चीनी एप Tiktok बैन: सच हुआ कैरीमिनाती का सपना, सोशल मीडिया पर मिल रहीं बधाइयां

भारत सरकार ने गलवान घाटी में बढ़े गतिरोध के चलते चीन के 59 एप को बैन कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट की बाढ़ सी गई। सरकार के इस निर्णय से ऐसे कई लोग हैं जो काफी खुश हो रहे हैं और जश्न मनाते दिख रहे हैं। 59 चीनी एप के बैन होने के बाद ट्वीटर पर एक बार फिर कैरीमिनाती (Carryminati) ट्रेंड कर रहे हैं।

हजारों लोग 21 साल के अजय नागर उर्फ कैरी मिनाती को टिक टॉक बैन होने पर बधाइयां दे रहे हैं। यूजर्स लिख रहे हैं कैरी मिनाती का सपना आखिरकार सच हुआ। तमाम यूजर्स हैशटैग में कैरी मिनाती को टैग कर लिख रहे हैं अजय नागर की जीत हुई। कई यूजर्स टिक टॉक बैन होने पर कैरी मिनाती को विनर भी बता रहे हैं। कैरीमिनाती एक Youtuber ही नहीं बल्कि एक पबजी खेलने में भी माहिर हैं। उन्होंने धोनी को भी पबजी खेलने का चैलेंज दिया है।

Carryminati dream come true.

Carryminati right now #carryminati pic.twitter.com/ma8iZPYEyH

