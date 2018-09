इंग्लैंड ने लंदन में खेले गए पांचवें और आखिरी टेस्ट में 11 सितंबर को भारत को 118 रन से हरा सीरीज 4-1 से जीती। पुरस्कार वितरण के बाद जब इंग्लैंड को सौंपी गई, तो खिलाड़ियों ने जीत का जश्न शैंपेन के साथ मनाया, लेकिन इस दौरान मोईन अली और आदिल राशिद इन सब से दूर ही रहे। जैसे ही साथियों ने शैंपेन की बोतल खोली, दोनों खिलाड़ी टीम से अलग हो गए। बता दें कि मोईन अली ऐसा पहले भी कर चुके हैं, जिसके पीछे की वजह वह धर्म को बताते हैं। दोनों खिलाड़ियों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

बता दें कि ओवल मैदान पर भारत के खिलाफ पांचवें और अपने आखिरी टेस्ट मैच की दूसरी पारी में शानदार शतक बनाने वाले सलामी बल्लेबाज एलिस्टेयर कुक को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया।

