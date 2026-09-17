वनडे इंटरनेशनल में भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। छक्के लगाने के मामले में भी कई भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएस धोनी और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज इस सूची में शामिल हैं। इस लेख में वनडे इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले शीर्ष-20 बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

रोहित शर्मा सबसे आगे

इस सूची में रोहित शर्मा बाकी भारतीय बल्लेबाजों से काफी आगे हैं। उनके नाम 369 छक्के दर्ज हैं। उनके बाद एमएस धोनी और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज बल्लेबाज आते हैं। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और विराट कोहली भी शीर्ष पांच में शामिल हैं। अपने आक्रामक अंदाज के लिए मशहूर वीरेंद्र सहवाग और भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह शीर्ष 10 भारतीयों में शामिल हैं।

वर्तमान में भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और केएल राहुल टॉप-10 में जगह बनाने की राह पर हैं। टेस्ट करियर के शुरुआती तीन मैचों में तीन शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का वनडे में भी जलवा रहा है। वह इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वालों में 13वें नंबर पर हैं।

छक्कों की यह सूची भारतीय वनडे क्रिकेट में बल्लेबाजी के अलग-अलग दौर की तस्वीर भी दिखाती है। सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के दौर से लेकर एमएस धोनी, युवराज सिंह और रोहित शर्मा के दौर तक भारतीय बल्लेबाजों ने वनडे इंटरनेशनल में आक्रामक बल्लेबाजी की परंपरा को आगे बढ़ाया है।

वहीं विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाजों के आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा दौर में भी भारतीय बल्लेबाजों की छक्के लगाने की क्षमता लगातार चर्चा में रही है।

एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारत की ओर से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले शीर्ष 20 खिलाड़ी

खिलाड़ीमैचपारियांनाबादरन100504s6sउच्चतमकब से कब तकऔसतBFSR0
रोहित शर्मा2882803711895346211263692642007-202648.951278493.0416
एमएस धोनी3472948310599973809222183*2004-201950.231216487.1310
सचिन तेंदुलकर463452411842649962016195200*1989-201244.832136886.2320
सौरव गांगुली3082972311221227111041891831992-200740.951523573.6516
विराट कोहली3143024714941547913891711832008-202658.591590393.9518
युवराज सिंह30127539860914528961531502000-201736.47984687.4318
वीरेंद्र सहवाग24123597995153710921312191999-201335.377655104.4414
सुरेश रैना226194355615536476120116*2005-201835.31600593.514
अजय जडेजा196179365359630366851191992-200037.47767869.7910
शिखर धवन1671641067931739842791432010-202244.11743691.355
केएल राहुल989021341282026579112*2016-202649.44374691.084
श्रेयस अय्यर82767313652428378128*2017-202645.44320597.842
मोहम्मद अजहरुद्दीन334308549378758622+77+153*1985-200036.921266974.029
हार्दिक पंड्या94681019040111417692*2016-202532.821717110.894
शुभमन गिल6766103379920394692082019-202660.333347100.951
कपिल देव225198393783114291+67+175*1978-199423.79397995.0713
रविंद्र जडेजा21014252290501321055872009-202632.27339685.546
नवदोत सिंह सिद्धू1361278441363333544134*1987-199837.08632969.727
यूसुफ पठान574111810236243123*2008-201227713113.67
राहुल द्रविड़34031439107681282942421531996-201139.151512771.1813

रोहित नंबर 1, संजू-तिलक भी लिस्ट में; वेस्टइंडीज के खिलाफ T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय

वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। इंडीज के खिलाफ टी20आई क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम पर दर्ज है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)

विराट नंबर 1, सचिन टॉप-5 से बाहर; एक दशक में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले शीर्ष-6 बल्लेबाज

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक कुल 28359 रन बनाए हैं और इसमें से सबसे ज्यादा रन उन्होंने 2010 के दशक में बनाए थे। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)