क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ी एक दूसरे के साथ हंसी-मजाक करते हैं और कभी-कभी कुछ तकरार भी देखने को मिलती है। ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 7 नवंबर को अबु धाबी के मैदान पर खेले गए पहले वनडे मुकाबले में भी। तीन मैचों की टी-20 सीरीज गंवाने के बाद न्यूजीलैंड इस मुकाबले में अलग रंग में नजर आ रही थी लेकिन खेल के 18वें ओवर में ही मैदान पर एक हल्की सी तकरार भी देखने को मिली।

रॉस टेलर बल्लेबाजी कर रहे थे और मोहम्मद हफीज के हाथों में गेंद थी जिन्होंने टी-20 मुकाबले में धमाल मचाकर टीम को जीत दिलाई थी। ऐसे में टेलर ने हफीज की गेंदबाजी एक्शन पर सवाल उठाते हुए अंपायर से कहा कि गेंदबाज पूरी तरह से गेंदबाजी के नियमों को नहीं फॉलो कर रहा है। बता दें कि हफीज को इसी गेंदबाजी एक्शन के कारण साल 2014, 1015 और 2017 में आईसीसी ने सस्पेंड भी किया है। ऐसे में उनके ऊपर जब फिर से सवाल उठा तो इसे देख कप्तान सरफराज थोड़ा नाराज दिखे।

WATCH: @RossLTaylor accusing @MHafeez22 of chucking in his first over

Is that not for the match officials to decide? br>

Ball-by-ball clips & live-blog: https://t.co/d4eFVZLwQf #PAKvNZ pic.twitter.com/HVYwK3KWnE

— Cricingif (@_cricingif) November 7, 2018