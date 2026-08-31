दलीप ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल के दूसरे दिन सोमवार (31 अगस्त) को सेंट्रल जोन की दूसरी पारी में ईस्ट जोन को दूसरी सफलता दिलाकर मोहम्मद शमी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। शमी के पेशेवर क्रिकेट में 900 विकेट पूरे हो गए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के छठे तेज गेंदबाज बन गए। दिग्गज कपिल देव और जहीर जैसे गेंदबाज इस क्लब में शीर्ष पर हैं।
मोहम्मद शमी ने ईस्ट जोन की दूसरी पारी में आर्यन जुयाल को अभिमन्यु ईश्वरन के हाथों कैच कराकर पेशेवर क्रिकेट में 900 विकेट पूरे किए। इससे पहले उन्होंने पहली पारी में 2 विकेट लिए थे। पेशेवर क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज कपिल देव हैं।
कपिल देव ने लिए हैं सबसे ज्यादा विकेट
कपिल देव ने 1170 विकेट लिए हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जहीर खान ने 1168 विकेट झटके हैं। सौराष्ट्र के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट 941 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। भारत और कर्नाटक के पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ 940 विकेट के साथ चौथे नंबर पर हैं। कर्नाटक के पूर्व कप्तान आर विनय कुमार ने 923 विकेट लिए हैं।
|#
|गेंदबाज
|विकेट
|स्थिति
|शमी से अंतर
|1
|कपिल देव
|1170
|रिटायर्ड
|+270
|2
|ज़हीर खान
|1168
|रिटायर्ड
|+268
|3
|जयदेव उनादकट
|941
|रिटायर्ड
|+41
|4
|जवागल श्रीनाथ
|940
|रिटायर्ड
|+40
|5
|आर विनय कुमार
|923
|रिटायर्ड
|+23
|6
|मोहम्मद शमी
|900
|सक्रिय
|—
मोहम्मद शमी का करियर
मोहम्मद शमी के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने टेस्ट में 229, वनडे में 206 और टी20 में 27 विकेट लिए हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके 462 विकेट हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 377, लिस्ट ए क्रिकेट में 283 और टी20 में 238 विकेट हैं। आईपीएल में उनके 145 विकेट हैं।
सेंट्रल जोन ने ईस्ट जोन को बराबर स्कोर पर रोका
दलीप ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन ने शानदार वापसी करते हुए ईस्ट जोन को 266 रन पर आउट कर दिया। इशान किशन की अगुआई वाली ईस्ट जोन के लिए वैभव सूर्यवंशी 81 गेंद पर 92 रन और अभिमन्यु ईश्वरन 106 गेंद पर 69 ने बनाए। पूरी खबर पढ़ें।