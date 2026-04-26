लखनऊ सुपर जायंट्स का आईपीएल 2026 में ओवरऑल प्रदर्शन भले ही खास ना हो लेकिन गेंदबाजी में मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव जलवा बिखेर रहे थे। अब मोहसिन खान ने इस सीजन अपने चार मैच खेलते ही कमाल कर दिया है। रविवार को केकेआर के खिलाफ मोहसिन ने 4 ओवर में 23 रन देकर पांच बेहतरीन विकेट झटके। इस सीजन का यह पहला पंजा भी था। वहीं मोहसिन आईपीएल में ऐसा करने वाले 8वें अनकैप्ड गेंदबाज भी हैं।

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आईपीएल में मोहसिन खान पांच विकेट लेने वाले तीसरे और केकेआर के खिलाफ भी ऐसा करने वाले तीसरे गेंदबाज हैं। इसके अलावा इस सीजन मोहसिन लगातार किफायती भी रहे हैं। पिछले मुकाबले में उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के सामने पहला ओवर ही विकेट मेडन डाला था। उसके बाद इस मैच में भी उन्होंने यही कारनामा किया और टिम सीफर्ट का विकेट लिया। मोहसिन खान ने कुल 5 रिकॉर्ड लिस्ट में जगह बनाई। एक-एक करके देखते हैं सभी लिस्ट:-

1- LSG के लिए 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज

5/14: मार्क वुड vs DC, Lucknow, 2023

मार्क वुड vs DC, Lucknow, 2023 5/23: मोहसिन खान vs KKR, Lucknow, 2026*

मोहसिन खान vs KKR, Lucknow, 2026* 5/30: यश ठाकुर vs GT, Lucknow, 2024

2- KKR के खिलाफ 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज

जसप्रीत बुमराह: 5/10, 2022

5/10, 2022 युजवेंद्र चहल: 5/40, 2022

5/40, 2022 मोहसिन खान: 5/23, 2026

3- IPL में 5 विकेट हॉल लेने वाले अनकैप्ड गेंदबाज

5/5: आकाश मधवाल

आकाश मधवाल 5/14: अंकित राजपूत

अंकित राजपूत 5/20: वरुण चक्रवर्ती

वरुण चक्रवर्ती 5/23: मोहसिन खान*

मोहसिन खान* 5/25: उमरान मलिक

उमरान मलिक 5/27: हर्षल पटेल

हर्षल पटेल 5/30: यश ठाकुर

यश ठाकुर 5/32: अर्शदीप सिंह

4- LSG के लिए सबसे ज्यादा मेडन ओवर

5 बार: मोहसिन खान

मोहसिन खान 3 बार: बाकी सभी गेंदबाज (पिछले सभी सीजन)

5- IPL 2026 में सबसे ज्यादा मेडन ओवर

3: मोहसिन खान

मोहसिन खान 1: जोफ्रा आर्चर

जोफ्रा आर्चर 1: अकील होसेन

WHAT A WAY TO FINISH! 😮



🎥 Mohsin Khan sends back Anukul Roy to finish with a 5️⃣-wicket haul 👊🔥



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