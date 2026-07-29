भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 15 खिलाड़ियों की टीम का ऐलान किया। इस अहम सीरीज के लिए अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को टीम में शामिल नहीं किया गया जिससे पता चलता है कि चयनकर्ता अब आगे की सोच रहे हैं और टीम के भविष्य की योजना बना रहे हैं।

टीम से बाहर होने के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने घरेलू क्रिकेट में वापसी की थी और अपने शानदार प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया था। इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने लंबे स्पैल में गेंदबाजी की साथ ही रणजी ट्रॉफी में 37 विकेट लिए और बार-बार कहा कि वह पूरी तरह फिट हैं। हालांकि अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने श्रीलंका दौरे के लिए एक बार फिर उन्हें नजरअंदाज कर दिया।

शमी अब भारत की भविष्य की योजनाओं का हिस्सा नहीं

स्पोर्टस्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद शमी अब भारत की भविष्य की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चयनकर्ताओं ने सभी फॉर्मेट में 15 युवा तेज गेंदबाजों का एक ग्रुप चुन लिया है जो आने वाले कुछ सालों में भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभालेंगे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चयनकर्ता पहले से ही अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकल और 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। वे सीनियर तेज गेंदबाजों के करियर को आगे नहीं बढ़ाना चाहते बल्कि युवा गेंदबाजों को लगातार इंटरनेशनल अनुभव देना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना चाहते हैं।

जसप्रीत बुमराह सभी फॉर्मेट में भारत के मुख्य तेज गेंदबाज बने हुए हैं। उन्हें श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है, लेकिन उनका खेलना फिटनेस टेस्ट पास करने पर निर्भर करेगा। टीम मैनेजमेंट उनके वर्कलोड को भी सावधानी से मैनेज कर रहा है। बुमराह हर टेस्ट मैच नहीं खेल सकते और सेलेक्टर्स उनके आस-पास एक भरोसेमंद तेज गेंदबाजी अटैक तैयार करना चाहते हैं। स्पोर्टस्टार के अनुसार चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की देखरेख में यह बदलाव पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें युवा तेज गेंदबाजों को तैयार करने पर पूरा फ़ोकस है।

ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद शमी टीम से बाहर हो गए हैं इसलिए मोहम्मद सिराज पर ज्यादा जिम्मेदारी आने की उम्मीद है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चयनकर्ताओं का मानना ​​है कि पीछे मुड़कर देखने से बस जो होना है उसमें देरी ही होगी क्योंकि वे अनुभव के बजाय युवा खिलाड़ियों को मौका देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यों वाली टीम का ऐलान किया। रविंद्र जडेजा की टेस्ट टीम में वापसी हुई जबकि घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले मध्य प्रदेश के स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार टेस्ट टीम में चुना गया।

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