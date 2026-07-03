वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। महान बल्लेबाजों में से एक सचिन तेंदुलकर ने 49 वनडे शतक भी लगाए, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनके नाम एक अनचाहा आंकड़ा भी दर्ज है। सचिन तेंदुलकर वनडे इंटरनेशनल (ODI) में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले भारतीय पुरुष बल्लेबाज हैं।

सचिन तेंदुलकर के नाम 20 बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटने का आंकड़ा दर्ज है। इस सूची में दूसरे स्थान पर जवागल श्रीनाथ हैं, जबकि अनिल कुंबले, विराट कोहली और युवराज सिंह संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। आइए जानते हैं कि ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सूची कैसी दिखती है।

युवराज और कुंबले का भी नाम दर्ज

महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले भी 18 बार शून्य पर आउट हुए। उन्होंने 271 वनडे मैचों में 938 रन बनाए। भारत के सबसे सफल मैच विजेताओं में शामिल युवराज सिंह भी 18 बार शून्य पर आउट हुए। हालांकि, उन्होंने इसके साथ ही 8701 रन, 14 शतक और 52 अर्धशतक भी बनाए। यह दिखाता है कि बड़े खिलाड़ी कभी-कभी जल्दी आउट भी होते हैं, लेकिन उनका समग्र प्रदर्शन ही उनकी पहचान बनाता है।

विराट कोहली: 18 बार 0 पर आउट

आधुनिक क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाजों में गिने जाने वाले विराट कोहली भी 18 बार शून्य पर आउट हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने 311 मैचों में 14797 रन, 54 शतक और 77 अर्धशतक बनाए हैं। उनका औसत 58.71 है, जो वनडे इतिहास के सर्वश्रेष्ठ औसतों में शामिल है।

भारत के पूर्व गेंदबाज हरभजन सिंह इस सूची में चौथे नंबर पर हैं। हरभजन सिंह 236 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 17 बार शून्य पर आउट हुए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के दो पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और सौरव गांगुली सबसे ज्यादा शून्य पर आउट होने वाले भारतीयों में संयुक्त रूप से पांचवें नंबर पर हैं।

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले शीर्ष 18 भारतीय

खिलाड़ीमैचपारीरननाबाद0 पर आउटउच्चतम100504s6sऔसतSRBFकब से कब तक
सचिन तेंदुलकर (भारत)463452184264120200*4996201619544.8386.23213681989-2012
जवागल श्रीनाथ (भारत)22912188338195301621710.6379.6211091991-2003
अनिल कुंबले (एशिया/भारत)2711369384718260057610.5361.0615361990-2007
युवराज सिंह (एशिया/भारत)30427887014018150145290815536.5587.6799242000-2017
विराट कोहली (भारत)3112991479747181835477137616858.7193.82157712008-2026
हरभजन सिंह (एशिया/भारत)236128123735174900923513.381.0615261998-2015
रोहित शर्मा (भारत)2852771172037162643362110736348.8392.97126062007-2026
सौरव गांगुली (एशिया/भारत)3113001136323161832272112219041.0273.7154161992-2007
जहीर खान (एशिया/भारत)200101792351534*0069241273.4610782000-2012
सुरेश रैना (भारत)22619456153514116*53647612035.3193.560052005-2018
वीरेंद्र सहवाग (एशिया/आईसीसी/भारत)25124582739142191538113213635.05104.3379291999-2013
कपिल देव निखंज (भारत)22519837833913175*114291+67+23.7995.0739791978-1994
राहुल द्रविड़ (एशिया/आईसीसी/भारत)34431810889401315312839504239.1671.23152851996-2011
कृष्णामचारी श्रीकांत (भारत)1461454091411123427405+41+29.01570271.741981-1992
गौतम गंभीर (भारत)14714352381111150*11345611739.68614485.252005-2012
अजीत अगरकर (भारत)1911131269261095031032214.58157480.621998-2007
अजय जडेजा (भारत)196179535936101196303668537.47767869.791992-2000
एमएस धोनी (भारत)350297107738410183*107382622950.571230387.562004-2019

सिर्फ शून्य पर आउट होने की संख्या देखकर किसी बल्लेबाज का आकलन करना सही नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर ने 24 साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेली और 452 वनडे पारियां खेलीं। जितनी अधिक पारियां, उतनी ही बार शून्य पर आउट होने की आशंका भी बढ़ती है। यही वजह है कि इस सूची में सचिन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सौरव गांगुली और युवराज सिंह जैसे महान बल्लेबाज शामिल हैं। इन खिलाड़ियों की उपलब्धियां उनके डक की संख्या से कहीं अधिक बड़ी हैं।

ODI में भारत का पहला शतक: कपिल देव ने 9 साल बाद खत्म किया सूखा, 52 वर्षों में 45 भारतीयों ने लगाईं 333 सेंचुरी

भारत ने पहला वनडे मैच साल 1974 में खेला था और इसके 9 साल के बाद यानी साल 1983 में भारत की तरफ से पहला शतक आया। इस फॉर्मेट में भारत की ओर से शतक लगाने का कमाल कपिल देव ने किया था। भारत की तरफ से वनडे क्रिकेट में अब तक कुल 333 शतक लगाए जा चुके हैं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)