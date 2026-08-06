भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए तैयार दिख रही है और इस बीच मोहम्मद कैफ ने एक बार फिर कुलदीप यादव का मुद्दा उठाया है। जहां कई लोगों को उम्मीद है कि कुलदीप यादव पहले टेस्ट मैच में खेलेंगे वहीं कैफ को लगता है कि इस लेफ्ट-आर्म स्पिनर का सिलेक्शन अभी भी पक्का नहीं है। पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा और यहां पर पिच से स्पिनर्स को मिदद मिलने की उम्मीद है इसलिए कुलदीप टीम में जगह बनाने के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक हैं।

कैफ ने बताया किन 5 गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतर सकता है भारत

कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि हालांकि कुलदीप को लगातार मौके नहीं मिलते इसलिए अभी भी इस बात पर थोड़ा शक है कि वह खेलेंगे या नहीं। हमें उम्मीद है कि वह खेलेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी बॉलिंग से अभी तक भारतीय टीम को पूरी तरह से प्रभावित नहीं किया है। शुभमन गिल हों या गौतम गंभीर वे कुलदीप की बॉलिंग से पूरी तरह संतुष्ट नहीं लगते। वह टीम में तो रहते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा खेलने का मौका नहीं मिलता। इसलिए मुझे अभी भी थोड़ा शक है कि वे उन्हें खिलाएंगे या नहीं।

कैफ का मानना ​​है कि भारत तीन स्पिनर रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुतार को टीम में शामिल करेगा। उन्हें यह भी लगता है कि सुतार को टीम में शामिल करने का एक अतिरिक्त फायदा है क्योंकि वह बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं। उनकी ऑल-राउंड क्षमता भारत को निचले क्रम को मजबूत करने में मदद कर सकती है और साथ ही टीम को एक और बेहतरीन स्पिन विकल्प भी दे सकती है। उन्होंने कहा कि धीमी पिच पर मैं दो तेज गेंदबाजों के साथ-साथ कुलदीप, जडेजा और मानव सुतार को देख रहा हूं। वे मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के रूप में दो तेज गेंदबाजों और सुतार, जडेजा और कुलदीप के रूप में तीन स्पिनरों के साथ जा सकते हैं।

पूर्व भारतीय बल्लेबाज को यह भी नहीं लगता कि तेज गेंदबाज आकिब नबी गाले में अपना टेस्ट डेब्यू करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें (आकिब नबी) पहले मैच में मौका मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो मैं कुलदीप यादव पर विचार कर रहा हूं और मानव सुतार भी बल्ले से योगदान दे सकते हैं, इसलिए वह नंबर 8 पर आ सकते हैं। हो सकता है कि नबी को पहला मैच खेलने का मौका न मिले क्योंकि मोहम्मद सिराज पहले मैच में जरूर खेलेंगे।

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जोस बटलर ने द हंड्रेड के 21वें मैच में अपनी टीम के लिए नाबाद 51 रन की पारी खेली और किरोन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बटलर अब टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)