विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के संस्करण में भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने सर्वाधिक विकेट झटके हैं। उनके नाम मौजूदा WTC संस्करण में 43 विकेट 21 पारियों में दर्ज हैं। जबकि रविंद्र जडेजा और धाकड़ पेसर जसप्रीत बुमराह भी टॉप 10 भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में मौजूद हैं। कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा भी टॉप 5 भारतीय गेंदबाजों में शामिल हैं।

अगर ओवरऑल मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क 73 विकेटों के साथ लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। ओवरऑल WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में मोहम्मद सिराज चौथे नंबर पर हैं। टॉप 10 में इसी साल सबसे ज्यादा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में कई नए चेहरे भी हैं।

मानव सुतार ने इसी साल डेब्यू किया और सिर्फ दो टेस्ट मैच खेले। वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीयों की लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। आकाशदीप 7वें, वाशिंगटन सुंदर 8वें और सारांश जैन 9वें स्थान पर हैं। सारांश ने भी इसी साल टेस्ट डेब्यू किया था।

WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 10 भारतीय गेंदबाज

गेंदबाज मैच पारी ओवर मेडन रन विकेट सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी औसत इकॉनमी स्ट्राइक रेट 4 विकेट 5 विकेट मोहम्मद सिराज 11 21 327.3 54 1153 43 6/70 26.81 3.52 45.69 2 2 रविंद्र जडेजा 11 21 397.1 57 1210 33 4/50 36.66 3.04 72.21 4 0 जसप्रीत बुमराह 7 13 233.3 51 654 29 5/27 22.55 2.80 48.31 0 3 कुलदीप यादव 5 10 158.2 17 566 21 5/82 26.95 3.57 45.23 1 1 प्रसिद्ध कृष्णा 5 10 163.3 15 691 21 4/62 32.90 4.22 46.71 2 0 मानव सुतार 2 4 108.2 11 337 16 6/55 21.06 3.11 40.62 1 1 आकाश दीप 3 6 109.1 13 474 13 6/99 36.46 4.34 50.38 1 1 वाशिंगटन सुंदर 8 13 169.1 22 546 11 4/22 49.63 3.22 92.27 1 0 सारांश जैन 1 2 57.4 9 167 3 2/69 55.66 2.89 115.33 0 0 नितीश कुमार रेड्डी 5 6 42 2 176 3 2/62 58.66 4.19 84.00 0 0

गुरनूर बराड़ नंबर 1, अर्शदीप सिंह तीसरे पर, बुमराह बाहर; 2026 में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले टॉप 10 भारतीय गेंदबाज

साल 2026 में भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में गुरनूर बराड़ नंबर 1 पर हैं। वहीं अर्शदीप सिंह तीसरे स्थान पर हैं और जसप्रीत बुमराह टॉप 10 से बाहर हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





