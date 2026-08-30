पाकिस्तानी बॉलर मोहम्मद अब्बास ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मैच की दूसरी पारी में कुल 5 विकेट लिए और इतिहास रच दिया। मोहम्मद अब्बास अब लॉर्ड्स में टेस्ट क्रिकेट में किसी एक पारी में 5 विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज एशियाई गेंदबाज बने और उन्होंने पूर्व भारतीय खिलाड़ी वीनू मांकड़ का 74 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

36 साल के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में लॉर्ड्स में 22 ओवर में 57 रन देकर 5 विकेट लिए जबकि पहली पारी में उन्होंने कुल 4 विकेट लिए थे। यानी लॉर्ड्स टेस्ट मैच में उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुल 9 विकेट हासिल किए। दूसरी पारी में लिए 5 विकेट के दम पर उन्होंने वीनू मांकड़ को पीछे छोड़ने के काम किया जो इससे पहले लॉर्ड्स में टेस्ट की एक पारी में 5 विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज एशियाई बॉलर थे।

लॉर्ड्स में किसी टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा उम्र में 5 विकेट लेने का कमाल वीनू मांकड़ ने साल 1952 में 35 साल और 71 दिन की उम्र में किया था। वहीं मोहम्मद अब्बास ने लॉर्ड्स में 5 विकेट लेने का कमाल 36 साल 173 दिन की उम्र में किया और वीनू मांकड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

लॉर्ड्स में टेस्ट मैचों में पांच विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज एशियाई गेंदबाज

प्लेयर देश ओवर रन विकेट उम्र विरुद्ध मैच शुरू होने की तारीख मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान 22 57 5 36 साल, 173 दिन इंग्लैंड August 27, 2026 वीनू मांकड़ भारत 73 196 5 35 साल, 71 दिन इंग्लैंड June 19, 1952 लाला अमरनाथ भारत 57 118 5 34 साल, 284 दिन इंग्लैंड June 22, 1946 जसप्रीत बुमराह भारत 27 74 5 31 साल, 216 दिन इंग्लैंड July 10, 2025 याशिर शाह पाकिस्तान 29 72 6 30 साल, 73 दिन इंग्लैंड July 14, 2016

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