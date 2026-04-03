आईपीएल 2026 के छठे मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ केकेआर के युवा बैटर अंगकृष रघुवंशी ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी और इस लीग में वो 21 साल की उम्र में चौथी बार 50 प्लस की पारी खेलने में सफल रहे। इस लीग में अंगकृष ही नहीं ऐसे कई बैटर रहे हैं जिन्होंने 21 साल की उम्र में ऐसा कमाल कई बार किया है और इन सबमें ऋषभ पंत पहले स्थान पर हैं जबकि संजू सैमसन और रोहित शर्मा जैसे बैटर से आगे तिलक वर्मा हैं।

ऋषभ पंत हैं पहले स्थान पर

आईपीएल में 21 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा 50 प्लस की पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पंत पहले स्थान पर हैं जिन्होंने ऐसा 12 बार किया था जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पृथ्वी शॉ हैं जिन्होंने ये कमाल 10 बार किया था जबकि तीसरे नंबर पर मौजूद यशस्वी जायसवाल ने 21 साल की उम्र तक आईपीएल में कुल 9 बार 50 प्लस की पारी खेली थी। वहीं इस सूची में देवदत्त पडीक्कल चौथे स्थान पर हैं जिन्होंने 7 बार ये कमाल किया था। शुभमन गिल 5वें स्थान पर हैं जिन्होंने 7 बार 21 साल की उम्र तक 50 प्लस की पारी खेली थी।

रोहित-संजू से आगे तिलक वर्मा

इस लिस्ट में छठे नंबर पर मुंबई इंडियंस के बैटर तिलक वर्मा हैं जिन्होंने ऐसा कमाल 6 बार किया था जबकि संजू सैमसन और रोहित शर्मा इस सूची में संयुक्त रूप से 7वें नंबर पर हैं जिन्होंने ऐसा 5-5 बार किया था। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर संयुक्त रूप से तीन खिलाड़ी मौजूद हैं जिसमें श्रेयस अय्यर, साई सुदर्शन और अंगकृष रघुवंशी शामिल हैं। इन तीनों बैटर्स ने आईपीएल में 21 साल की उम्र तक 50 प्लस की पारी 4-4 बार खेली। हालांकि साई और श्रेयस की उम्र अब 21 साल से ज्यादा है, लेकिन अंगकृष रघुवंशी अभी 21 साल के हैं और उनके पास कई बल्लेबाजों को पीछे छोड़ने का मौका है।

आईपीएल में सर्वाधिक 50+ स्कोर (21 वर्ष की उम्र में)

12 – ऋषभ पंत

10 – पृथ्वी शॉ

9 – यशस्वी जयसवाल

8 – देवदत्त पडिक्कल

7- शुभमन गिल

6 – तिलक वर्मा

5 – संजू सैमसन

5 – रोहित शर्मा

4 – श्रेयस अय्यर

4 – साई सुधाशासन

4 – अंगकृष रघुवंशी

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