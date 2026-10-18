रणजी ट्रॉफी के दूसरे राउंड में बंगाल ने रविवार (18 अक्टूबर) को सर्विस के खिलाफ प्लेइंग 11 में 3 बदलाव किए। नई दिल्ली के पालम में स्थि एयरफोर्स कॉम्पलेक्स ग्राउंड में बंगाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उसने मोहम्मद शमी, आकाशदीप और मुकेश कुमार को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया।

बंगाल की प्लेइंग 11 में शाहबाज अहमद, शमी के भाई मोहम्मद कैफ और सूरज सिंधु जायसवाल को मौका दिया। बंगाल ने पहले मैच में दिल्ली को हराकर अभियान की शुरुआत की थी। शमी, आकाशदीप और मुकेश कुमार ने उस मैच में शानदार प्रदर्शन किया था।

दिल्ली के खिलाफ शमी का शानदार प्रदर्शन

शमी ने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 1 विकेट लिए थे। आकाशदीप ने पहली पारी में 2 और दूसरी पारी में 1 विकेट लिए थे, मुकेश कुमार ने दोनों पारियों 1-1 विकेट लिए थे। इसके बाद आकाशदीप का न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टेस्ट में मौका मिला। वह और मुकेश कुमार न्यूजीलैंड दौरे पर इंडिया ए टीम का भी हिस्सा हैं, जबकि शमी एक बार फिर भारतीय टीम से नजरअंदाज कर दिए गए हैं।

बंगाल की प्लेइंग 11

अभिमन्यु ईश्वरन (कप्तान), सुदीप कुमार घरामी, अंकुर पॉल, सुदीप चटर्जी, शाहबाज अहमद, सुमंत गुप्ता, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), प्रदीप्ता प्रमाणिक, आमिर गनी, मोहम्मद कैफ, सूरज सिंधु जयसवाल।

सर्विस की प्लेइंग 11

रवि चौहान, नितिन तंवर, विनीत धनखड़, रजत पालीवाल (कप्तान), शुभम रोहिल्ला, नकुल शर्मा, देवेंदर लोहचब (डब्ल्यू), पुलकित नारंग, अर्जुन शर्मा, राहुल सिंह, पाल राज बहादुर।

बंगाल टीम

अभिमन्यु ईश्वरन (कप्तान), अंकुर पॉल, सुदीप कुमार घरामी, सुदीप चटर्जी, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), सुमंत गुप्ता, आमिर गनी, प्रदीप्ता प्रमाणिक, आकाश दीप, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, विकाश सिंह, ईशान पोरेल, सौरभ सिंह, राहुल प्रसाद, काजी सैफी, शाकिर हबीब गांधी, सूरज सिंधु जयसवाल, सुमित मोहंता, विशाल भाटिया, अनुस्तुप मजूमदार

सर्विसेज टीम

नितिन तंवर, रवि चौहान, जयंत गोयत, मोहित अहलावत, विनीत धनखड़, रजत पालीवाल (कप्तान), नकुल शर्मा (विकेटकीपर), अर्जुन शर्मा, पुलकित नारंग, पाल राज बहादुर, वरुण चौधरी, राहुल सिंह, अमित पचहरा, देवेंदर लोहचब।

वैभव सूर्यवंशी को श्रेयस अय्यर ने दिया संदेश

भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी पांचों मैचों में से किसी में भी नहीं खेले। भारत के लिए वह पाकिस्तान के खिलाफ एशियन गेम्स फाइनल के बाद नहीं खेले हैं। इस युवा खिलाड़ी ने आठ टी20 इंटरनेशनल मैचों में 186 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 246 रन बनाए हैं। पूरी खबर पढ़ें।