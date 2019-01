भारत-न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 वनडे मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 3-0 की अजेय बढ़त बनाकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। ऑस्ट्रेलिया की धरती से चला विराट सेना की जीत का कारवां अब न्यूजीलैंड में भी जारी है। तीसरे मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाजों के आगे एक बार फिर कीवी बल्लेबाज बेदम नजर आए और उनकी पूरी पारी 244 रन पर ही सिमट गई। इस मैच के हीरो मोहम्मद शमी रहे जो इन दिनों शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने तीन खिलाड़ियों को आउट कर विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी। इस विराट जीत के बाद जब शमी चहल टीवी पर नजर आए तो उनके बारे में कई खुलासे भी हुए जो शायद ही आप इससे पहले जानते हों।

मैच के बाद जब चहल के साथ शमी इस शो में आए तो चहल ने उनका परिचय देते हुए कहा कि चहल टीवी पर लाला जी का स्वागत है, मतलब शमी टीम इंडिया में लाला जी के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद चहल ने उनसे उनके मौजूदा फॉर्म के बारे में पूछते हुए कहा कि आप तो विकेटों पर विकेट लेते ही जा रहे हैं। इसके जवाब में शमी ने कहा कि जिस तरह से हम कड़ा अभ्यास करते हैं और मेहनत करते हैं उसका फायदा हमें मैच के दौरान मिलता है। शमी ने बताया कि ड्रेसिंग रूम में जिस तरह का मजाकिया माहौल है वो मैदान पर काफी फायदा देता है। हम एक फ्रेस मूड के साथ मैदान में उतरते हैं, उन्होंने बताया कि हम इस प्रयास को आगे भी जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने इसके साथ ही चहल टीवी को प्रमोट करने की बात कही।

CHAHAL TV: On our brand new episode of Chahal TV, we get in touch with India pacer @MdShami11. What is Shami’s nickname in the side? @yuzi_chahal finds out #TeamIndia – by @RajalArora

