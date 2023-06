Wrestlers Protest: बृजभूषण सिंह का पहलवानों पर तंज? भारत माता के जयकारे लगाए, शायरी सुनाते हुए कहा- बेवफा कहके मेरा नाम लिया जाता है

Brij Bhushan Sharan Singh’s Public Meeting In Gonda:

Wrestlers Protest: बृजभूषण शरण सिंह ने शायरी के बहाने ही खुद पर लगे आरोपों को लेकर पलटवार किया है। (सोर्स- ट्विटर)

भारतीय कुश्ती महासंघ (Wrestling Federation of India) के निवर्तमान अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बृजभूषण सिंह ने रविवार 11 जून 2023 को ऐलान किया कि वह उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से फिर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बृजभूषण शरण सिंह ने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के नौ साल पूरे होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश के गोंडा में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा का आयोजन 2024 के चुनाव के लिए भाजपा के महासंपर्क अभियान के तहत किया गया। महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने जनसभा को संबोधित करने से पहले 35 किलोमीटर का रोड शो निकाला। बृजभूषण ने जनसभा में रामचरित मानस की चौपाई पढ़ी। भारत माता के जयकारे लगाए और शायरी पढ़ी, लेकिन अपने भाषण के दौरान विनेश फोगट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत शीर्ष पहलवानों के विरोध का उल्लेख नहीं किया। हालांकि, माना जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह ने शायरी के बहाने खुद पर लगे आरोपों को लेकर पलटवार किया है। बृजभूषण सिंह ने मंच से कहा, ‘होइहि सोइ जो राम रचि राखा। को करि तर्क बढ़ावै साखा।’ इसके बाद शायरी पढ़ी। बृजभूषण सिंह ने कहा, ‘कभी अश्क-कभी गम और कभी जहर पिया जाता है, तब यह मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कहके मेरा नाम लिया जाता है, इसको रुसवाई कहें या शोहरत, दबे होठों से मेरा नाम लिया जाता है।’ उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ‘कभी-कभी अपने आप से सवाल करने लगते हैं, जब-जब सरसरी नजर से सवाल करते हैं, तो गंभीर चीजों को नकार देते हैं।’ मीडियाकर्मियों ने जब शायरी को लेकर बृजभूषण सिंह से सवाल किया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इंकार किया। हालांकि, ज्यादा पूछने पर बोले कि वह शायरी करते रहते हैं।

