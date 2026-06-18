भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान मनप्रीत सिंह के लिए 18 जून 2026 का दिन खास रहा। इस दिन भारत ने रॉटरडम में जहां एफआईएच हॉकी प्रो लीग के अपने दूसरे मैच में जर्मनी को 3-1 से हराया, वहीं मनप्रीत सिंह ने अपना 413वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर सबसे अधिक मैच खेलने वाले भारतीय का रिकॉर्ड अपने नाम किया। मनप्रीत सिंह से पहले यह रिकॉर्ड भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान दिलीप टिर्की के नाम था। दिलीप टिर्की ने भारत के लिए 412 मैच खेले थे। मनप्रीत सिंह 400 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के आठवें हॉकी खिलाड़ी हैं।

400 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले हॉकी खिलाड़ी

टीमखिलाड़ीमैच खेलेअंतिम इंटरनेशनल मैच कब खेलाकिस टीम के खिलाफ 400वां मैच खेला
बेल्जियमजॉन-जॉन डोमेन4812024भारत (15 अगस्त 2009)
नीदरलैंड्सट्यून डी नूइजर4532012भारत (15 अगस्त 2009)
ऑस्ट्रेलियाएडी ओकेंडेन4512024भारत (30 नवंबर 2022)
ग्रेट ब्रिटेनबैरी मिडलटन4322018ऑस्ट्रेलिया (04 दिसंबर 2017)
भारतमनप्रीत सिंह413अभी सक्रियऑस्ट्रेलिया (15 जून 2025)
भारतदिलीप टिर्की4122010पाकिस्तान (30 जनवरी 2006)
पाकिस्तानवसीम अहमद4102012
नीदरलैंड्सजेरोएन डेल्मी4012008ऑस्ट्रेलिया (23 अगस्त 2008)

मनप्रीत सिंह को 2018 में अर्जुन अवॉर्ड और 2021 में भारत के सबसे बड़े खेल सम्मान ‘मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2019 में FIH मेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया था।

मनप्रीत सिंह की अन्य मुख्य उपलब्धियां

  • 02 ओलंपिक कांस्य पदक (2020: बतौर कप्तान, 2024: बतौर खिलाड़ी)
  • 02 एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल (2014, 2023)
  • 02 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल (2014, 2022)
  • 04 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब (2013, 2018, 2023, 2024)
  • 2014-15 और 2016-17 FIH वर्ल्ड लीग और 2018 हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पोडियम फिनिश (टॉप 3 में जगह बनाना)

मैदान पर मनप्रीत के लगातार अच्छे प्रदर्शन के साथ-साथ उन्हें मैदान के बाहर भी पहचान मिली है। मनप्रीत सिंह को मिले सम्मान भारतीय खेल में उनके बड़े योगदान को दिखाते हैं।

  • साल 2018: अर्जुन पुरस्कार
  • साल 2019: FIH मेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर
  • साल 2021: मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार
  • साल 2019: हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर
  • साल 2021 और 2014: हॉकी इंडिया अजीत पाल सिंह अवार्ड फॉर मिडफील्डर ऑफ द ईयर

भारतीय हॉकी टीम ने वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को हराया, मनप्रीत सिंह ने तोड़ा दिलीप टिर्की का बड़ा रिकॉर्ड

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया और इस मैच में मनप्रीत सिंह भारत के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी बने। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)