मोहम्मद शमी इन दिनों भारतीय टीम से बाहर हैं और लगातार उनका नाम चर्चा में है। एक तरफ फैंस उन्हें टीम में वापस लाने की बात करते हैं। वहीं चयनकर्ताओं के गुट का मानना है कि उनका करियर शायद अब खत्म हो चुका है। मगर इसी बीच भारतीय गेंदबाज ने वंदे मातरम् कहने पर ऐतराज जताने वालों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मुझसे कई बार पूछा गया है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे किसी का डर नहीं है।

टाइम्स नाऊ के हिंदी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान मोहम्मद शमी ने बेबाक बयान दिया है। भारतीय क्रिकेटर ने वंदे मातरम् पर विवाद करने और इसे कहने, पढ़ने या बोलने पर ऐतराज जताने वाले लोगों को आईना दिखाया है। शमी ने दो टूक कहा कि किसे दिक्कत है? दिक्कत होनी भी क्यों चाहिए? उन्होंने साफतौर पर कहा कि जो आदेश हमारे देश की सरकार पारित करती है उसे मानना चाहिए।

क्या बोले मोहम्मद शमी?

दरअसल एंकर ने जब मोहम्मद शमी से पूछा और कहा, वंदे मातरम् का अगर कोई एहतराम नहीं करेगा तो 3 साल की सजा होगी, आपको ऐतराज है क्या वंदे मातरम् कहने से, पढ़ने से गाने से? इस पर जवाब देते हुए शमी ने कहा,”उसमें क्या हो जाना है, मैं तो नहीं बदल जाना। यह तो हमारे दीन और ईमान में भी है। अगर आपकी सरकार किसी नियम को लागू करती है तो आपका हक है उसे मानना। इसमें तो धर्म और जात से कोई फर्क नहीं पड़ता है।”

शमी ने इस पर आगे कहा,”वंदे मातरम् हो या कोई कहता है कि जय हिंद कहने में दिक्कत है, किसको दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता होनी चाहिए। अगर मैं आज भारत माता की जय कहता हूं तो मेरा क्या बिगड़ जाना है। मैं अपनी कंट्री (देश) का नाम ले रहा हूं। मैं तो कहता हूं इन चीजों से क्या फर्क पड़ना है। मेरे सामने कई बार ऐसा आया है, मुझसे लाइव कैमरा में बोला गया है। मुझे किसी का डर नहीं है।”

टीम इंडिया में वापसी का इंतजार?

मोहम्मद शमी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर हैं। पिछले साल मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी में शमी की वापसी हुई थी। उसके बाद से वह फिर इंजरी के बाद बाहर हो गए। वह मौजूदा समय में भारत की टी20, वनडे और टेस्ट किसी टीम का हिस्सा नहीं हैं। मांग उनको लाने की फैंस करते हैं। मगर चयनकर्ताओं का मूड अलग लग रहा है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक उनका करियर शायद अब खत्म हो चुका है। मगर शमी हार नहीं मानते हैं। वह लगातार घरेलू क्रिकेट, आईपीएल में खेल रहे हैं। वह 23 अगस्त से दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन के लिए खेलते नजर आएंगे।

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