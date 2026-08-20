भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज इन दिनों टीम इंडिया के साथ श्रीलंका दौरे पर हैं जहां भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आयोजन हो रहा है। सिराज ने इस टेस्ट सीरीज के पहले मैच में यानी गॉल में दो विकेट हासिल किए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में बेन स्टोक्स से आगे निकल गए। गॉल में स्पिनर्स का बोलबाला था इस वजह से सिराज ज्यादा सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन उन्होंने इस मैदान पर काफी प्रभावित किया।
सिराज हैं बेन स्टोक्स से आगे
मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में एक विकेट लिया जबकि दूसरी पारी में भी उन्हें एक सफलता मिली और वो इन दो विकेट के साथ बेन स्टोक्स से आगे निकल गए। सिराज ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में अब तक कुल 41 विकेट लिए हैं जबकि बेन स्टोक्स ने कुल 39 विकेट लिए थे। बेन स्टोक्स अब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाजों की लिस्ट में सिराज अब बेन स्टोक्स के पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं जबकि बेन स्टोक्स चौथे नंबर पर खिसक गए।
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले इंग्लैंड के जोश टंग हैं जिनके नाम पर 50 विकेट दर्ज है। जोश टंग ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 5 विकेट लिए थे और वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में 50 विकेट पूरे करने वाले पहले गेंदबाज भी बने थे। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मिचेल स्टार्क हैं जिनके नाम पर कुल 48 विकेट दर्ज हैं। टॉप-10 गेंदबाजों की लिस्ट में जहां सिराज तीसरे नंबर पर हैं तो वहीं जसप्रीत बुमराह 7 मैचों में 29 विकेट लेकर 9वें स्थान पर मौजूद हैं।
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाज
|प्लेयर
|साल
|मैच
|पारी
|गेंद
|ओवर
|मेडन
|रन
|विकेट
|बेस्ट बॉलिंग
|औसत
|इकानॉमी
|स्ट्राइक रेट
|4 विकेट
|5 विकेट
|जोश टंग
|2025-2026
|10*
|19
|1989
|331.3
|33
|1359
|50
|5/45
|27.18
|4.09
|39.78
|2
|3
|मिचेल स्टार्क
|2025-2026
|9
|18
|1492
|248.4
|30
|934
|48
|7/58
|19.45
|3.75
|31.08
|0
|3
|मोहम्मद सिराज
|2025-2026
|10
|19
|1809
|301.3
|47
|1094
|41
|6/70
|26.68
|3.62
|44.12
|2
|2
|बेन स्टोक्स
|2025-2026
|11
|20
|1765
|294.1
|38
|959
|39
|5/23
|24.58
|3.26
|45.25
|2
|2
|शेमार जोसेफ
|2025-2026
|7
|14
|1238
|206.2
|28
|774
|35
|5/87
|22.11
|3.75
|35.37
|4
|1
|जायडन सिल्स
|2025-2026
|12
|23
|2130
|355
|63
|1173
|35
|5/20
|33.51
|3.3
|60.85
|0
|2
|ब्रायडन कार्स
|2025-2026
|9
|17
|1762
|293.4
|36
|1215
|31
|4/34
|39.19
|4.13
|56.83
|2
|0
|रॉस हार्मर
|2025-2025
|4
|8
|1029
|171.3
|36
|429
|30
|6/37
|14.3
|2.5
|34.3
|3
|2
|जसप्रीत बुमराह
|2025-2025
|7
|13
|1401
|233.3
|51
|654
|29
|5/27
|22.55
|2.8
|48.31
|0
|3
|जोफ्रा आर्चर
|2025-2026
|8*
|15
|1520
|253.2
|40
|779
|29
|5/53
|26.86
|3.07
|52.41
|1
|1
ऋषभ पंत बने नंबर 1, टूटा एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड; टेस्ट में सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के लगाने वाले टॉप-4 बल्लेबाज
ऋषभ पंत अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं और उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)