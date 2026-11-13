भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। इस सीरीज के लिए अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद सिराज को वनडे स्क्वाड में जगह मिली थी। वह मौजूदा पेस बैट्री में सबसे अनुभवी खिलाड़ी भी हैं, मगर उन्हें पहले चार वनडे मुकाबलों में खेलने का मौका नहीं मिला। चौथे वनडे में जब इन फॉर्म अंशुल कम्बोज नहीं उपलब्ध थे तो सभी को उम्मीद थी कि सिराज को मौका मिलेगा, लेकिन इस मैच में भी उन्हें जगह नहीं मिली। इसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे अहम यह है कि क्या 2027 वर्ल्ड कप की योजना में सिराज हैं या नहीं?

अर्शदीप सिंह, आकिब नबी दार, गुरनूर बराड़ और अंशुल कम्बोज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दो वनडे में कमाल का प्रदर्शन किया। इसी कारण सिराज को जगह नहीं मिल पाई। चौथे वनडे में उम्मीद थी कि मोहम्मद सिराज आकर पेस बैट्री की अगुवाई करेंगे, लेकिन उन्हें फिर से नजरअंदाज होना पड़ा। खास बात यह है कि सिराज टेस्ट स्क्वाड का भी हिस्सा हैं और राहुल, गिल, कम्बोज टेस्ट की तैयारी के लिए वेलिंगटन में कैम्प ज्वॉइन कर चुके हैं। सिराज टेस्ट कैम्प में भी नहीं गए तो उम्मीद थी कि वह आखिरी दो वनडे खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

19 नवंबर 2023 के बाद खेले सिर्फ 10 वनडे

मोहम्मद सिराज ने जनवरी 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था। 19 नवंबर 2023 तक सिराज ने अपने वनडे करियर में 41 मुकाबले खेले थे। 19 नवंबर 2023 को वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार के बाद अब तक सिराज ने सिर्फ 10 वनडे मुकाबले ही खेले हैं और 47.44 की औसत से इस दौरान सिर्फ 9 विकेट ले पाए हैं। विश्व कप में भी वह खासा प्रभावित नहीं कर पाए थे। क्या यही कारण है कि शायद सिराज बस बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में हैं और उनके आते ही बाहर कर दिए जाएंगे?

मोहम्मद सिराज का वनडे रिकॉर्ड कैसा?

मोहम्मद सिराज ने भारत के लिए टेस्ट से भी ज्यादा 51 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। 50 पारियों में उनके नाम 77 विकेट दर्ज हैं। वनडे में उनका गेंदबाजी औसत 25.67 का रहा है। 6/21 उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अब तक वनडे क्रिकेट में रहा है। उनकी इकॉनमी भी अच्छी है और 5.15 की रही है।

क्या 2027 वर्ल्ड कप की योजना का हिस्सा हैं सिराज?

मोहम्मद सिराज ने पिछले वर्ल्ड कप के बाद अब तक सिर्फ 10 वनडे मुकाबले खेले हैं। अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़ और आकिब नबी दार को टीम लगातार प्रमोट कर रही है। अंशुल कम्बोज ने भी शानदार प्रदर्शन न्यूजीलैंड में किया और जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा की टीम इंडिया में वापसी तय है। ऐसे में सिराज की जगह मौजूदा पेस बैट्री में बनती मुश्किल लग रही है।

शायद यही कारण है कि न्यूजीलैंड सीरीज में भी सिराज से पहले टीम बाकी सभी विकल्प आजमा रही है। आखिरी विकल्प के तौर पर सिराज फिलहाल नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिराज शायद 2027 वर्ल्ड कप की योजना का हिस्सा नहीं हैं। वह बात अलग है कि कोई इंजरी या इमरजेंसी की स्थिति उस वक्त बन जाए जब उन्हें टीम में बुलाया जाए। ऐसा ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 में देखा गया था, जब अंतिम मौके पर वह टीम के साथ जुड़े थे।

क्या वर्कलोड के कारण नहीं मिल रहा मौका?

मोहम्मद सिराज भारतीय टेस्ट स्क्वाड में जसप्रीत बुमराह के बाद दूसरे सबसे अनुभवी और अहम तेज गेंदबाज हैं। ऐसे में टेस्ट सीरीज से पहले उनका वर्कलोड मैनेज करने के लिए भी शायद उन्हें वनडे सीरीज में आराम दिया जा रहा होगा, यह एक कारण हो सकता है। मोहम्मद सिराज इस सीरीज से पहले इंडिया ए के साथ थे और उससे पहले रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद की कप्तानी कर रहे थे। इसी कारण उन्हें लगातार प्रैक्टिस के कारण शायद टेस्ट कैम्प में नहीं भेजा गया होगा और वह वनडे टीम के साथ कवर (इमरजेंसी स्थिति) के लिए मौजूद हैं।

IND vs NZ: रोहित-ऋतुराज ओपनर, इशान किशन-कुलदीप यादव IN, सिराज को नहीं मिली जगह; चौथे वनडे के लिए भारत की प्लेइंग 11

भारतीय टीम चौथे वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन बदलाव के साथ उतरी है। इशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ और कुलदीप यादव टीम में आए हैं। मोहम्मद सिराज को मौका नहीं मिला। रोहित और ऋतुराज ओपनिंग कर सकते हैं। टीम लिस्ट में रोहित के साथ ऋतुराज का नाम था। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





