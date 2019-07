आईसीसी विश्वकप 2019 के पहले सेमीफाइनल में मोहम्मद शमी भारत की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना पाए। उन्हें श्रीलंका के खिलाफ मैच में भी बाहर बैठना पड़ा था। यह तब है जब उन्होंने महज 4 मैच खेलकर 14 विकेट झटक लिए हैं। इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद आखिरी एकादश में उनका नहीं चुना जाना फैंस को रास नहीं आ रहा है। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में सिर्फ एक बदलाव किया है। कुलदीप यादव की जगह युजवेंद्र चहल टीम में जगह बनाने में सफल रहे।

शमी जब श्रीलंका के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में नहीं शामिल किए गए थे तब ये माना गया था कि उन्हें सेमीफाइनल जैसे अहम मुकाबले के लिए आराम दिया गया है। हालांकि अब जब उन्हें टीम में नहीं चुना गया तो फैंस का गुस्सा फूट गया। पिछले मैच में जब शमी को मौका नहीं मिला था तो पाकिस्तान के एक चैनल ने बेतुका बयान देते हुए कहा था कि भाजपा के दबाव में इस गेंदबाज को बाहर किया गया है।

Okay with Chahal over Kuldeep. Not so much for Shami’s exclusion. Only five bowlers is a possible concern but from that perspective, bowling first isn’t that bad a thing. India bats deep with this combination. #CWC19 #IndvNZ

— Aakash Chopra (@cricketaakash) July 9, 2019