भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैच की सीरीज के तीसरे टेस्ट के पहले दिन राष्ट्रगान के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भावुक हो गए। उनकी आंख से आंसू बहने लगे थे। सिराज की इस तस्वीर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शेयर किया। भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने उनके फोटो को शेयर किया और सिराज की देशभक्ति को सलाम किया। कैफ ने कहा कि कुछ लोग ये तस्वीर जरूर देखें।

कैफ ने कहा, ‘‘मैं कुछ लोगों को कहना चाहता हूं कि इस तस्वीर को याद रखें। यह मोहम्मद सिराज हैं और उसके लिए राष्ट्रगान यह मायने रखता है।’’कैफ के इस ट्वीट पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कई यूजर ने सवाल भी उठाए। दरअसल, सिराज को जब टेस्ट टीम में चुना गया तो उनके पिता जिंदा थे। सीरीज शुरू होने से कुछ दिन पहले उनका निधन हो गया। सिराज अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए भारत नहीं जा पाए थे। पिता उन्हें भारत के लिए खेलते देखना चाहते थे।

I just want certain people to remember this picture. He is #SirajMohammed and this is what the national anthem means to him pic.twitter.com/eJi9Xeww8E — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) January 7, 2021

We need to follow people like Siraj not like Umar khalid or Asad owaisi — Vijay (@ReallVijaey) January 7, 2021

He is not questioning your patriotism but telling ppl not to question minorities patriotism. — Raj Kiran (@chantu00) January 7, 2021

It’s sad that you feel that an Indian Muslim has to prove every day that he loves his nation. Please don’t fall into that trap. — Ajay Kamath (@ajay43) January 7, 2021

दूसरी ओर, पूर्व भारतीय ओपनर वसीम जाफर ने भी सिराज को सलाम किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘‘अगर मैदान में आपका हौसला बढ़ाने के लिए कोई दर्शक मौजूद न हो तो भी भारत के लिए खेलने से बड़ी कोई प्रेरणा नहीं होती। एक महान इंसान ने कहा था कि आप दर्शकों के लिए नहीं खेलते, आप अपने देश के लिए खेलते हैं।’’ सिराज ने मेलबर्न टेस्ट में डेब्यू किया था। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। सिडनी टेस्ट में सिराज ने डेविड वॉर्नर को आउट कर दिया।

Even if there’s little or no crowd to cheer you on, no better motivation than playing for India. As a legend once said “You don’t play for the crowd, you play for the country.” #AUSvIND pic.twitter.com/qAwIyiUrSI — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) January 7, 2021

पहले टेस्ट में मोहम्मद शमी चोटिल हो गए और सिराज के डेब्यू का मार्ग प्रशस्त हो गया। सिराज ने सीरीज के दूसरे टेस्ट में डेब्यू करते हुए पांच विकेट लिए थे। सिराज ने दूसरे टेस्ट में भारत की 8 विकेट की जीत में भी अहम योगदान निभाया था। सिराज साल 2013 में शमी के बाद पहले भारतीय गेंदबाज हैं, जिसने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में पांच विकेट लिए हैं। शमी ने 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। उस मैच में उन्होंने नौ विकेट लिए थे।

