बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोमवार (5 अप्रैल) को इंग्लैंड को ऑलराउंडर मोईन अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नसरीन ने ट्वीट कर कहा था कि अगर मोईन अली क्रिकेट के साथ नहीं जुड़े होते, तो वह सीरिया जाकर आईएसआईएस जॉइन कर चुके होते। उनके इस बयान की निंदा सोशल मीडिया पर हुई। इस मामले में मोईन के पिता मुनीर अली ने तसलीमा नसरीन को इस्लामोफोबिक बताया है। साथ में यह भी कहा कि उन्होंने मेरे बेटे को अपने एजेंडे के लिए चुना है।

मुनीर अली ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, ‘‘मेरे बेटे मोइन के खिलाफ तस्लीमा नसरीन की अभद्र टिप्पणी को पढ़कर मैं आहत और स्तब्ध हूं। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने इसे एक व्यंग्य बताया है। वो यह भी कहती हैं कि वह कट्टरवाद के खिलाफ है। अगर वो आईने में देखेंगी तो उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने जो ट्वीट किया है वह कट्टरपंथी है। यह एक मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ एक शातिर रूढ़िवादी, एक स्पष्ट रूप से इस्लामोफोबिक बयान। ऐसा वही कर सकता है जिसके पास आत्म-सम्मान और दूसरों के लिए सम्मान नहीं है।’’

मुनीर ने आगे कहा, ‘‘सच कहूं तो मैं काफी गुस्से में हूं। अगर मैं किसी दिन उनसे मिला तो बताऊंगा कि उनके बारे में क्या सोचता हूं। अभी के लिए मैं उन्हें एक शब्दकोश चुनने और व्यंग्य का अर्थ देखने के लिए कहूंगा। यह ऐसा नहीं है कि वह किसी के बारे में क्या सोचती है। यह किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जहरीला बयान है जिसे आप जानती भी नहीं और फिर इसे व्यंग्य कहकर पीछे हट रहीं। अपने एजेंडे के लिए उन्होंने मेरे बेटे को चुना। क्रिकेट की दुनिया में हर कोई जानता है कि वह कैसा है।’’

Haters know very well that my Moeen Ali tweet was sarcastic. But they made that an issue to humiliate me because I try to secularize Muslim society & I oppose Islamic fanaticism. One of the greatest tragedies of humankind is pro-women leftists support anti-women Islamists.

