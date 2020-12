भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में चार टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में ऑलआउट कर दिया। कंगारू टीम 195 रन ही बना सकी। उसके लिए युवा बल्लेबाज मार्नस लाबुशाने ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाए। लाबुशाने को बल्लेबाजी के दौरान खतरनाक गेंदों का सामना करना पड़ा। एक बार तो वे मोहम्मद सिराज की गेंद पर बाल-बाल बच गए।

दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई पारी का 39वां ओवर फेंकने के लिए इस टेस्ट डेब्यू करने वाले मोहम्मद सिराज को कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बुलाया। सिराज को पिच से लगातार उछाल मिल रही थी। सामने बल्लेबाजी कर रहे थे लाबुशाने। सिराज ने बाउंसर गेंद फेंकी, जिसको छोड़ने के इरादे से वो नीचे की तरफ झुके, लेकिन गेंद सीधे उनके हेलमेट पर जाकर लगी। इसके बाद तुरंत ही मैदान पर कंगारू टीम के फिजियो पहुंचे। उन्होंने जांच करने के बाद लाबुशाने को फिट घोषित कर दिया। इतना ही नहीं रहाणे भी उनके पास गए और उनका हाल-चाल जाना। बाद में वो सिराज की गेंद पर आउट हो गए।

