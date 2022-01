जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को आराम देने पर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने किया विरोध, टेस्ट टीम के कप्तान को लेकर कही ये बात

Jasprit Bumrah And Mohammad Shami Rested For IND vs WI Series: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पेसर ब्रेट ली ने बुमराह और शमी को आराम देने के फैसले का विरोध किया है। साथ ही उन्होंने सिर्फ रोहित शर्मा नहीं बल्कि 4-5 खिलाड़ियों को टेस्ट टीम की कप्तानी का दावेदार बताया है।

जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए आराम दिया गया है (सोर्स- ट्विटर)

