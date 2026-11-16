‘सर, खिलाड़ी हूं, तो चोट तो लगेगी ही; जब मैं पूरी ताकत लगाता हूं, तो चोट लगना तय है।’ मोहसिन खान का करियर मैदान पर उनके प्रदर्शन के साथ-साथ मैदान के बाहर की उनकी चुनौतियों की वजह से भी अक्सर चर्चा में रहा है। जब यह बाएं हाथ का तेज गेंदबाज शीर्ष स्तर पर अपनी जगह पक्की करता हुआ लग रहा था तभी चोटों ने अरमानों पर पानी फेर दिया और लंबे समय तक रिहैबिलिटेशन से गुजरना पड़ा।

साल 2022 में मोहसिन के गेंदबाजी करने वाले हाथ की एक नस ब्लॉक हो जाने से उनका करियर खत्म होने का खतरा पैदा हो गया था। सर्जरी और लंबे रिकवरी पीरियड के बाद वह 2023 में आईपीएल में लौटे, लेकिन दिसंबर 2024 में एसीएल टियर की चोट के कारण उन्हें फिर से एक बड़ा झटका लगा, जिससे वे 14-15 महीनों के लिए खेल से बाहर हो गए। इसके बाद शनिवार (14 नवंबर) को आईपीएल के बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मोहसिन ने राजस्थान के खिलाफ उत्तर प्रदेश की टीम से वापसी की। वानखेड़े स्टेडियम सोमवार (16 नवंबर) को में कर्नाटक के खिलाफ उन्होंने चार ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट लिए, जिससे उत्तर प्रदेश को 16 रनों से जीत दिलाने में मदद मिली।

मोहसिन तेज रफ्तार से कोई समझौता नहीं करना चाहते

इन झटकों का मोहसिन की तेज गेंदबाजी की शैली पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। तेज गेंदबाजी में लगने वाली शारीरिक मेहनत को समझते हुए मोहसिन अपनी उस खास खूबी अपनी तेज रफ्तार से कोई समझौता नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा, ‘रफ्तार कम करने का तो सवाल ही नहीं उठता। हम इसे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे।’ टी20 फॉर्मेट में कुछ और चुनौतियां भी होती हैं खासकर भारत के छोटे मैदानों पर जहां गेंदबाजी में जरा सी भी चूक भारी पड़ सकती है।

छोटे मैदानों पर संभलने का बहुत कम मौका मिलता है

मोहसिन ने कहा, ‘भारत में कई छोटे मैदान हैं, जहां आपको अपनी योजना के अनुसार गेंदबाजी करनी होती है। हम अपनी टीम द्वारा बनाई गई योजना पर टिके रहने की कोशिश करते हैं। अगर इसे सही ढंग से लागू किया जाए, तो सफलता मिलती है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो छोटे मैदानों पर संभलने का बहुत कम मौका मिलता है।’ सोमवार को 205 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कर्नाटक की टीम लंबे समय तक मुश्किल स्थिति में थी, लेकिन प्रवीण दुबे और मनवंत कुमार की शानदार बल्लेबाजी ने उन्हें मुकाबले में बनाए रखा।

भुवनेश्वर कुमार से लंबी बातचीत

मनवंथ ने आखिरी से पहले ओवर में मोहसिन की गेंद पर लॉन्ग-ऑन के ऊपर से छक्का जड़ा, जिससे समीकरण सात गेंदों पर 24 रन का रह गया। जब कुछ मिनटों तक गेंद की तलाश चलती रही तो मोहसिन को उत्तर प्रदेश के अपने साथी खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार के साथ लंबी बातचीत करते देखा गया। जब खेल में नई गेंद लाई गई, तो उन्होंने आखिरी गेंद पर मनवंथ को 42 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया, जिससे यूपी की जीत लगभग पक्की हो गई। बाद में उन्होंने बताया कि उनके दिमाग में दो विकल्प थे और उन्हें खुशी है कि उन्होंने सही विकल्प चुना।

भुवनेश्वर का साथ बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज के लिए मददगार

मोहसीन ने कहा, ‘मुझे या तो यॉर्कर डालनी थी या फिर स्टंप्स की लाइन पर लेंथ बॉल फेंकनी थी। मैंने (आखिरी गेंद पर) एक लेंथ बॉल डाली और उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शायद उसे लगा होगा कि मैं स्लोअर बॉल डालूंगा, इसलिए मैंने अपनी रणनीति बदल दी।’ भुवनेश्वर का साथ बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज के लिए भी बहुत काम का रहा है। दोनों अक्सर गेंदबाजी के बारे में चर्चा करते हैं, जहां मोहसिन अपने साथी खिलाड़ी के अनुभव और फिटनेस से काफी कुछ सीखते हैं। उन्होंने कहा, ‘जब हम गेंदबाजी कर रहे होते हैं, तो उनका साथ होना बहुत मायने रखता है। जब भी हम किसी बात को लेकर परेशान होते हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। उनसे बात करके हमें बेहतर महसूस होता है। उनके पास बहुत अनुभव है और वे काफी फिट भी हैं।’

आर्यवीर की बैटिंग में है पिता वीरेंद्र सहवाग की झलक

आर्यवीर सहवाग काफी हद तक अपने पिता वीरेंद्र सहवाग की तरह ही बैटिंग करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में दोनों बिल्कुल अलग हैं। अंडर 19 एशिया कप 2026 में अपने प्रदर्शन के बाद आर्यवीर अपने पिता वीरेंद्र सहवाग की छवि से बाहर निकलते नजर आए। पूरी खबर पढ़ें।