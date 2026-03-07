टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से ठीक पहले पूर्व भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने टीम इंडिया को बड़ा सुझाव दिया। कैफ का मानना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले के लिए भारत को प्लेइंग 11 से अभिषेक शर्मा को बाहर कर देना चाहिए। अभिषेक के लिए ये वर्ल्ड कप काफी खराब गुजर रहा है और बल्ले से वो कुछ खास नहीं कर पाए हैं जबकि फील्डिंग में भी उनकी खराब फॉर्म का असर दिख रहा है और उन्होंने अब तक काफी कैच छोड़े हैं।

अभिषेक शर्मा को ब्रेक देना चाहिए

कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि इंडिया अभिषेक शर्मा को ब्रेक दे सकता है। उन्होंने अब तक बहुत सारे मैच खेले हैं और बदलाव करने में कोई बुराई नहीं है। आप फाइनल के लिए टीम में बदलाव कर सकते हैं। वेस्टइंडीज भी जब भारत के खिलाफ खेला था तब ब्रैंडन किंग के आउट ऑफ फॉर्म में होने की वजह से रोस्टन चेज ने ओपन किया था। इंडीज ने किंग को 5-6 मैचों में मौका दिया, लेकिन फिर भारत के खिलाफ उसे बड़े मुकाबले में ब्रेक दिया गया। मेरा मानना है कि जैसे आप संजू को लाए और उन्होंने काफी अच्छा किया वैसे ही ये बदलाव भी आपके फेवर में रहेगा।

रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 में करें शामिल

भारत के पास अभी रिंकू सिंह जैसे बैटर हैं जिन्होंने हर जगह रन बनाए हैं चाहे वो टेस्ट हो, रणजी ट्रॉपी हो या आईपीएल हो। कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज भी हर जगह विकेट लेते हैं। जब आप डगआउट में देखते हैं कि अभिषेक शर्मा की जगह कौन ले सकता है तो आप देखते हैं कि रिंकू सिंह वहां बैठे हैं इसलिए आप उन्हें अंदर लाएं। एक बैटर संघर्ष कर रहा है और दूसरा खिलाड़ी अच्छा करने के बावजूद बाहर बैठा है। वरुण के बारे में कैफ ने कहा कि भारत उन्हें ड्रॉप नहीं करेगा और अगले मैच में वो अपनी लाइन बदल सकते हैं।

अभिषेक की तुलना संजू से ना करें

अभिषेक और संजू के बीच का फर्क बताते हुए कैफ ने कहा कि संजू ने टी20 प्रारूप में अब तक 8000 से ज्यादा रन बनाए हैं। चाहे रन हो या छक्के मारने की काबिलियत, उनका नाम आईपीएल में टॉप 10 में आता है। वो पहले से ही एक जाने-माने खिलाड़ी हैं। अभिषेक शर्मा अभी यंग हैं और उन्हें अपने खेल पर काम करना होगा। वो अभी तैयार नहीं हैं और उनकी तुलना संजू से ना करें। संजू पहले से ही तैयार हैं और उन्होंने 11 साल पहले भारत के लिए डेब्यू किया था। आईसीसी इवेंट या वर्ल्ड कप में खेलने में बहुत फर्क होता है।

