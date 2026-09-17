वनडे इंटरनेशनल में भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। छक्के लगाने के मामले में भी कई भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएस धोनी और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज इस सूची में शामिल हैं। इस लेख में वनडे इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले शीर्ष-20 बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

रोहित शर्मा सबसे आगे

इस सूची में रोहित शर्मा बाकी भारतीय बल्लेबाजों से काफी आगे हैं। उनके नाम 369 छक्के दर्ज हैं। उनके बाद एमएस धोनी और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज बल्लेबाज आते हैं। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और विराट कोहली भी शीर्ष पांच में शामिल हैं। अपने आक्रामक अंदाज के लिए मशहूर वीरेंद्र सहवाग और भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह शीर्ष 10 भारतीयों में शामिल हैं।

वर्तमान में भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और केएल राहुल टॉप-10 में जगह बनाने की राह पर हैं। टेस्ट करियर के शुरुआती तीन मैचों में तीन शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का वनडे में भी जलवा रहा है। वह इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वालों में 13वें नंबर पर हैं।

छक्कों की यह सूची भारतीय वनडे क्रिकेट में बल्लेबाजी के अलग-अलग दौर की तस्वीर भी दिखाती है। सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के दौर से लेकर एमएस धोनी, युवराज सिंह और रोहित शर्मा के दौर तक भारतीय बल्लेबाजों ने वनडे इंटरनेशनल में आक्रामक बल्लेबाजी की परंपरा को आगे बढ़ाया है।

वहीं विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाजों के आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा दौर में भी भारतीय बल्लेबाजों की छक्के लगाने की क्षमता लगातार चर्चा में रही है।

एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारत की ओर से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले शीर्ष 20 खिलाड़ी

खिलाड़ी मैच पारियां नाबाद रन 100 50 4s 6s उच्चतम कब से कब तक औसत BF SR 0 रोहित शर्मा 288 280 37 11895 34 62 1126 369 264 2007-2026 48.95 12784 93.04 16 एमएस धोनी 347 294 83 10599 9 73 809 222 183* 2004-2019 50.23 12164 87.13 10 सचिन तेंदुलकर 463 452 41 18426 49 96 2016 195 200* 1989-2012 44.83 21368 86.23 20 सौरव गांगुली 308 297 23 11221 22 71 1104 189 183 1992-2007 40.95 15235 73.65 16 विराट कोहली 314 302 47 14941 54 79 1389 171 183 2008-2026 58.59 15903 93.95 18 युवराज सिंह 301 275 39 8609 14 52 896 153 150 2000-2017 36.47 9846 87.43 18 वीरेंद्र सहवाग 241 235 9 7995 15 37 1092 131 219 1999-2013 35.37 7655 104.44 14 सुरेश रैना 226 194 35 5615 5 36 476 120 116* 2005-2018 35.31 6005 93.5 14 अजय जडेजा 196 179 36 5359 6 30 366 85 119 1992-2000 37.47 7678 69.79 10 शिखर धवन 167 164 10 6793 17 39 842 79 143 2010-2022 44.11 7436 91.35 5 केएल राहुल 98 90 21 3412 8 20 265 79 112* 2016-2026 49.44 3746 91.08 4 श्रेयस अय्यर 82 76 7 3136 5 24 283 78 128* 2017-2026 45.44 3205 97.84 2 मोहम्मद अजहरुद्दीन 334 308 54 9378 7 58 622+ 77+ 153* 1985-2000 36.92 12669 74.02 9 हार्दिक पंड्या 94 68 10 1904 0 11 141 76 92* 2016-2025 32.82 1717 110.89 4 शुभमन गिल 67 66 10 3379 9 20 394 69 208 2019-2026 60.33 3347 100.95 1 कपिल देव 225 198 39 3783 1 14 291+ 67+ 175* 1978-1994 23.79 3979 95.07 13 रविंद्र जडेजा 210 142 52 2905 0 13 210 55 87 2009-2026 32.27 3396 85.54 6 नवदोत सिंह सिद्धू 136 127 8 4413 6 33 335 44 134* 1987-1998 37.08 6329 69.72 7 यूसुफ पठान 57 41 11 810 2 3 62 43 123* 2008-2012 27 713 113.6 7 राहुल द्रविड़ 340 314 39 10768 12 82 942 42 153 1996-2011 39.15 15127 71.18 13

रोहित नंबर 1, संजू-तिलक भी लिस्ट में; वेस्टइंडीज के खिलाफ T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय

वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। इंडीज के खिलाफ टी20आई क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम पर दर्ज है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)

विराट नंबर 1, सचिन टॉप-5 से बाहर; एक दशक में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले शीर्ष-6 बल्लेबाज

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक कुल 28359 रन बनाए हैं और इसमें से सबसे ज्यादा रन उन्होंने 2010 के दशक में बनाए थे। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)