मोहम्मद शमी का नाम इन दिनों लगातार भारतीय टीम में चयन नहीं होने के लिए चर्चा का विषय बना है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ लगातार शमी की फिटनेस पर बयानबाजियां होती थीं। अब प्रज्ञान ओझा की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने भी न्यूजीलैंड दौरे के लिए शमी पर भरोसा नहीं दिखाया, मगर रणजी ट्रॉफी 2026-27 में स्टार खिलाड़ी का शानदार प्रदर्शन जारी है।

रणजी ट्रॉफी के मौजूदा संस्करण में शमी बंगाल के लिए तीन पारियों में 8 विकेट ले चुके हैं। वहीं केरल के खिलाफ जारी मैच में बंगाल के लिए दूसरी पारी में शमी ने बल्ले से भी धूम मचा दी। इस मुकाबले में मोहम्मद शमी ने पहली पारी में 28 गेंद पर 17 रन का योगदान दिया और दो चौके लगाए। फिर दूसरी पारी में उन्होंने टी20 अंदाज में बल्लेबाजी की और 19 गेंद पर 26 रन ठोक दिए।

इस पारी में शमी के बल्ले से तीन छक्के निकले। उन्होंने इससे पहले गेंदबाजी करते हुए इसी मैच में पहली पारी में 11 ओवर में 2 मेडन के साथ 35 रन देकर 3 विकेट झटके थे। दिल्ली के खिलाफ वह पहला मैच भी बंगाल के लिए खेले थे और 5 विकेट उस मैच में उन्होंने झटके थे। यानी गेंद और बल्ले से कमाल करने के साथ-साथ मोहम्मद शमी पूरी तरह फिट नजर आ रहे हैं। फिर भी लगातार उनको टीम इंडिया से नजरअंदाज किया जा रहा।

बंगाल बनाम केरल मैच में क्या-क्या हुआ?

बंगाल ने रणजी ट्रॉफी के ग्रुप सी मुकाबले में जीत के लिए 355 रन का पीछा कर रही केरल को दूसरी पारी में 53 रन पर चार झटके देकर लगातार तीसरी जीत की उम्मीद मजबूत कर ली। बल्लेबाजी के लिए मुश्किल पिच पर केरल के सामने जीत के लिए 302 रन बनाने और ड्रॉ कराने के लिए छह विकेट बचाने की चुनौती है। इससे पहले केरल ने अनुभवी ऑफ स्पिनर जलज सक्सेना की शानदार गेंदबाजी के दम पर बंगाल की दूसरी पारी 198 रन पर समेट दी।

सक्सेना ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 38वीं बार एक पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा किया। पहली पारी में बंगाल के गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने केरल को 141 रन पर आउट कर 209 रन की बढ़त हासिल की थी। बंगाल की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर प्रदीप्त प्रमाणिक ने केरल की पहली पारी में चार विकेट लिए थे। मोहम्मद शमी ने तीन और शाहबाज अहमद ने दो विकेट हासिल किए थे।

दूसरी पारी में भी प्रमाणिक का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने केरल के चारों विकेट झटके। खास बात यह रही कि अभिषेक नायर नाम के दो बल्लेबाज बिना खाता खोले आउट हुए। पिच से स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही है और असमान उछाल के कारण बल्लेबाजी मुश्किल हो गई है। मौसम ने साथ दिया तो बंगाल बड़ी जीत दर्ज कर सकता है। दिल्ली और सेना के खिलाफ पहले ही पूरे अंक हासिल कर चुकी बंगाल की टीम जीत के साथ तीन मैचों में 18 अंक तक पहुंच जाएगी।

Ranji Trophy: रजत पाटीदार का शतक, सारांश जैन के 13 विकेट; मध्यप्रदेश ने बिहार को पारी और 174 रन से हराया

रणजी ट्रॉफी 2026-27 के संस्करण के तीसरे मैच में मध्य प्रदेश ने अपनी पहली जीत दर्ज की है। रजत पाटीदार की कप्तानी वाली एमपी की टीम ने पहले दोनों मैच ड्रॉ होने के बाद अब बिहार को पारी और 174 रन से हराया। सारांश जैन ने इस मैच में 13 विकेट अपने नाम किए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





