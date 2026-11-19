भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में गुरुवार (19नवंबर) को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम ने 7 बल्लेबाज और 4 गेंदबाजों के साथ उतरने का फैसला किया, लेकिन चौंकने वाला फैसला लेते हुए प्लेइंग 11 में रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को मौका नहीं दिया। अंशुल कम्बोज और वाशिंगटन सुंदर को मौका मिला।

भारत ने प्लेइंग 11 में 7 बल्लेबाजों में देवदत्त पडिक्कल को साई सुदर्शन के ऊपर तरजीह दी। इसके अलावा ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल दोनों प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। यानी बल्लेबाजी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत ने पिछला टेस्ट श्रीलंका के खिलाफ खेला था और ये 7 बल्लेबाज प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की लंबे समय बाद वापसी हुई है। अंशुल कम्बोज केवल एक टेस्ट खेले हैं। इसके अलावा एक अन्य तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा है।

मोहम्मद सिराज के न खेलने पर क्या कहा?

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस के दौरान मोहम्मद सिराज के न खेलने पर कहा, ‘हम चार सीमर्स अंशुल, आकाश, प्रसिद्ध और बुमराह के साथ जा रहे हैं, जबकि वाशिंगटन स्पिनिंग ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। पिछले एक हफ्ते से हम सोच रहे थे कि किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएं, क्योंकि हमारे सभी तेज गेंदबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सिराज और गुरनूर का टीम से बाहर रहना वाकई मुश्किल फैसला था। उन्होंने वनडे सीरीज में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। असल में गुरनूर तो ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ भी रहे थे। इसलिए, यह हमारे लिए एक कठिन निर्णय था, लेकिन उम्मीद है कि हमने जिन तेज गेंदबाजों को चुना है, वे हमारे लिए अच्छा काम करेंगे।’

भारत की प्लेइंग इलेवन

केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), आकाशदीप, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा।

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन

टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रविंद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जेमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी।

15 इंच घास वाली पिच पर भारत की अग्निपरीक्षा

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बृहस्पतिवार 19 नवंबर 2026 से शुरू होगा। डब्ल्यूटीसी (WTC) फाइनल 2027 में जगह बनाने की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए शुभमन गिल की टीम को दोनों टेस्ट जीतने होंगे। 15 इंच घास वाली पिच पर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के सामने बड़ी चुनौती पेश करेंगे। जसप्रीत बुमराह की अगुआई में भारतीय गेंदबाजी आक्रमण और शुभमन गिल की कप्तानी पर भी सबकी नजरें रहेंगी। पूरी खबर पढ़ें।