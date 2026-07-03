वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। महान बल्लेबाजों में से एक सचिन तेंदुलकर ने 49 वनडे शतक भी लगाए, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनके नाम एक अनचाहा आंकड़ा भी दर्ज है। सचिन तेंदुलकर वनडे इंटरनेशनल (ODI) में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले भारतीय पुरुष बल्लेबाज हैं।

सचिन तेंदुलकर के नाम 20 बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटने का आंकड़ा दर्ज है। इस सूची में दूसरे स्थान पर जवागल श्रीनाथ हैं, जबकि अनिल कुंबले, विराट कोहली और युवराज सिंह संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। आइए जानते हैं कि ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सूची कैसी दिखती है।

युवराज और कुंबले का भी नाम दर्ज

महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले भी 18 बार शून्य पर आउट हुए। उन्होंने 271 वनडे मैचों में 938 रन बनाए। भारत के सबसे सफल मैच विजेताओं में शामिल युवराज सिंह भी 18 बार शून्य पर आउट हुए। हालांकि, उन्होंने इसके साथ ही 8701 रन, 14 शतक और 52 अर्धशतक भी बनाए। यह दिखाता है कि बड़े खिलाड़ी कभी-कभी जल्दी आउट भी होते हैं, लेकिन उनका समग्र प्रदर्शन ही उनकी पहचान बनाता है।

विराट कोहली: 18 बार 0 पर आउट

आधुनिक क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाजों में गिने जाने वाले विराट कोहली भी 18 बार शून्य पर आउट हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने 311 मैचों में 14797 रन, 54 शतक और 77 अर्धशतक बनाए हैं। उनका औसत 58.71 है, जो वनडे इतिहास के सर्वश्रेष्ठ औसतों में शामिल है।

भारत के पूर्व गेंदबाज हरभजन सिंह इस सूची में चौथे नंबर पर हैं। हरभजन सिंह 236 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 17 बार शून्य पर आउट हुए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के दो पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और सौरव गांगुली सबसे ज्यादा शून्य पर आउट होने वाले भारतीयों में संयुक्त रूप से पांचवें नंबर पर हैं।

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले शीर्ष 18 भारतीय

खिलाड़ी मैच पारी रन नाबाद 0 पर आउट उच्चतम 100 50 4s 6s औसत SR BF कब से कब तक सचिन तेंदुलकर (भारत) 463 452 18426 41 20 200* 49 96 2016 195 44.83 86.23 21368 1989-2012 जवागल श्रीनाथ (भारत) 229 121 883 38 19 53 0 1 62 17 10.63 79.62 1109 1991-2003 अनिल कुंबले (एशिया/भारत) 271 136 938 47 18 26 0 0 57 6 10.53 61.06 1536 1990-2007 युवराज सिंह (एशिया/भारत) 304 278 8701 40 18 150 14 52 908 155 36.55 87.67 9924 2000-2017 विराट कोहली (भारत) 311 299 14797 47 18 183 54 77 1376 168 58.71 93.82 15771 2008-2026 हरभजन सिंह (एशिया/भारत) 236 128 1237 35 17 49 0 0 92 35 13.3 81.06 1526 1998-2015 रोहित शर्मा (भारत) 285 277 11720 37 16 264 33 62 1107 363 48.83 92.97 12606 2007-2026 सौरव गांगुली (एशिया/भारत) 311 300 11363 23 16 183 22 72 1122 190 41.02 73.7 15416 1992-2007 जहीर खान (एशिया/भारत) 200 101 792 35 15 34* 0 0 69 24 12 73.46 1078 2000-2012 सुरेश रैना (भारत) 226 194 5615 35 14 116* 5 36 476 120 35.31 93.5 6005 2005-2018 वीरेंद्र सहवाग (एशिया/आईसीसी/भारत) 251 245 8273 9 14 219 15 38 1132 136 35.05 104.33 7929 1999-2013 कपिल देव निखंज (भारत) 225 198 3783 39 13 175* 1 14 291+ 67+ 23.79 95.07 3979 1978-1994 राहुल द्रविड़ (एशिया/आईसीसी/भारत) 344 318 10889 40 13 153 12 83 950 42 39.16 71.23 15285 1996-2011 कृष्णामचारी श्रीकांत (भारत) 146 145 4091 4 11 123 4 27 405+ 41+ 29.01 5702 71.74 1981-1992 गौतम गंभीर (भारत) 147 143 5238 11 11 150* 11 34 561 17 39.68 6144 85.25 2005-2012 अजीत अगरकर (भारत) 191 113 1269 26 10 95 0 3 103 22 14.58 1574 80.62 1998-2007 अजय जडेजा (भारत) 196 179 5359 36 10 119 6 30 366 85 37.47 7678 69.79 1992-2000 एमएस धोनी (भारत) 350 297 10773 84 10 183* 10 73 826 229 50.57 12303 87.56 2004-2019

सिर्फ शून्य पर आउट होने की संख्या देखकर किसी बल्लेबाज का आकलन करना सही नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर ने 24 साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेली और 452 वनडे पारियां खेलीं। जितनी अधिक पारियां, उतनी ही बार शून्य पर आउट होने की आशंका भी बढ़ती है। यही वजह है कि इस सूची में सचिन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सौरव गांगुली और युवराज सिंह जैसे महान बल्लेबाज शामिल हैं। इन खिलाड़ियों की उपलब्धियां उनके डक की संख्या से कहीं अधिक बड़ी हैं।

भारत ने पहला वनडे मैच साल 1974 में खेला था और इसके 9 साल के बाद यानी साल 1983 में भारत की तरफ से पहला शतक आया। इस फॉर्मेट में भारत की ओर से शतक लगाने का कमाल कपिल देव ने किया था। भारत की तरफ से वनडे क्रिकेट में अब तक कुल 333 शतक लगाए जा चुके हैं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)