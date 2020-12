पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ने का फैसला किया है। आमिर ने कहा कि वह मौजूदा टीम मैनेजमेंट के साथ मतभेद के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक ले रहे हैं। आमिर ने पाकिस्तानी चैनल समा के साथ एक वीडियो इंटरव्यू में कहा कि वह कुछ दिनों में पाकिस्तान पहुंचेंगे और अपने कारणों को बताते हुए एक और विस्तृत नोट जारी करेंगे। आमिर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) पर मेंटली टॉर्चर करने का भी आरोप लगाया।

आमिर ने एक इंटरव्यू में कहा, ‘‘मैं इस वक्त क्रिकेट छोड़ रहा हूं। मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। मैं इतना टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैंने 2010 से 2015 तक बहुत टॉर्चर देखा। मैं क्रिकेट से दूर रहा था। जो भी वाकया हुआ था उसके लिए मैंने सजा भी काटी। लोग यह कहकर मुझे टॉर्चर कर रहे हैं कि पीसीबी ने मुझ पर बड़ा इनवेस्ट किया। एक तो मैं पांच साल की सजा काटी। कोई साल बाद तो मैं आया नहीं। शाहिद अफरीदी ने मेरी काफी मदद की। उस समय बाकी टीम मेरे साथ नहीं खेलना चाहती थी, लेकिन वो मेरे साथ थे। अफरीदी ने मुश्किल समय में मुझे सपोर्ट किया।’’

.@iamamirofficial announces retirement from cricket and said he cannot work with current management. Do you agree with his statement?#Cricket #Pakistan #MohammadAmir #Gojra #PCB #Rawalpindi #GalleGladiators #LPLT20 #SriLanka pic.twitter.com/Sr7FdupVbp

— Khel Shel (@khelshel) December 17, 2020