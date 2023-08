Moeen Ali Retirement: बेन स्टोक्स ने अब मैसेज किया तो डिलीट कर दूंगा, मोईन अली ने फिर कहा टेस्ट को बाय-बाय

Moeen Ali Test Retirement: मोईन अली को एशेज 2023 के लिए जैक लीच के चोटिल होने के बाद इंग्लैंड को टेस्ट टीम में वापस बुलाना पड़ा था।

मोईन अली टेस्ट रिटायरमेंट। (स्क्रीनग्रैब)

Moeen Ali announces Test retirement: इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोईन अली ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज 2-2 से ड्रा रहने के बाद फिर से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिए। उन्होंने कहा कि वह दोबारा संन्यास से वापस नहीं आएंगे। 36 वर्षीय मोईन अली ने दो साल पहले टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया था, लेकिन जून में रेड बॉल क्रिकेट में अंग्रेज कप्तान बेन स्टोक्स के एक मैसेज के बाद उन्होंने संन्यास से वापसी की थी। जैक लीच के चोटिल होने के कारण इंग्लैंड को मोईन की तरफ रुख करना पड़ा था। मोईन अली ने टेस्ट क्रिकेट से फिर से संन्यास का ऐलान करते हुए स्काई स्पोर्ट्स से कहा, “अगर बेन स्टोक्स मैसेज करते हैं तो मैं उसे डिलीट कर दूंगा।मैंने इसका आनंद लिया और ऊंचे स्तर पर समाप्ती करना शानदार है।” एशेज 2023 में मोईन अली के प्रदर्शन की बात करें तो ओली पोप के चोटिल होने के बाद वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। ग्रोइन इंजरी के बावजूद ओवल टेस्ट के अंतिम दिन तीन विकेट लिए, जिससे इंग्लैंड ने आखिरी टेस्ट 49 रन से जीत लिया। स्टोक्स और ब्रेंडन मैकुलम के नेतृत्व में खेलना एक अद्भुत अनुभव रहा मोईन अली ने यह भी कहा, “वापस आकर बहुत अच्छा लगा। जब स्टोक्सी ने मुझे संदेश भेजा तो मैं थोड़ा अचंभित था, लेकिन जब मैंने हां कहा तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त था। स्टोक्स और ब्रेंडन मैकुलम के नेतृत्व में खेलना एक अद्भुत अनुभव रहा है। मैं जानता था कि शारीरिक तौर पर चुनौती बड़ी होने वाली है, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि मैंने हां कहा। यह एक अद्भुत अनुभव था और मैं इसे जीवन भर कभी नहीं भूलूंगा।” Also Read ENG vs AUS: इंग्लैंड ने 49 रन से जीता एशेज का आखिरी टेस्ट; स्टुअर्ट ब्रॉड को जीत से मिली विदाई, सीरीज 2-2 से बराबर ऑस्ट्रेलिया ने एशेज रिटेन किया ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 5 मैचों की टेस्ट 2-2 से बराबर रहने के बाद एशेज ट्रॉफी रिटेन किया, लेकिन 2001 के बाद से इंग्लैंड में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने से चूक गई। पैट कमिंस की अगुआई वाली टीम पहले दो टेस्ट जीती, लेकिन तीसरा हार गई। चौथा हारने की स्थिति में थी, बारिश के कारण मैच ड्रा हो गया। पांचवां टेस्ट भी बारिश से प्रभावित रहा, लेकिन इंग्लैंड को जीत मिल गई

