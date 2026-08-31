दलीप ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल के दूसरे दिन सोमवार (31 अगस्त) को सेंट्रल जोन की दूसरी पारी में ईस्ट जोन को दूसरी सफलता दिलाकर मोहम्मद शमी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। शमी के पेशेवर क्रिकेट में 900 विकेट पूरे हो गए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के छठे तेज गेंदबाज बन गए। दिग्गज कपिल देव और जहीर जैसे गेंदबाज इस क्लब में शीर्ष पर हैं।

मोहम्मद शमी ने ईस्ट जोन की दूसरी पारी में आर्यन जुयाल को अभिमन्यु ईश्वरन के हाथों कैच कराकर पेशेवर क्रिकेट में 900 विकेट पूरे किए। इससे पहले उन्होंने पहली पारी में 2 विकेट लिए थे। पेशेवर क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज कपिल देव हैं।

कपिल देव ने लिए हैं सबसे ज्यादा विकेट

कपिल देव ने 1170 विकेट लिए हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जहीर खान ने 1168 विकेट झटके हैं। सौराष्ट्र के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट 941 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। भारत और कर्नाटक के पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ 940 विकेट के साथ चौथे नंबर पर हैं। कर्नाटक के पूर्व कप्तान आर विनय कुमार ने 923 विकेट लिए हैं।

शमी के 900 विकेट — भारतीय तेज गेंदबाजों में कहाँ? शमी — विकेट 900 सक्रिय खिलाड़ी कपिल देव 1170 शमी से 270 आगे ज़हीर खान 1168 शमी से 268 आगे शमी का स्थान 6वां भारतीय पेसर में विकेट चार्ट पूरी तालिका अंतर चार्ट सभी सक्रिय (शमी) रिटायर्ड कुल विकेट — प्रोफेशनल क्रिकेट में (अधिक = बेहतर) 1 कपिल देव शीर्ष रिटायर्ड | भारत 1170 2 ज़हीर खान रिटायर्ड | भारत 1168 3 जयदेव उनादकट रिटायर्ड | भारत 941 4 जवागल श्रीनाथ रिटायर्ड | भारत 940 5 आर विनय कुमार रिटायर्ड | भारत 923 6 मोहम्मद शमी सक्रिय खेल रहे हैं | भारत 900 # गेंदबाज विकेट स्थिति शमी से अंतर 1 कपिल देव 1170 रिटायर्ड +270 2 ज़हीर खान 1168 रिटायर्ड +268 3 जयदेव उनादकट 941 रिटायर्ड +41 4 जवागल श्रीनाथ 940 रिटायर्ड +40 5 आर विनय कुमार 923 रिटायर्ड +23 6 मोहम्मद शमी 900 सक्रिय — शमी के 900 विकेट पूरे — कपिल देव के रिकॉर्ड (1170) तक पहुंचने के लिए 270 और विकेट चाहिए। वह अभी सक्रिय हैं। शमी (900) से बाकी का अंतर (कम = शमी के करीब) 1 कपिल देव 1170 विकेट | रिटायर्ड +270 2 ज़हीर खान 1168 विकेट | रिटायर्ड +268 3 जयदेव उनादकट 941 विकेट | रिटायर्ड +41 4 जवागल श्रीनाथ 940 विकेट | रिटायर्ड +40 5 आर विनय कुमार 923 विकेट | रिटायर्ड +23 स्रोत: प्रोफेशनल क्रिकेट आंकड़े | अंतरराष्ट्रीय + घरेलू क्रिकेट Jansatta InfoGenIE

मोहम्मद शमी का करियर

मोहम्मद शमी के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने टेस्ट में 229, वनडे में 206 और टी20 में 27 विकेट लिए हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके 462 विकेट हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 377, लिस्ट ए क्रिकेट में 283 और टी20 में 238 विकेट हैं। आईपीएल में उनके 145 विकेट हैं।

सेंट्रल जोन ने ईस्ट जोन को बराबर स्कोर पर रोका

दलीप ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन ने शानदार वापसी करते हुए ईस्ट जोन को 266 रन पर आउट कर दिया। इशान किशन की अगुआई वाली ईस्ट जोन के लिए वैभव सूर्यवंशी 81 गेंद पर 92 रन और अभिमन्यु ईश्वरन 106 गेंद पर 69 ने बनाए। पूरी खबर पढ़ें।