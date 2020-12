पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज मोहम्मद हफीज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में शानदार बल्लेबाजी की। हफीज ने किवी गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए नाबाद 99 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपना 14वां अर्धशतक 37 गेंद पर ही ठोक दिया। 40 साल के हफीज तीन टी20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में खाता भी नहीं खोल सके थे। इससे उनकी आलोचना हुई थी। पाकिस्तान को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।

दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान शादाब खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की टीम में नियमित कप्तान केन विलियमसन की वापसी हुई। उनके साथ-साथ ट्रेट बोल्ट, कायेल जेमिसन और टिम साउदी भी प्लेइंग-11 में शामिल हुए। मैच में पाकिस्तान के दो विकेट दो ओवर में ही गिर गए। ओपनर हैदर अली 8 रन बनाकर और अब्दुल्ला शफीक खाता खोले बगैर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान 20 गेंद पर 22 रन बनाकर चलते बने। उन्होंने चार चौके लगाए।

That was a special knock! Well played @MHafeez22 #NZvPAK | #HarHaalMainCricket | #BackTheBoysInGreenpic.twitter.com/5ol94DlIfO

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) December 20, 2020