इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने 2002 नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में मोहम्मद कैफ को ‘बस ड्राईवर’ कहा था। उस मैच में भारतीय स्टार बल्लेबाज ने 87 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। इस मैच को जीतने के बाद कप्तान सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी टी-शर्ट को लहरा दिया था। भारत लगातार 3-4 फाइनल हारने के बाद कोई टाइटल जीता था। कैफ ने ट्वीट कर नासिर को करारा जवाब दिया।

नासिर ने कहा, ‘‘ये महानतम पारियों में से एक थी जो युवा खिलाड़ी (कैफ) ने खेली थी। उन्हें इसके लिए याद किया जाएगा। मैंने उनकी युवराज के साथ एक तस्वीर देखी थी जिसके बैकग्राउंड में लॉर्ड्स था और उन्होंने इसे ट्वीट करते हुए लिखा था- महान यादें। मुझे उनका वहां आना और थोड़ी स्लेजिंग याद है, क्योंकि हमने उनके पांच विकेट गिरा दिए थे। किसी ने कैफ के बारे में कहा कि ये कौन है, छोड़ो। इस पर मैंने कहा था, ‘‘मेरे ख्याल से ये बस चलाता है। ये बस पर तेंदुलकर को ले जाता है। जब उन्होंने आखिरी रन बनाया तो मुझे ऐसी नजरों से देखा कि जैसे कह रहे हों – एक बस ड्राइवर के लिए बुरा नहीं है।’’

कैफ ने कहा, ‘‘नासिर हुसैन, उस पारी का शुक्रिया। बस ड्राइव अब अलग ही रास्तों पर चलता है।’’ उस मैच में भारतीय टीम को 326 रनों के लक्ष्य मिला था। वीरेंद्र सहवाग 45 और सौरव गांगुली ने 60 रन की पारी खेली थी। दिनेश मोंगिया 9 और सचिन तेंदुलकर 14 रन बनाए थे। राहुल द्रविड़ ने 5 रन बनाए थे। इसके बाद युवराज और कैफ ने पारी को संभाला था। युवराज 63 गेंद पर 69 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 9 चौके और एक छक्के लगाए थे।

.@nassercricket, thanks to that innings the bus driver drives a convertible now 🙂 @skycricket https://t.co/2nnFyNhkhn

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) May 16, 2020