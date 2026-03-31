मोहम्मद शमी की वापसी को लेकर लगातार इन दिनों कई आवाजें उठती रही हैं। घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन, लंबे स्पेल के बावजूद उन्हें टीम इंडिया में नहीं चुना जा रहा है। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर भी शमी को लेकर दोहरी बातें करते आए हैं। कभी वह कहते हैं कि शमी फिट नहीं हैं तब शमी 200 ओवर घरेलू क्रिकेट में डाल देते हैं। ऐसा ही लगातार पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। इसी बीच शमी ने अब अपने रिटायरमेंट पर बड़ा बयान दिया है।
मोहम्मद शमी ने बताया है कि वह कब क्रिकेट को अलविदा कहेंगे। उन्होंने साथ ही एक बार फिर से अपनी पुरानी बात दोहराई है कि, टीम में चयन उनके हाथ में नहीं है। वह बस अच्छा खेल दिखा सकते हैं। ऐसे ही कई बड़े बयान मोहम्मद शमी ने शुभांकर मिश्रा के साथ अपने नए पॉडकास्ट में दिए हैं। वहीं उन्होंने इस बातचीत में यह भी कहा कि वह टी20 के लिए बॉलर नहीं माने जाते हैं लेकिन अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो कोई इंडियन बॉलर उनके आसपास नहीं है।
‘उस दिन मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा’
मोहम्मद शमी को लगातार टीम इंडिया में सेलेक्शन से नजरअंदाज किया जा रहा है। कई सवाल उनके रिटायरमेंट को लेकर भी उठते हैं। इसको लेकर खुद भारतय गेंदबाज ने कहा,”मैं अभी बिल्कुल भी इस बारे में सोच नहीं रहा। ऐसी सोच आपको नीचे गिराती है। इसलिए मैंने अभी रिटायरमेंट के बारे में कुछ नहीं सोचा है। मैं जिस दिन सुबह सोकर जागूंगा और जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं क्रिकेट से अब बोर हो गया हूं, उस दिन मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा।”
टीम इंडिया में सेलेक्शन पर क्या बोले शमी?
वहीं शमी से जब टीम में सेलेक्शन और आरपी सिंह व प्रज्ञान ओझा के आने से सेलेक्शन की उम्मीद पर बात की तो उन्होंने कहा,”किसे उम्मीद नहीं होती, और होनी भी चाहिए। कभी किसी को उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। फिर भी यह मैं नहीं बता सकता और यह मेरे हाथ में नहीं है, मैं बार-बार यह कहता हूं। मेरे हाथ में गेंद तो मैं विकेट दे सकता हूं, मैं पानी पिला सकता हूं, लेकिन जब हाथ में गेंद नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं।”
इसके अलावा शमी ने अपने टी20 क्रिकेट के रिकॉर्ड पर भी बात की। जब पूछा गया कि शमी को क्यों टी20 का बॉलर नहीं माना जाता है और उनका चयन नहीं होता है, तो वह बोले,”रही आईपीएल की बात तो मेरा रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कोई इंडियन बॉलर मेरे आसपास हो तो मैं फिर भी टी20 बॉलर नहीं हूं। लास्ट 5-6 साल उठा लो लगभग 130 विकेट होंगे, फिर भी मैं नहीं हूं टी20 गेंदबाज।”
मोहम्मद शमी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर हैं। पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद से उन्हें टेस्ट और वनडे की टीम तक में जगह नहीं दी गई है। दूसरी तरफ बुमराह को वर्कलोड मैनेज करके खिलाया गया, लेकिन शमी लगातार नजरअंदाज हुए। टी20 टीम में तो वह लंबे समय से प्लान का हिस्सा ही नहीं हैं। अब देखना होगा कि अगले साल होने वाले 2027 वनडे वर्ल्ड कप में शमी की वापसी होती है या नहीं। उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए थे।
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