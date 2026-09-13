तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लगभग डेढ़ साल से भारतीय टीम से बाहर हैं। ऐसा लगता है कि टीम अब उनसे आगे बढ़ गई है। 36 साल के शमी पिछले कुछ सालों में बार-बार चोटों से जूझते रहे हैं। अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति ने युवा तेज गेंदबाजों की तरफ रुख किया है। इससे यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या शमी को उनकी उम्र की वजह से नजरअंदाज किया जा रहा है, खासकर तब जब उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन जारी रखा है।

मोहम्मद शमी की तुलना मिचेल स्टार्क से भी की जाती है, जो 36 साल के होने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के प्रमुख सदस्य बने हुए हैं। हालांकि, भारत के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा का मानना है कि उम्र के कारण शमी टीम से बाहर नहीं हैं। इसके लिए उन्होंने रोहित-विराट का उदाहरण दिया। यह भी बताया कि शमी और स्टार्क में क्या अंतर है।

आकाश चोपड़ा ने क्या कहा

क्रेक्स द्वारा शेयर किए गए वीडियो में आकाश चोपड़ा ने कहा, ‘मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी और मिचेल स्टार्क में काफी अंतर है। क्यों? क्योंकि मिचेल स्टार्क कहीं गए नहीं। वह फिट रहे और लगातार खेलते रहे। जब जब उन्होंने वापसी की है वह गेंदबाजी आक्रमक का नेतृत्व करते हैं। उनके फॉर्म, फिटनेस या तीखेपन पर सवाल उठा ही नहीं। दूसरी ओर मोहम्मद शमी को चोट लगी। इसके बाद सर्जरी हुई। समय थोड़ा बाहर बिताया है।’

क्या शमी के खिलाफ उनकी उम्र जा रही है?

आकाश चोपड़ा ने कहा, ‘फिर जब डोमेस्टिक खेलना शुरू किया तो सवाल था कि क्या पूरी लय में हैं? क्या उस पेस पर गेंद डाल रहे हैं। क्योंकि विकेट तो चटका रहे हैं। क्या वो इंटेंसिटी नजर आ रही है? क्या वो आईपीएल का पूरा सीजन अच्छा निकला है? क्या शमी के खिलाफ उनकी उम्र जा रही है? यह हास्यास्पद होगा अगर आप किसी को उम्र के चक्कर में ड्रॉप कर देंगे तो यह इसका कोई मतलब नहीं है। आप उसी टीम के अंदर रोहित को और कोहली को चुन रहे हैं फिर शमी में क्या कमी है? मुझे नहीं लगता कि यह कारण है। शायद कारण कभी न कभी चयनकर्ता बताएंगे, लेकिन उम्र तो कारण नहीं है।’

इंग्लैंड में खेलने से मोहम्मद शमी ने कर दिया था मना

मोहम्मद शमी 2023 में वनडे विश्व कप के बाद एड़ी की चोट के कारण लंबे समय तक खेल से बाहर रहे थे। उन्हें इस चोट से निजात पाने के लिए सर्जरी करानी पड़ी थी। वर्तमान समय में भारतीय क्रिकेट जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए ऐसी संभावना नहीं लगती है कि शमी आगे खेल पाएंगे। पूरी खबर पढ़ें।