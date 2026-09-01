मोहम्मद शमी टीम इंडिया से भले ही लंबे समय से बाहर हैं लेकिन उनका घरेलू क्रिकेट, आईपीएल में लगातार शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। सैयद मुश्ताक अली, रणजी और विजय हजारे के बाद दलीप ट्रॉफी में भी मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी की। सेमीफाइनल मुकाबले में शमी ने दोनों पारियों में कुल मिलाकर 32 ओवर फेंके और 98 रन देकर 5 विकेट भी झटके। दूसरी पारी में उन्होंने एक ऐसा कैच भी पकड़ा जो उनकी फिटनेस, फुर्ती को दर्शाता है।

शमी ने ईस्ट जोन के लिए सेमीफाइनल मुकाबले में सबसे ज्यादा ओवर गेंदबाजी की है। वहीं एक तरफ चयनकर्ता लगातार उनकी फिटनेस का बहाना देते आए हैं। मगर 2023 वर्ल्ड कप के हीरो ने दिखा दिया फिर कि वह पूरी तरह फिट हैं। उसके बाद सेंट्रल जोन के खिलाड़ी हर्ष दुबे का उन्होंने अपनी ही गेंदबाजी पर एक हाथ से बेहतरीन कैच पकड़ा और अपनी फुर्ती भी दिखाई। शमी के इस कैच का वीडियो बीसीसीआई डॉमेस्टिक ने अपने एक्स हैंडल पर भी शेयर किया।

मोहम्मद शमी के हैरतअंगेज कैच का वीडियो

Brilliant reflexes 👌



Mohd. Shami pulls off a fantastic one-handed-catch off his own bowling to dismiss Harsh Dubey 🙌#DuleepTrophy | #CZvEZ



Scorecard ▶️ https://t.co/kyExeix2VY pic.twitter.com/G7ZYgbpmi7 — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 1, 2026

मोहम्मद शमी ने सेंट्रल जोने के खिलाफ इस सेमीफाइनल मुकाबले की पहली पारी में 16 ओवर फेंकते हुए 42 रन दिए थे और 2 विकेट झटके थे। उसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने 16 ओवर में 56 रन देते हुए तीन विकेट अपने नाम किए। इस तरह उन्होंने इस अहम मुकाबले में ईस्ट जोन के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की।

मार्च 2025 से नहीं खेले इंटरनेशनल क्रिकेट

मोहम्मद शमी ने 2023 वर्ल्ड कप में भारत के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उन्होंने मात्र 6 मैचों में सर्वाधिक 19 विकेट झटके थे। उसके बाद वह चोटिल हो गए थे और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उनकी वापसी हुई। उन्होंने यहां भी 9 विकेट अपने नाम किए। फिर इसके बाद शमी की वापसी नहीं हुई। वह आईपीएल खेले और लगातार घरेलू क्रिकेट में भी नजर आए, लेकिन टीम इंडिया में चयनकर्ताओं ने उनकी फिटनेस का बहाना देते हुए उनका चयन नहीं किया।

रिंकू-रजत फ्लाप, शमी और मुकेश की बेहतरीन गेंदबाजी; दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में ईस्ट जोन को मिला 159 का लक्ष्य

दलीप ट्रॉफी 2026 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में ईस्ट जोन को जीत के लिए 159 रन का लक्ष्य मिला है। सेंट्रल जोन की टीम दूसरी पारी में 158 रन पर सिमट गई। रिंकू सिंह और रजत पाटीदार फ्लाप रहे। मुकेश कुमार ने 4 और मोहम्मद शमी ने 3 विकेट झटके। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



