भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के वनडे करियर पर अटकलों के बीच पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने उनका और विराट कोहली का बचाव किया। उन्होंने अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी का उदाहरण देकर बताया कि क्यों रोहित और विराट की 2027 वर्ल्ड कप में जरूरत होगी? 39 साल के मेसी की टीम लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है और खिताब का बचाव करने से एक कदम दूर हैं।

क्रिकबज पर मोहम्मद कैफ ने कहा, ‘फुटबॉल विश्व कप पता नहीं आप लोग देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। फॉलो कर रहे होंगे। मेसी 39 साल के हैं उनकी टीम फाइनल में आ गई है। कितने साल के, 39 साल के फुटबॉल खेल रहे हैं वो। कल का मैच था अगर आपने देखा होगा।’

कैफ ने मेसी के अनुभव का दिया उदाहरण

कैफ ने कहा, ‘मैंने तो देखा है इसलिए बोल रहा हूं। उन्होंने गोल नहीं मारा है। उन्होंने जो दो गोल हुए हैं उनकी बदौलत हुए हैं। वो सपोर्ट रोल में थे। उन्होंने पास किया गोल किसी और ने मारा, पर पास मेसी ने किया है। कभी-कभी 3-4 बंदे उनके पास घूम रहे होते हैं न यार ये गोल मारता है, ये गोल मारता है। उन्होंने दिमाग क्या लगाया यार गोल मैं नहीं मारता हूं। मैं पास करता हूं तो आगे गैप मिल गया।’

दोनों का रहना बहुत काम आएगा शुभमन गिल कप्तान को

कैफ ने कहा, ‘एक्सपीरियंस ये होता। मैं एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी चाहे फुटबॉल हो या क्रिकेट हो बहुत काम आने वाले हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा। ये तो व्हाइट बॉल के ग्रेट्स में आते हैं। हिंदुस्तान के लिए रन पर रन मार रहे हैं। मैच विनिंग पारियां आ रही हैं। और अभी बहुत तगड़ा लय बनाकर चल रहे हैं। विराट कोहली तो बहुत तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं। इनकी आवश्यकता 100 प्रतिशत 2027 विश्व कप में पड़ेगी। उस बाउंसी कंडिशन में जहां पर बॉल मूव भी करेगा, फास्ट भी आएगा। इन दोनों का रहना बहुत काम आएगा शुभमन गिल कप्तान को।’

‘रोहित-विराट को सम्मान मिलना चाहिए, चयनकर्ताओं पर भड़का दिग्गज

रोहित शर्मा के लॉर्ड्स में आखिरी इंटरनेशनल मैच होने की रिपोर्ट के बाद एक पूर्व क्रिकेटर को गुस्सा आ गया। उन्होंने चयनकर्ताओं को साफतौर पर घेरा और कहा कि रोहित-विराट को सम्मान मिलना चाहिए। पूरी खबर पढ़ें।