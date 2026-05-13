आईपीएल 2026 में वैसे तो बल्लेबाजों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है और कई बार रनों के अंबार देखे गए हैं। मगर यह सीजन भारत के पुराने गेंदबाजों के लिए भी काफी शानदार रहा है। खासतौर से वह गेंदबाज जिनकी भारतीय टीम में जगह स्थिर नहीं है और या जो काफी समय से बाहर हैं। ऐसे नामों में भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी का जलवा दिखा है। जबकि मोहम्मद सिराज 56 मैचों तक इस सीजन में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने वाले गेंदबाज हैं।
अगर इस लिस्ट के टॉप 5 पर नजर डालें तो भारत के तीन बड़े नाम हैं। मोहम्मद सिराज के अलावा भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी भी टॉप 5 में हैं। जबकि फैंस जसप्रीत बुमराह के आंकड़े देख हैरान रहे जाएंगे। भारतीय टीम के सबसे घातक पेसर में से एक बुमराह इस लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं। जबकि अंशुल कम्बोज और प्रिंस यादव भी उनसे ऊपर हैं।
IPL 2026 में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने वाले गेंदबाज (56 मैचों तक)
|खिलाड़ी
|डॉट गेंदें
|मैच
|पारियां
|ओवर
|रन
|विकेट
|औसत
|इकॉनमी
|स्ट्राइक रेट
|4w
|5w
|मोहम्मद सिराज (GT)
|130
|12
|12
|44.0
|362
|13
|27.84
|8.22
|20.30
|0
|0
|कगिसो रबाडा (GT)
|127
|12
|12
|46.0
|421
|21
|20.04
|9.15
|13.14
|0
|0
|मोहम्मद शमी (LSG)
|114
|11
|11
|43.0
|373
|9
|41.44
|8.67
|28.66
|0
|0
|जोफ्रा आर्चर (RR)
|111
|11
|11
|40.0
|365
|15
|24.33
|9.12
|16.00
|0
|0
|भुवनेश्वर कुमार (RCB)
|103
|11
|11
|43.0
|321
|21
|15.28
|7.46
|12.28
|1
|0
|अंशुल कंबोज (CSK)
|102
|11
|11
|39.4
|365
|19
|19.21
|9.20
|12.52
|0
|0
|प्रिंस यादव (LSG)
|101
|11
|11
|41.0
|335
|16
|20.93
|8.17
|15.37
|0
|0
|सुनील नरेन (KKR)
|94
|9
|9
|35.0
|228
|10
|22.80
|6.51
|21.00
|0
|0
|राशिद खान (GT)
|93
|12
|12
|41.5
|342
|16
|21.37
|8.17
|15.68
|1
|0
|जसप्रीत बुमराह (MI)
|91
|11
|11
|41.0
|349
|3
|116.33
|8.51
|82.00
|0
|0
यह लिस्ट देखकर साफ है कि एक समय आईपीएल में अपनी इकॉनमी के लिए जाने जाते जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन इस सीजन कुछ खास नहीं रहा है। उन्होंने 11 मैचों में सिर्फ 91 गेंदे ही डॉट फेंकी हैं। उनकी इकॉनमी भी 8.5 से ज्यादा की है। जबकि युवा गेंदबाज अंशुल और प्रिंस भी बुमराह से ऊपर हैं। आईपीएल 2026 में मुंबई के खराब प्रदर्शन का एक कारण बुमराह का आउट ऑफ फॉर्म होना भी रहा है।
‘उन्हें अभी खुद नहीं पता क्या करना है’, वैभव सूर्यवंशी पर एबी डिविलयर्स का बड़ा बयान, कहा- असली परीक्षा अभी बाकी
एबी डिविलियर्स ने 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के करियर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफतौर पर कहा है कि वैभव की असली परीक्षा अभी बाकी है। वैभव के तीनों फॉर्मेट के आंकड़े भी इस खबर में उपलब्ध हैं:-