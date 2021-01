भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैच की सीरीज के तीसरे टेस्ट के पहले दिन राष्ट्रगान के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भावुक हो गए। उनकी आंख से आंसू बहने लगे थे। पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद इस बारे में पूछे जाने पर सिराज ने कहा कि उन्हें पिता की याद आ गई थी। वे उस दौरान अपने पिता के बारे में सोच रहे थे जिनका नवंबर में निधन हो गया था। इस तेज गेंदबाज ने भारत के लिए खेलने के सपने को पूरा करने के लिए तब आस्ट्रेलिया में ही ठहरने का फैसला किया था।

कैमरे में कैद हुए इस भावुक क्षण के बारे में पूछने पर सिराज ने कहा, ‘‘उस समय पिता की याद आ गई। मैं बहुत भावुक था। वह मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहते थे। काश वह मुझे भारत के लिये खेलते हुए देख पाते।’’ सिराज ने पुकोवस्की को शार्ट बाउंसर डालने के बारे में कहा, ‘‘पिछले मैच (अभ्यास मैच) में हम उसे शार्ट गेंदबाजी कर रहे थे और इस मैच में भी हमने ऐसी ही कोशिश की क्योंकि वह उन्हें छोड़ नहीं रहा था बल्कि खेल रहा था। इसलिये योजना उसे बाउंसर से हैरान करने की थी। ’’

