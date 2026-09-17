वनडे इंटरनेशनल में भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। छक्के लगाने के मामले में भी कई भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएस धोनी और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज इस सूची में शामिल हैं। इस लेख में वनडे इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले शीर्ष-20 बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।
रोहित शर्मा सबसे आगे
इस सूची में रोहित शर्मा बाकी भारतीय बल्लेबाजों से काफी आगे हैं। उनके नाम 369 छक्के दर्ज हैं। उनके बाद एमएस धोनी और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज बल्लेबाज आते हैं। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और विराट कोहली भी शीर्ष पांच में शामिल हैं। अपने आक्रामक अंदाज के लिए मशहूर वीरेंद्र सहवाग और भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह शीर्ष 10 भारतीयों में शामिल हैं।
वर्तमान में भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और केएल राहुल टॉप-10 में जगह बनाने की राह पर हैं। टेस्ट करियर के शुरुआती तीन मैचों में तीन शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का वनडे में भी जलवा रहा है। वह इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वालों में 13वें नंबर पर हैं।
छक्कों की यह सूची भारतीय वनडे क्रिकेट में बल्लेबाजी के अलग-अलग दौर की तस्वीर भी दिखाती है। सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के दौर से लेकर एमएस धोनी, युवराज सिंह और रोहित शर्मा के दौर तक भारतीय बल्लेबाजों ने वनडे इंटरनेशनल में आक्रामक बल्लेबाजी की परंपरा को आगे बढ़ाया है।
वहीं विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाजों के आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा दौर में भी भारतीय बल्लेबाजों की छक्के लगाने की क्षमता लगातार चर्चा में रही है।
एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारत की ओर से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले शीर्ष 20 खिलाड़ी
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|नाबाद
|रन
|100
|50
|4s
|6s
|उच्चतम
|कब से कब तक
|औसत
|BF
|SR
|0
|रोहित शर्मा
|288
|280
|37
|11895
|34
|62
|1126
|369
|264
|2007-2026
|48.95
|12784
|93.04
|16
|एमएस धोनी
|347
|294
|83
|10599
|9
|73
|809
|222
|183*
|2004-2019
|50.23
|12164
|87.13
|10
|सचिन तेंदुलकर
|463
|452
|41
|18426
|49
|96
|2016
|195
|200*
|1989-2012
|44.83
|21368
|86.23
|20
|सौरव गांगुली
|308
|297
|23
|11221
|22
|71
|1104
|189
|183
|1992-2007
|40.95
|15235
|73.65
|16
|विराट कोहली
|314
|302
|47
|14941
|54
|79
|1389
|171
|183
|2008-2026
|58.59
|15903
|93.95
|18
|युवराज सिंह
|301
|275
|39
|8609
|14
|52
|896
|153
|150
|2000-2017
|36.47
|9846
|87.43
|18
|वीरेंद्र सहवाग
|241
|235
|9
|7995
|15
|37
|1092
|131
|219
|1999-2013
|35.37
|7655
|104.44
|14
|सुरेश रैना
|226
|194
|35
|5615
|5
|36
|476
|120
|116*
|2005-2018
|35.31
|6005
|93.5
|14
|अजय जडेजा
|196
|179
|36
|5359
|6
|30
|366
|85
|119
|1992-2000
|37.47
|7678
|69.79
|10
|शिखर धवन
|167
|164
|10
|6793
|17
|39
|842
|79
|143
|2010-2022
|44.11
|7436
|91.35
|5
|केएल राहुल
|98
|90
|21
|3412
|8
|20
|265
|79
|112*
|2016-2026
|49.44
|3746
|91.08
|4
|श्रेयस अय्यर
|82
|76
|7
|3136
|5
|24
|283
|78
|128*
|2017-2026
|45.44
|3205
|97.84
|2
|मोहम्मद अजहरुद्दीन
|334
|308
|54
|9378
|7
|58
|622+
|77+
|153*
|1985-2000
|36.92
|12669
|74.02
|9
|हार्दिक पंड्या
|94
|68
|10
|1904
|0
|11
|141
|76
|92*
|2016-2025
|32.82
|1717
|110.89
|4
|शुभमन गिल
|67
|66
|10
|3379
|9
|20
|394
|69
|208
|2019-2026
|60.33
|3347
|100.95
|1
|कपिल देव
|225
|198
|39
|3783
|1
|14
|291+
|67+
|175*
|1978-1994
|23.79
|3979
|95.07
|13
|रविंद्र जडेजा
|210
|142
|52
|2905
|0
|13
|210
|55
|87
|2009-2026
|32.27
|3396
|85.54
|6
|नवदोत सिंह सिद्धू
|136
|127
|8
|4413
|6
|33
|335
|44
|134*
|1987-1998
|37.08
|6329
|69.72
|7
|यूसुफ पठान
|57
|41
|11
|810
|2
|3
|62
|43
|123*
|2008-2012
|27
|713
|113.6
|7
|राहुल द्रविड़
|340
|314
|39
|10768
|12
|82
|942
|42
|153
|1996-2011
|39.15
|15127
|71.18
|13
रोहित नंबर 1, संजू-तिलक भी लिस्ट में; वेस्टइंडीज के खिलाफ T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय
वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। इंडीज के खिलाफ टी20आई क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम पर दर्ज है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)
विराट नंबर 1, सचिन टॉप-5 से बाहर; एक दशक में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले शीर्ष-6 बल्लेबाज
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक कुल 28359 रन बनाए हैं और इसमें से सबसे ज्यादा रन उन्होंने 2010 के दशक में बनाए थे। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)