5.8
|32.2
|वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका)
|2017-2026
|71
|69
|113
|5
|4
|3305
|2807
|7/19
|24.84
|5.09
|29.2
|सनत जयसूर्या (एशिया/श्रीलंका)
|1989-2011
|445
|368
|323
|8
|4
|14874
|11871
|6/29
|36.75
|4.78
|46
|मखाया एंटिनी (आईसीसी/साउथ अफ्रीका)
|1998-2009
|173
|171
|266
|8
|4
|8687
|6559
|6/22
|24.65
|4.53
|32.6
|तिसारा परेरा (श्रीलंका)
|2009-2021
|166
|157
|175
|5
|4
|5900
|5740
|6/44
|32.8
|5.83
|33.7
|शाकिब अल हसन (बांग्लादेश)
|2006-2023
|247
|241
|317
|10
|4
|12575
|9360
|5/29
|29.52
|4.46
|39.6
|शोएब अख्तर (एशिया/आईसीसी/पाकिस्तान)
|1998-2011
|163
|162
|247
|6
|4
|7764
|6169
|6/16
|24.97
|4.76
|31.4
|चामिंडा वास (एशिया/श्रीलंका)
|1994-2008
|322
|320
|400
|9
|4
|15775
|11014
|8/19
|27.53
|4.18
|39.4
रोनाल्डो, मेसी, अल्कारेज की फेहरिस्त में शामिल हुईं स्मृति मंधाना, TIME की सूची में सिर्फ 2 ही क्रिकेटर
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना को TIME की 2026 की 100 सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियों की सूची में शामिल किया गया है। स्मृति मंधाना इस सूची में शामिल इकलौती भारतीय हैं। इस सूची में क्रिकेट जगत से स्मृति मंधाना और टेम्बा बावुमा ही जगह बना पाए हैं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)