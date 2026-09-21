पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान को ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़े मामलों में उनकी संलिप्तता को लेकर राष्ट्रीय साइबर अपराध जांच एजेंसी (NCCIA) द्वारा की जा रही जांच के संबंध में मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं दी। एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि रिजवान ने पिछले सप्ताह दो बार पीसीबी से मीडिया से बात करने की अनुमति लेने के लिए संपर्क किया था, लेकिन दोनों ही मौकों पर उनका आग्रह नकार दिया गया।

टीम के सीनियर साथियों इमाम उल हक और सलमान अली आगा के साथ इंग्लैंड दौरे के बीच से वापस स्वदेश बुलाए गए रिजवान तब से सुर्खियों में हैं जब एनसीसीआईए ने उनसे ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़े एक मामले और उनके वित्तीय लेनदेन के बारे में पूछताछ की थी। लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान रिजवान और इमाम दोनों के फोन जब्त कर लिए गए थे और अब एनसीसीआईए उनकी फोरेंसिक जांच कर रही है।

रिजवान स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं

पीसीबी ने अभी तक इस मामले पर कोई साफ बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि रिजवान ने मीडिया से बात करने की अनुमति के लिए बोर्ड से संपर्क किया था, क्योंकि वह मामले को साफ करना चाहते थे और अपनी बात रखना चाहते थे। पीटीआई के अनुसार सूत्र ने कहा, ‘रिजवान चाहते थे कि पीसीबी उन्हें मीडिया से बात करने और उन्हें स्थिति स्पष्ट की इजाजत दे क्योंकि उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर बहुत भम्र की स्थिति और अटकलें हैं।’

इमाम पर कोई बात नहीं हो रही

आम तौर पर बोर्ड के साथ कोई भी केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ी पीसीबी से मंजूरी लिए बिना मीडिया से बात नहीं कर सकता या कोई सार्वजनिक बयान नहीं दे सकता। दिलचस्प बात यह है कि जहां रिजवान सुर्खियों में हैं, वहीं उनके साथी इमाम पर कोई बात नहीं हो रही है। इमाम पर चोट गंभीर न होने के बाद भी लॉर्ड्स टेस्ट की दोनों पारियों में बैटिंग न करने को लेकर जांच रही है। इमाम को एनसीसीआईए ने 9 सितंबर को लाहौर में रिजवान के साथ पूछताछ के लिए बुलाया था।

मोहम्मद रिजवान को लाहौर हाई कोर्ट से झटका

लाहौर हाई कोर्ट ने मोहम्मद रिजवान की फोन जांच के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आंतरिक जांच के बीच यह मामला सामने आया था। पूरी खबर पढ़ें।