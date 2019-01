भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने मेजबान टीम को फॉलोआन देकर इतिहास रच दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट सेना के धुरंधरों ने शानदार बल्लेबाजी का मुजायारा पेश किया और 622 रन बोर्ड पर लगाकर पारी की घोषणा की। इसके बाद भारत के गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया पर कहर बनकर टूट पड़े और पूरी पारी 300 के स्कोर पर सिमट गई। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इस टेस्ट मैच का चौथा दिन खुशखबरी लेकर आया जब खेल के शुरू होने से पहले ही बारिश ने मैदान पर कहर बरपाया लेकिन भारत को मानो खेल शुरू होने का ही इंतजार था और जैसे ही मैच शुरू हुआ भारत ने कमाल की गेंदबाजी कर 300 पर मेजबान को समेटकर 322 रनों की बढ़त लेते हुए फॉलोआन का निर्णय लिया। इन सबमें एक वाकया ऐसा भी हुआ जिसे देखकर बल्लेबाज सहित सभी हैरान रह गए। दरअसल हम बात कर रहे हैं मोहम्मद शमी के उस गेंद की…..

चौथे दिन का खेल देरी से शुरू हुआ शुरुआत की तीन गेंदें जडेजा के फेंकने के बाद नई गेंद मोहम्मद शमी के हांथों में थी और सामने खड़े थे पैट कमिंस जिन्होंने तीसरे टेस्ट में कमाल की पारी खेली थी। इस ओवर की तीसरी गेंद जब शमी ने फेंकी तो कमिंस भौचक्के रह गए और गेंद स्टंप पर जाकर लगी। शमी की इस गेंद को देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। इससे पहले भी वो इसी तरह से कमिंस को अपना शिकार बना चुके हैं।

BOWLED HIM! That's incredibly tough one for @patcummins30 off the bowling of @MdShami11 #AUSvIND

LIVE: https://t.co/jjKrkTRsoy pic.twitter.com/2Str8WXPMz

